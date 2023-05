Suche nach Lösungen beim Rotenburger Wirtschaftsforum

Von: Ulla Heyne

Das Vorstandsteam des Rotenburger Wirtschaftsforums blickt auf ein „extrem spannendes Jahr“ zurück: Malte Holsten (v.l.), Sabine Ulrich, Heiko Kehrstephan, Katja Mingau, Corinna Müller-Suszek, Hans Hagedorn und Friedhelm Horn. © Heyne

Energiewende, Fachkräftemangel und Flüchtlingsfragen – die Themen, die die mehr als 200 Mitglieder des Rotenburger Wirtschaftsforums bewegen, sind auch die ganz großen in der Gesellschaft. Gesucht werden die Lösungen allerdings vor Ort. Mit spannenden Ansätzen, wie bei der Mitgliederversammlung deutlich wurde.

Rotenburg – Auf ein laut dem Vorsitzenden Heiko Kehrstephan „extrem spannendes Jahr“ hat am Mittwoch das Rotenburger Wirtschaftsforum bei seiner Jahreshauptversammlung Rückschau gehalten. Selbiges sei von etlichen Aktionen und Veranstaltungen geprägt gewesen, die sich nach der Pandemie immer größeren Zulaufs erfreuten: „Die Menschen wollen wieder zusammen kommen“, stellte Kehrstephan befriedigt fest. Es sind viele unterschiedliche Themen, die zur Sprache kamen und den momentan mehr als 200 Mitglieder starken Verein im vergangenen wie im kommenden Jahr umtreiben. Hier die wichtigsten im Überblick.

Energie: Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft ist die Energiewende omnipräsent. Das Wirtschaftsforum trug dem durch zwei Betriebsbesichtigungen bei Thyssen Krupp („Ein spannendes Werk mit großem Energiebedarf und wahnsinniger Logistik“, so Kehrstephan) und dem Windpark Wohlsdorf Rechnung: „Ein Thema, das uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird; wir bleiben dran.“

Personalmangel und Rekrutierung von Auszubildenden: Um Ausbildungsstellen besetzen zu können, müssen die Unternehmen immer neue Wege gehen, auch in Rotenburg. Aber wie sollen und wollen sie angesprochen werden: per Job-App, Ausbildungsmesse vor Ort oder digital – oder wie bei den „Pop-Up Days“ des Landkreises? Im Rahmen einer Veranstaltung im Herbst in Kooperation mit einigen Schulen wurden die potenziellen zukünftigen Mitarbeiter selbst befragt. Dabei wurde ein Schülerprojekt initiiert, bei dem die Jugendlichen selbst ein Konzept entwickeln. Denkbar sei etwa eine „Lange Nacht der Ausbildung“. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit Matthias Richter vom Diakonissen-Mutterhaus weitergeführt, um Synergien zwischen Berufsakademie und der geplanten Fachhochschule auszuloten.

Einbindung Geflüchteter in den Arbeitsmarkt: Nicht nur gesellschaftlich ist die Integration Geflüchteter ein Thema, sondern auch in puncto Arbeitsmarkt. Gleich drei Vorträge beleuchteten im Vorjahr den Schwerpunkt „Chancen und Nutzen für Geflüchtete; das Potenzial gut ausgebildeter Kräfte wird oft unterschätzt und muss genutzt werden“, so Kehrstephan.

Verjüngung und Vernetzung: Bei der Gewinnung von Nachwuchs für den Zusammenschluss der Unternehmer sieht man sich auf einem guten Weg: „Wir haben einen phänomenalen Zulauf an Jungunternehmern“, konstatierte Kehrstephan. Dazu hätten auch neue Formate wie die aus dem Boden gestampfte „RWF Happy Hour“ beigetragen. Der Eintritt von mehr als 30 neuen Mitgliedern, darunter auch viele jüngere Gesichter: ein Rekord. Den Beitritt von Sparkassen-Vertreter Michael Rindfleisch und Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach begrüßte er als „extrem sinnvolle Vernetzung“. Unter diesem Zeichen steht nach dem Ausscheiden von Detlef Brünger auch die einstimmige Wahl der Geschäftsführerin der Rotenburger Werke Sabine Ulrich zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden. Sie will dafür sorgen, dass der sozialwirtschaftliche Bereich weiterhin vertreten bleibt und hier keine Lücke entsteht.

Neugestaltung der Innenstadt: Hier ergriff Architekt Norbert Behrens vom Beirat das Wort mit einem Appell an die Mitglieder, sich in die Debatte um eine lebendige Innenstadt in Zukunft verstärkt einzubringen. Dies sei nicht nur ein Thema für den Vorstand, sondern für alle Mitglieder: „Es stehen extrem viele Gelder zur Verfügung und viele extrem wichtige Entscheidungen an, wir sollten unsere Position als Unternehmer deutlich machen!“ In diesem Zusammenhang hob er die Frage der Teilung und möglichen Sperrung der Fußgängerzone kritisch hervor: „Das ist ein Riesenthema!“

Finanzen: Ein Großteil der Einnahmen des Wirtschaftsforums von 35000 Euro aus Mitgliedsbeiträgen flossen in Projekte wie das Impfzentrum, den Ukraine-Hilfsfonds, die Berufswege-App sowie in die Website, Öffentlichkeitsarbeit, die sozialen Medien und Veranstaltungen, darunter die gut besuchten Kommunikationstreffs und ein Sommerfest.

Zukunft: Als weitere „Baustellen“ benannte Kehrstephan die Glasfaserversorgung des Gewerbegebietes sowie die Grundsteuerreform. Eine Satzungsänderung sieht die Möglichkeit vor, den Vorstand um drei nicht gewählte Beisitzer zu erweitern.