Tagessieg mit Muffins

Rotenburg - Von Michael Krüger. „Die Schüler versuchen, uns ihre Produkte anzudrehen“, formuliert es BBS-Oberstufenkoordinator Thomas Angelkort nicht ganz sauber, aber doch treffend: Genau darum geht es auch an diesem Donnerstagabend im Tagungsraum der Sparkasse Rotenburg Osterholz am Pferdemarkt. Es ist das zwölfte Mal, dass das Management Information Game (MIG) des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft in der Kreisstadt stattfindet, und das Interesse der Schülerschaft ist so groß wie nie zuvor. Mussten insbesondere die Lehrer am Ratsgymnasium früher sehr kräftig für die Teilnahme werben, sind die Wartelisten heute lang – die elf Oberstufenschüler des Beruflichen Gymnasiums der BBS und die zehn des Ratsgymnasiums, die in dieser Woche an fünf Tagen Klassenraum gegen Besprechungsräume im Sparkassengebäude tauschen, gehören zu den Auserwählten.

Es ist ein Spiel mit großem Mehrwert, das beweisen auch diejenigen, die am Präsentationsabend vor rund 50 Vertretern der heimischen Wirtschaft in den hinteren Reihen sitzen. Es sind die ehemaligen Teilnehmer des MIG, manche kurz vor dem Abi, andere schon im Studium, in der Ausbildung oder in der Festanstellung. Und sie sprechen denjenigen, die jetzt in drei Gruppen aufgeteilt zum Teil noch etwas holprig und nervös die Ergebnisse ihres Planspiel-Unternehmens präsentieren, Mut zu: Alles das, was hier geübt wird, sei eine gute Vorbereitung aufs wirkliche Berufsleben. Nicht unerwähnt bleibt vom Hausherren, Sparkassen-Bereichsleiter Volker Eichler, dass beim MIG-Präsentationsabend nach dem offiziellen Teil „schon der eine oder andere Ausbildungsvertrag entstanden ist“.

Nach Vorträgen von Experten, Workshops und einer Betriebsbesichtigung in der Firma Juwel steht als Höhepunkte der Projektwoche der Verkauf des Produkts an. In diesem Jahr ist es ein Digitalspiegel mit Beratungsfunktion, den die Unternehmer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren dem Publikum „andrehen“ müssen. Die Kalkulation ist erledigt, nun muss verkauft werden. Und das, ganz realistisch, mit allen Mitteln. Der Handelsriese „Amazonada“ will überzeugt werden, 1,5 Millionen Stück dieser Spiegel zu kaufen. Die groben technischen Spezifikationen gibt das Planspiel vor, alles Weitere entsteht im Kreativpool der Gruppen. Und die holen zum Teil weit aus – bis hin zu den Gebrüdern Grimm, die schon vor über 200 Jahren die Entwicklung vorwegnahmen, als sie die Königin fragen ließen, wer die Schönste im Land sei. Aus dem Märchen ist ganz realistisch heute Wirklichkeit geworden, der Digitalspiegel „der nächste Schritt zum Smart-Home“, wie es der Vorstand der „Eifert & Partner AG“ formuliert. Der neue Spiegel kann natürlich beraten und kommentieren, er kauft auf Wunsch direkt ein, passt dem sich Spiegelnden die Mode seiner Instagram-Favoriten an. So selbstverständlich, wie die Schüler mit dem Produkt umgehen, dämmert es auch den etwas Älteren im Publikum: Das ist sehr nah an der Realität.

Am Ende überzeugt bei den drei gemischten Gruppen das Team „Future Goal“ am meisten. Nicht unbedingt, weil es das technisch ausgereifteste Produkt präsentierte, sondern weil die Show stimmte. Und weil die Gruppe ein altmodisches, analoges As ausspielt: Als einziges servierte es Muffins.