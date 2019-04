Tägliches Rein und Raus

Rotenburg - Von Ulf Buschmann. Noch ist an der Haltestelle am Rotenburger Bahnhof nicht viel los. Lediglich Souhilo Siouda und ihre kleine Tochter Aya warten. Dass beide wenige Minuten später von den Vertretern des Rotenburger Bürgerbus-Vereins als 111111. Fahrgast begrüßt werden, weiß die gebürtige Algerierin noch nicht. Umso größer ist die Überraschung.

Dann biegt Uwe Grollmisch um die Ecke. Er ist einer der ehrenamtlichen Bürgerbus-Fahrer des Vereins. In einer knappen Stunde befördert er seine Fahrgäste auf der Linie 802 durchs Stadtgebiet. Es geht vom Busbahnhof bis zum Neubaugebiet am Elbauenweg und wieder zurück. Souhilo Siouda freut sich über einen Blumenstrauß und einen Schwung Fahrkarten. Sie hat inzwischen im Bus Platz genommen. Im Platz davor steht der Kinderwagen mit Tochter Aya. Souhilo Siouda freut sich noch immer. Währenddessen schließt Uwe Grollmisch die Türen, schaut noch einmal in den Rückspiegel und startet zu seiner Rundfahrt durch die Kreisstadt. Der Bus ist voll. Mehr als acht Fahrgäste darf Uwe Grollmisch nicht mitnehmen.

Als kurz vor Fahrtantritt noch eine Gruppe mit vier Frauen zusteigen möchte, entschuldigt sich der Fahrer freundlich. Kein Problem, die vierte Dame lässt die anderen einfach ziehen. Sie verabreden sich für später. Stehen, erläutert Uwe Grollmisch, sei in den Bürgerbussen im Gegensatz zu den konventionellen Linienbussen nicht erlaubt. Der Platz gleich hinterm Fahrer ist für Kinderwagen, Rollstuhlfahrer oder Rollatoren reserviert.

Einer der Fahrgäste ist Ellen Peters aus Schleswig-Holstein. „Ich bringe unsere beiden Enkel nach Hause“, sagt sie und zeigt auf die beiden Jungs in der Sitzreihe vor ihr. Die Dame blickt aus dem Fenster. Inzwischen ist Uwe Grollmisch in die Goethestraße eingebogen und fährt bis zur Stadtkirche. Die Haltestelle dort ist eine der stärker frequentierten. Da kann es schon einmal passieren, dass die Fahrer des Bürgerbus-Vereins freundlich darauf aufmerksam machen müssen, welchen Regelungen sie unterworfen sind.

Wer nicht mitfahren kann, muss keine Angst haben, einfach stehengelassen zu werden. Im Gegenteil: Wer im Bürgerbus keinen Platz bekommt, muss nur wenige Minuten auf ein Taxi warten. Der Ruf ist ein Teil des Services, der bei den Fahrgästen gut ankommt. Aber an diesem Morgen ist er nicht notwendig.