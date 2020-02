Suche nach „Stillen Stars“

Es ist wieder soweit: Alle zwei Jahre vergibt die Stadt Rotenburg einen Ehrenpreis an die „Stillen Stars“ – Menschen, die sich ohne großes Aufhebens sozial engagieren. Dazu startet das Gremium nun einen ersten Aufruf, Bewerbungen zu schicken.

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Es sind die Menschen, die sich sonst im Hintergrund halten, anderen helfen, ohne dafür etwas zu verlangen, und nun in den Mittelpunkt rücken sollen. Das kann jemand sein, der einem älteren Menschen die Zeitung vorliest, weil dieser es nicht mehr kann. Oder jemand, der Einkaufsgänge übernimmt. Vielleicht jemand, der sich in der Flüchtlingsintegration engagiert oder in der Hospizarbeit. Die Möglichkeiten sind vielfältig – und so sind es auch die Preisträger, die den Ehrenpreis der Stadt Rotenburg für sozial engagierte Menschen erhalten. Die diesjährige Verleihung an die „Stillen Stars“ ist am 26. Mai im Ratssaal – doch bis es soweit ist, ruft das Gremium dazu auf, ihm entsprechende Stars zu nennen.

Denn die Verleihung steht zum vierten Mal im Kalender, aber „die ,Stillen Stars‘ melden sich nicht von alleine“, sagt Ideengeberin Susanne Kuppler. Der Kriterienkatalog ist bewusst offen gehalten, um möglichst viele Kategorien und Bereiche abdecken zu können, (fast) alles ist möglich. Eine Voraussetzung gibt es allerdings: Die „Stillen Stars“ sollen nicht in einem Verein organisiert sein. Denn dafür gibt es den Empfang für die ehrenamtlich Tätigen, den die Stadt im jährlichen Wechsel mit dem Ehrenpreis ausrichtet.

Neu ist, dass der Radius erweitert wird: So können auch Menschen teilnehmen, die ihren Wohnsitz nicht in der Kreisstadt oder einer der umliegenden Ortschaften – Mulmshorn, Unterstedt, Waffensen oder Borchel – haben. Sie müssen sich aber in Rotenburg engagieren, dort ihre „gute Tat“ erledigen. Insbesondere wünscht sich das Gremium mehr jugendliche Preisträger – die natürlich noch nicht immer ein langjähriges Engagement vorweisen, aber auch sehr aktiv sein können. „Der Gedanke dahinter ist, eine Vorbildfunktion zu schaffen“, erklärt Kuppler. „Und es ist vielleicht auch eine Anregung für andere, sich zu engagieren“, ergänzt Bürgermeister Andreas Weber (SPD).

Neben den beiden besteht das Gremium aus Martina Hoffstedt vom Diakonissen-Mutterhaus, Hero Feenders von der Rotenburger Tafel, Kontaktbeamter Fred Krüger von der Polizei, Volker Eichler von der Sparkasse Rotenburg Osterholz, Angela Hesse vom Diakonischen Werk, stellvertretende BBS-Schulleiterin Katharina Engelhardt, Streetworker Eduard Hermann sowie Birgit Karkmann-Renner vom Rotary Club Rotenburg. Jedes Mitglied aktiviert sein Netzwerk, macht darauf aufmerksam. Aber sie sind eben auch darauf angewiesen, dass ihnen Rotenburger genannt werden, die es verdient hätten, einmal selbst im Mittelpunkt zu stehen. Auch wenn ihnen die Aufmerksamkeit unangenehm sei, wie die Erfahrung gezeigt habe. „Sie wissen häufig nicht, dass sie gewählt worden sind“, sagt Kuppler.

„Aber die Meldungen werden mehr, es scheint in den Köpfen angekommen zu sein“, erklärt Reinhard Lüdemann aus dem Rathaus. Bei ihm laufen zunächst die Fäden zusammen. Er sichtet die Meldungen, trifft eine Vorauswahl. Zwischen 25 und 30 Meldungen trudeln meist ein, am Ende werden fünf bis sieben „Stille Stars“ ausgewählt. Dass immer mal neue Gesichter mit im Gremium sein sollen, war bei der Initiierung ein Wunsch Kupplers. „Sie engagieren sich wieder mit neuen Gedanken.“ Mitglieder des Gremiums werden später Paten, besuchen ihre Stars Zuhause und erfahren dabei, welche Motivation hinter ihrem Engagement steckt. Während der Verleihung halten sie dann die Laudatio. „Das ist immer sehr abwechslungsreich“, erklärt Lüdemann. Für Kuppler sind die Ehrungen daher etwas Besonderes: „Es gab bisher keine Verleihung ohne Gänsehaut, sowohl bei den Geehrten als auch im Gremium.“ Die Geehrten bekommen eine Urkunde und eine Glasstatue mit eingraviertem Namen, aber das wichtigste Zeichen der Anerkennung folgt später: „Wir gehen mit den Geehrten essen“, sagt Kuppler. „Wir widmen ihnen unsere Zeit, würdigen ihre Arbeit.“

Das Gremium wird im April zusammenkommen und über die Meldungen beraten. Dann werden die Geehrten informiert. Wenn die Paten dann vor der Tür stehen, aber die Ausgewählten nicht geehrt werden wollen, „dann haben wir alles richtig gemacht“, sagt Lüdemann.

Meldefrist

Einsendeschluss für Meldungen ist der 27. März. Meldezettel liegen in vielen Geschäften, Büros, Arztpraxen und dem Infobüro aus. Außerdem sind Meldungen über die Internetseite www.rotenburg-wuemme.de möglich.