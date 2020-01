Suche nach Herausforderer

Rotenburg - Von Stephan Oertel Und Michael Krüger. Das Rennen um die Landratswahl im nächsten Jahr ist eröffnet. Am Sonntag hat der Grünen-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Schnellrieder als Gast beim Neujahrsempfang der CDU live mitbekommen, wie CDU-Kreistagsfraktionschef Marco Prietz seinen Hut als Nachfolger von Hermann Luttmann im kommenden Jahr in den Ring geworfen hat. „Ein guter Schritt“, sagt Schnellrieder. Aber: Die Partei im Umfragehoch hat genau wie die SPD bislang noch keinen eigenen Kandidaten. „Wir sind in Gesprächen“, lassen Schnellrieder und sein Kollege von der SPD, deren Unterbezirksvorsitzender Klaus Manal, auch ein gemeinsamer Kandidat sei eine Option. Darüber sei bereits gesprochen worden.

Schnellrieder kann sich sogar vorstellen, auch noch die WFB und die Linke mit ins Boot zu holen. „Damit es eine echte Wahl geben kann.“ Konkret ist aber noch nichts. Erst einmal sucht jede Partei nach einem eigenen Kandidaten, ob dieser dann von anderen mitgetragen wird, werde sich zeigen. Wobei Schnellrieder nicht ausschließen mag, dass seine Partei am Ende einen Christdemokraten unterstützt. Denn auch dafür gibt es bei den Grünen durchaus Sympathisanten.

Stand jetzt sind die Grünen nach allen Seiten offen, sagt ihr Sprecher. In den Kreis- und Gemeindegremien wolle man sich in nächster Zeit detailliert mit dem Thema beschäftigen und dann möglichst bis zu den Sommerferien auf einen Nenner kommen. Solange müsse er in seinen Aussagen sehr vage bleiben. Nur so viel: Wichtig sei, dass der Kandidat Menschen zusammenführen könne, Führungsqualität habe und über große analytische Fähigkeiten verfüge. Gewiss spielten auch ökologische Ansichten eine Rolle, letztlich gehe es aber in erster Linie um die Spitze der Kreisverwaltung.

Die SPD ist offenbar ebenfalls noch ein gutes Stück davon entfernt, einen Kandidaten präsentieren zu können. Laut Klaus Manal hat das aber auch keine Eile. Wie Schnellrieder lässt er offen, ob ein Kandidat aus den eigenen Reihen, von außerhalb oder sogar ohne Parteibuch favorisiert wird. Dass die Sozialdemokraten einen CDU-Bewerber unterstützen, kann sich Manal indes nur schwer vorstellen. Er setzt auf einen eigenen Kandidaten, kann aber auch einer Kooperation mit den Grünen etwas abgewinnen. „Warum nicht? Es gäbe dann eine breitere Basis. Das kann nur gut sein.“ Der Zeitplan der Genossen sieht einen Unterbezirksparteitag im Juni oder Juli und einen weiteren Nominierungsparteitag im Anschluss vor. Gut kommunizieren müsse der Bewerber können, er müsse offen sein und für eine moderne Verwaltung stehen. Inhaltlich legt Manal den Fokus auf Themen wie Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur, Schule, Nahverkehr, Gesundheitsvorsorge und nicht zuletzt „Leben im Alter“. Neben Prietz erwartet Manal keinen anderen CDU-Bewerber: „Offensichtlich ist er so gut, dass er als Kandidat auf dem dafür vorgesehenen Kreisparteitag wohl gewählt werden wird und somit den Vorzug vor anderen potenziellen Bewerbern aus der CDU erhält.“

Während sich Prietz für die CDU schon in Stellung bringen kann, sind SPD und Grüne also noch auf der Suche. Einen Nachteil sehen sie darin nicht. Von einer Aufbruchstimmung wie vor sechs Jahren, als SPD, Grüne und WFB mit dem parteilosen Superintendenten Hans-Peter Daub antraten, um mit ihm, wie sie damals sagten, einen neuen Kurs in der Kreisverwaltung zu initiieren, ist bislang nichts zu spüren. Dass Daub die Wahl damals deutlich verlor, ist für Schnellrieder auch eine Mahnung. Man müsse sich besser vorbereiten.