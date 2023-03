„SuedLink“: Erste Kabel am Zwischenlager im Kreis Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Teilen

„Suedlink“-Kabelspule auf einem Schwertransporter: Mitarbeiter bereiten das Abladen am Zevener Zwischenlager vor. © Schultz

„Der Bau der Hochspannungsgleichstrom-Leitung ,SuedLink‘ wird nun konkret“, heißt es aus dem Hause Tennet. Die Kabelzwischenlager sind fertig, die ersten Spulen treffen ein – so auch in Zeven.

Rotenburg/Zeven – Ein wahrer Lastwagen-Koloss fährt auf die weite Betonfläche, rund 40 Meter lang ist er. Männer in neongelben Sicherheitsjacken steigen aus, zuckeln an Ketten. Diese sichern die Ladung: eine etwa vier Meter hohe Trommel mit einem Gewicht, das bei etwa 100 Tonnen liegen dürfte. Und dann ist die Vorführung der Firma Tennet beim Pressetermin am Donnerstag auch schon vorbei. Anders, als sie vermuten lässt, passiert beim Großprojekt „SuedLink“ viel, denn von jetzt an wird sich das Kabelzwischenlager im Zevener Gewerbegebiet nach und nach mit den großen blauen Spulen füllen.

Meilenstein mit Öffentlichkeit: Thies Helbig (v.l.), Stefan Mirschel, Giacomina Danila Cassini, Anika Dobslaw und Henning Fricke sehen sich bei der Eröffnung des Lagerplatzes des Öfteren Kameras gegenüber – hier mit einem symbolisch von allen unterschriebenen Kabelstück. © Schultz

Für Tennet als Vorhabenträger der Stromtrasse, die Kabellieferanten NKT und Prysmian sowie die Samtgemeinde Zeven ist das ein feierlicher Anlass. Genauso für das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, das Staatssekretärin Anka Dobslaw (Grüne) als Vertreterin zu dem Termin mit allerhand Presse und Politik schickt.

Kein Wunder, ohne Kabelzwischenlager geht es nicht. Insgesamt acht davon installieren Tennet und „TransnetBW“ entlang der rund 700 Kilometer Stromautobahn von den Erzeugern im Norden zu den Abnehmern im Süden. Vom oberen Teil der Deutschlandkarte aus betrachtet ist Brunsbüttel direkt zu Streckenbeginn das erste Kabelzwischenlager, Zeven das zweite. Baustellen im Radius von etwa 50 Kilometern werden diese Punkte später einmal versorgen, erläutert „SuedLink“-Projektleiter Stefan Mirschel.

Bis es damit losgeht, dürfte es aber noch eine Weile dauern: etwa ein Jahr nämlich, überschlägt der Gesamtprojektleiter für den sogenannten Teilabschnitt „A4“ von Stade bis nach Scheeßel. Dann dürfte das Planungs- und Genehmigungsverfahren inklusive Erörterungsterminen durch sein. Baubeginn: bestenfalls Frühjahr 2024, wahrscheinlich aber eher Sommer, meint Mirschel. „Da müssen wir als Gesellschaft schneller werden“, kommentiert er. Der Projektleiter bemängelt diesbezüglich die Verfügbarkeit von Personal in Kommunen und Kreisverwaltungen sowie die hohen Vorgaben bei Schwertransporten. „So kriegen wir die Energiewende nicht hin“. Die Staatssekretärin nimmt diese Hinweise wohlwollend zur Kenntnis – Teile davon seien mit dem Bund zu klären, aber im Ministerium sei man schon mit der Frage beschäftigt, wie sich die Behörden stärken ließen.

Die großen Leitungsvorhaben Der Stromnetzausbau spielt eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Neue Höchstspannungsleitungen sollen klimaneutral erzeugten Strom blitzschnell dorthin bringen, wo er gebraucht wird – damit zum Beispiel in der Nordsee erzeugter Windstrom jederzeit nach Baden-Württemberg fließen kann, wo er nach dem Wegfall von Kohle- und Atomstrom gebraucht wird. In einigen Regionen übersteigt der von Sonne, Wind oder Biomasse erzeugte Strom die Kapazität der bestehenden Leitungen. Die Folge: Netzengpässe. Im Moment stehen auf den Vorhabenlisten des Bundes mehr als 100 Projekte mit einer Gesamtlänge von mehr als 12 000 Kilometern. Erst gut 1 800 Kilometer davon sind schon in Betrieb, knapp 700 Kilometer sind im Bau. Der Rest wird noch geplant. Das bestehende Höchstspannungsnetz umfasst bereits mehr als 35 000 Kilometer. Zum Vergleich: Das deutsche Autobahnnetz für den Straßenverkehr kommt auf gut 13 000 Kilometer. Neu- und Ausbau der Stromleitungen kosten viel Geld. Allein für den Ausbau des Übertragungsnetzes rechnet die Bundesnetzagentur bis 2030 mit 55 Milliarden Euro. Als besonders wichtig gelten dabei im Moment die drei großen Nord-Süd-Vorhaben im Westen, in der Mitte und im Osten, die mit A-Nord/Ultranet, Suedlink und Suedostlink bezeichnet werden. Sie sind jeweils gut 500 bis knapp 700 Kilometer lang und sollen als Erdkabel zumeist Gleichstrom mit 380 000 oder gar bis zu 525 000 Volt Spannung transportieren.

Als „eine Art Aufbauhilfe für den benachteiligten Süden der Republik“ bezeichnet Zevens Samtgemeindebürgermeister Henning Fricke scherzhaft das Gesamtprojekt, grünen Strom aus dem Norden Deutschlands bis nach Bayern und Baden-Württemberg zu bringen. Mirschel nennt „SuedLink“ mit Blick auf die gewollte Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen gar das „Freiheitskabel“. Alle Redner des Festakts, NKT-Prokurist Thies Helbig, Prysmian-Vertreterin Giacomina Danila Cassini, Anika Dobslaw und Henning Fricke, betonen die Bedeutung „SuedLinks“ für die Energiewende.

Wie groß der Beitrag sein dürfte, verdeutlicht die Menge an Material, die Tennet und ihre Partner durch Europa zu den acht Kabelzwischenlagern bewegen: Etwa 2 400 Kilometer Gleichstrom-Erdkabel fertigen die Hersteller NKT in Köln und im schwedischen Karlskrona sowie Prysmian in den französischen Orten Gron und Montereau sowie im finnischen Pikkala. 500 davon werden über den Lagerstandort in Zeven gehen. Die ersten aus Frankreich stammenden Kabel haben neben allerhand Straße auch den Seeweg hinter sich, um anschließend vom Hamburger Hafen nach Zeven gefahren zu werden. Beinahe als „Nacht- und Nebel“-Aktion, denn die Schwertransporte fahren nur nachts auf deutschen Straßen. Am Zevener Standort dürfte Platz für bis zu 280 Kabelspulen sein – eine einzelne fasst bis zu zwei Kilometer und wiegt maximal 100 Tonnen. Die Trommeln, die sich nun nach und nach auf dem Betonplatz sammeln, werden durchnummeriert, fassen sie doch maßgeschneiderte Kabellängen. Diese kommen über Jahre verteilt an vorbestimmten Streckenabschnitten zum Einsatz.

Tim Meyerjürgens, „Chief Operating Officer“ bei Tennet, sieht in der Fertigstellung der Zwischenlager und den ersten angetroffenen Kabelspulen einen guten Anfang. „Sie unterstreichen: ,SuedLink‘ kommt. Parallel zu den laufenden Genehmigungsverfahren bereiten wir uns jetzt intensiv auf die Bauphase vor, damit wir nach den Planfeststellungsbeschlüssen nahtlos mit der Verlegung der Erdkabel beginnen können“, lässt er sich in einer Pressemeldung zitieren. Eine ähnliche Perspektive nimmt Prokurist Thies Helbig ein. Er weiß aber auch: „Es gibt noch einiges zu stemmen.“