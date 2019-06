Tabea Sackmann holt Gold

19-Jährige Deutschlands beste Nachwuchs-Hauswirtschafterin

+ Tabea Sackmann überzeugte beim Bundeswettbewerb und gewann Gold. Foto: Landjugend

Verden/Rotenburg – Gold für Tabea Sackmann: Die Auszubildende des Evangelischen Jugendhofs Sachsenhain in Verden ist die beste Nachwuchs-Hauswirtschafterin der Bundesrepublik. Die 19-jährige Rotenburgerin hat den Bundesentscheid des Berufswettbewerbs der deutschen Landjugend 2019 im bayerischen Herrsching für sich entschieden – und so am Ende rund 1 000 Mitbewerber hinter sich gelassen. Richtig bewusst sei ihr der Sieg erst Stunden später geworden, berichtet die junge Frau rückblickend. Die Freude und der Stolz sind ihr dabei deutlich anzumerken.