„Summer Sensation“ am Weichelsee steht bevor

Rotenburg - Von Lea Hoops. Wenn die gesamte Fläche am Rotenburger Weichelsee von gut gelaunten Feierwütigen überschwemmt wird, Musik aus verschiedensten Genres in der Luft hallt, dann ist es wieder so weit: Die Beachparty „Summer Sensation“ lädt auch dieses Jahr für Sonnabend zu einer zwölfstündigen Großveranstaltung ein, bei der getanzt, gelacht und gefeiert werden soll.

Mit einem vergrößerten Beachclub und mehr Tresen- und Sitzflächen direkt am See nebst echten Palmen soll ein noch stärkeres Strandfeeling hervorgerufen werden, so der Inhaber der Veranstalter Circle Concept, Felix Tiedemann. Um 16 Uhr beginnt seinen Angaben zufolge der Einlass für das große „Beach-Festival zwischen Elbe und Weser“. Bis zum Abendprogramm bestimme DJ BeNice (LaViva, Bremen) die Musik auf der großen Hauptbühne, der Beachstage. Auch das Schwimmen im See sei bis 20 Uhr erlaubt.

Mit einem großen Knall gehe es dann um 22.30 Uhr so richtig los – ein Feuerwerk direkt über dem Wasser läute die Partynacht ein.

Von elektrischen und urbanen Sounds im Jamaican Urban Zelt, in dem fortlaufend DJ BeNice den Ton angibt, bis zu aktuellen und vergangen Charts präsentiert von DJ Sven Stelter im Mallorca Ü30-Bereich – auf den insgesamt fünf Areas dürfe für jeden Musikgeschmack etwas Passendes zu finden sein.

DJ TrueBeatz auf der Beachstage

Auf der Beachstage sei die Nacht über DJ TrueBeatz für den musikalischen Beitrag zuständig.

Tickets gibt es online oder an den Vorverkaufsstellen in Rotenburg: im Vodafone Store, bei Rewe, im „CleverFit“ oder bei Burger King für zwölf Euro oder für 15 Euro an der Abendkasse.

Wer es günstiger haben will, schickt uns bis Freitagmorgen um 10 Uhr eine E-Mail an die Adresse redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de mit dem Betreff „Summer Sensation“. Die Kreiszeitung verlost nämlich mit Circle Concept drei mal zwei Plätze auf der Gästeliste.

Weitere Informationen zu dem Beach-Festival am kommenden Sonnabend gibt es online auf der Homepage der Beachparty.

www.summer-sensation.de