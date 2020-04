Tage der Befreiung: Als die Briten in die Region kamen

Schottische Einheiten marschieren in das am 29. April 1945 befreite Stalag XB in Sandbostel. Foto: unbekannt

Rotenburg – „Kampf bis zur letzten Panzerfaust“ heißt es vor fünf Jahren, „Wohlsdorfer ahnten Schlimmes“ und „Blutzoll war viel zu hoch“: In einer Mini-Serie berichtet der Scheeßeler Historiker Dr. Karsten Müller-Scheeßel in diesen Tagen des Jahres 2015 vom Einmarsch der Briten in die Region im April 1945. Jetzt ist das Geschehen 75 Jahre her. Eigentlich ein Jubiläum der Befreiung von den Nazi-Schrecken, das vielerorts und besonders in der Gedenkstätte Lager Sandbostel im Landkreis groß begangen werden würde. Doch Corona macht dem Gedenken einen Strich durch die Rechnung. Öffentliche Veranstaltungen gibt es in diesen Tagen des Jahres 2020 nicht – es bleibt aber die Erinnerung an schöne Frühlingstage vor 75 Jahren, die am Ende eines „völlig unsinnig gewordenen Krieges“, wie Müller-Scheeßel auf Basis verschiedener Quellen berichtet, noch einmal viel Leid brachten.

Noch bevor an „Führers Geburtstag“ am 20. April Joseph Goebbels ein letztes Mal zu diesem Anlass über den Rundfunk das deutsche Volk zu bedingungsloser Gefolgschaft auffordert, wird das Drama in Visselhövede deutlich. Am 17. April nähert sich von Walsrode her die britische Garde-Panzer-Division, eine Eliteeinheit, die sich schon bei Waterloo gegen Napoleon 1815 ausgezeichnet hatte. 150 Panzer rollen und 15 000 Soldaten marschieren in Richtung Visselhövede. Bis zum Abend rücken sie bis nach Hilligensehl vor. Die deutschen Verteidigungsstellungen der erst einen Monat vorher zusammengestellten 2. Marine-Infanterie-Division befinden sich in Jeddingen, Stellichte, Kettenburg, Ottingen, Riepholm und mit dem 5. Regiment unter dem Kommando von Kapitän zur See Hermann Jordan in Visselhövede selbst. Am 18. April beginnen blutige Kämpfe, recherchiert Historiker Müller-Scheeßel. Die meisten Marinesoldaten haben sich in die Zündholzfabrik v. Deylen zurückgezogen, die aber keinen Schutz mehr gewähren kann, als sie zu brennen anfängt. Es gibt noch einmal Unterstützung, doch dann gehen die Panzerfäuste aus. „45 deutsche Soldaten mussten an diesem 19. April 19 Tage vor dem Ende eines völlig unsinnig gewordenen Krieges in Visselhövede ihr Leben lassen“, beschreibt Müller-Scheeßel.

An „Führers Geburtstag“, dem 56. Geburtstag Hitlers am 20. April 1945, wird Scheeßel von britischen Truppen besetzt, am Tag danach das benachbarte Wohlsdorf. „Glückliches Scheeßel – unglückliches Wohlsdorf“, titelt der Historiker vor fünf Jahren. Der Grund: In Scheeßel gibt es mehrere Lazarette, es sind keine deutschen Truppen mehr stationiert. Die britische Panzer-Garde-Division, die nach der Einnahme von Visselhövede und Neuenkirchen über Hemslingen bis zum Abend des 19. April bis Deepen vorgerückt war, ist informiert. Auch sie ist darauf bedacht, unnötige Verluste zu vermeiden. So informierte man von Deepen aus Scheeßels Bürgermeister Wilhelm Schröder und schlägt ihm vor, den britischen Panzern auf dem Fahrrad und mit weißer Fahne in Richtung Westervesede entgegenzukommen. Schröder willigt ein. Scheeßel wird kampflos eingenommen.

Anders Wohlsdorf: Seit einigen Tagen haben sich hier deutsche Truppen einquartiert, die den britischen Vorstoß auf Rotenburg und den vorgelagerten Fliegerhorst aufhalten sollen. Bürgermeister Friedrich Bünning scheitert mit seinem Versuch, den Kommandanten von der Aufgabe zu überzeugen. Bünning: „In den Vormittagsstunden des 21. April erlebten wir dann die Hölle eines Panzer- und Artillerie-Angriffs. Überall berstende Dächer, brennende Häuser und Ställe.“ Gegen 14 Uhr sind die Kämpfe um Wohlsdorf zu Ende, und die Bilanz war schrecklich. Zwei Bewohner, fünf deutsche und ein britischer Soldat haben ihr Leben verloren. Von insgesamt 40 Häusern sind 14 niedergebrannt. Hinzu kommen 23 Viehställe, sechs Scheunen und vier Torfschuppen. Müller-Scheeßel, seit Sommer 1945 selbst in der dem Fliegerhorst vorgelagerten Domäne Luhne aufgewachsen: „Rotenburg, dessen Einnahme durch die Verteidigung Wohlsdorfs aufgehalten werden sollte, fiel den Engländern nur einen Tag später in die Hände. Hier wie anderswo mussten Menschen leiden, weil fanatische Offiziere meinten, bis zuletzt unsinnig gewordenen Befehlen folgen zu müssen. Mut, sich gegen solche Befehle zu stellen oder sie in der zunehmenden Unübersichtlichkeit der letzten Kriegstage einfach zu umgehen, hat es leider viel zu selten gegeben.“ 80 deutsche Soldaten in und um Rotenburg kosten die unsinnigen Kämpfe noch ihr Leben. Im Lazarett in der Lindenstraße sterben 34 Verwundete.

Während die Briten in die Region einmarschieren, sterben alleine in den letzten Kriegswochen noch rund die Hälfte der 40 000 Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme in Hamburg. Deswegen haftet dem Begriff „Befreiung“ eine gewisse Ambivalenz an, sagen renommierte Historiker. Tausende kommen bei den „Todesmärschen“ nach Wöbbelin bei Ludwigslust, Sandbostel im Kreis Rotenburg oder Bergen-Belsen (Kreis Celle) ums Leben. Am 3. Mai besetzen britische Truppen kampflos Hamburg und beenden dort die Nazi-Herrschaft.

Hintergrund: Befreiung Hilfsbemühungen

Die Gedenkstätte Lager Sandbostel lädt anlässlich ihres virtuellen Begleitprogramms zum 75. Jahrestag der Befreiung der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge im Stalag XB für den 26. April ab 18 Uhr zu einem Videovortrag ein. Am Nachmittag des 29. April 1945 erreichten die ersten britischen Soldaten das Kriegsgefangenenlager Sandbostel. Sie befreiten etwa 14 000 Kriegsgefangene und 7 000 KZ-Häftlinge. Die Soldaten fanden insbesondere in dem Bereich, in dem noch kurz vor Kriegsende etwa 9 500 Häftlinge aus dem kurz zuvor geräumten Konzentrationslager Neuengamme und einigen Außenlagern im Bremer Raum untergebracht waren, katastrophale Bedingungen vor. Hunderte Leichname lagen teilweise seit Tagen unbestattet in dem Areal herum. Die lebenden Häftlinge irrten erschöpft über das Gelände oder lagen apathisch in den Baracken. Trotz der Bemühungen des internationalen Widerstandskomitees der Kriegsgefangenen, den KZ-Häftlingen in den Tagen vor der Befreiung zu helfen, starben Tausende an Krankheiten, Erschöpfung und unmittelbarer Gewalt durch die Wachmannschaften. Die britischen Soldaten beschrieben ihre Eindrücke des Lagers als „like a minor Belsen“, wie ein kleines Belsen. Nach der Befreiung versuchte das britische Royal Army Medical Corps, den befreiten KZ-Häftlingen zu helfen. Trotzdem starben auch nach der Befreiung noch mehr als 500 KZ-Häftlinge an den Folgen ihrer Misshandlung. Gedenkstätten-Geschäftsführer Andreas Ehresmann schildert in seinem Vortrag die Situation kurz vor, während und nach der Befreiung des Stalag XB.