Tanzfläche auf vier Rädern

Autodisco im Gewerbegebiet Hohenesch: Programm für vier Abende steht bereits

+ Vor dem Gebäude der Wäscherei der Rotenburger Werke wird die Bühne aufgebaut. Foto: Witte

Rotenburg – Normale Konzerte sind momentan nicht möglich. Eine schwierige Zeit für Veranstalter und Künstler, die normalerweise gerade jetzt im Sommer solche Veranstaltungen organisieren. „Man sollte jede Krise als Chance sehen“, glaubt Malte Holsten, Geschäftsführer des Veranstaltungsunternehmens Sound-Patrol. Mit seinen Mitarbeitern richtet er in den kommenden Wochen Autodiscos aus. Ein Konzept, das in den vergangenen Wochen deutschlandweit bereits an einigen Orten getestet wurde und mit dem Holsten nun auch in Rotenburg wieder ein Stück Kultur in Corona-Zeiten möglich machen möchte. Los geht es schon am Pfingstwochenende.