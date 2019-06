Suche nach einer sicheren Lösung

Grünen-Fraktion im Stadtrat fordert externe Experten für Obi-Kreuzung

+ An der sogenannten Obi-Kreuzung in Rotenburg ist es schon zu mehreren, teils schweren Unfällen gekommen. ArchivFoto: KRÜGER

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Es ist eine unfallträchtige Ecke, die sogenannte Obi-Kreuzung im Einmündungsbereich der Otto-von-Guericke-Straße in die Bremer Straße in Rotenburg. Da es in diesem Jahr dort bereits wieder zu mehreren Unfällen und Beinahe-Zusammenstößen von Autos und Radfahrern gekommen ist, hat sich die Fraktion der Grünen entschlossen, das Thema wieder vor den Rat zu bringen. Sie fordern die Verwaltung in einem Schreiben auf, „ausgewiesene externe Experten für sicherere Radverkehrsanlagen zu beauftragen, Planungen für eine sichere, bauliche Lösung zu erstellen und diese zeitnah, möglichst noch in diesem Jahr umzusetzen“. In der von Ekkehard von Hoyningen-Huene unterzeichneten Begründung schreibt die Fraktion, dass die Anzahl der Autofahrer, die am Stoppschild anhalten, „erschreckend niedrig“ sei.