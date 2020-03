Auf der Suche nach einem Konzept

Rotenburg – Die Goethestraße ist das Paradebeispiel. Am Donnerstagabend stand die Debatte um Rotenburgs meistdiskutierten Verkehrsweg wieder einmal auf der Agenda des Stadtrats, immer geht es um die Frage: Wie bekommt man ein vernünftiges Mit- und Nebeneinander von Fußgängern, Rad- und Autofahrern im innerstädtischen Bereich hin? Für die Goethestraße gibt es viele Ideen – vom „Shared Space“ bis hin zur reinen Fahrradstraße – , doch eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Um den Blick für eine bessere Verkehrsführung hier und in der Stadt insgesamt zu schärfen, haben die Rotenburger Grünen einen Stadtplanungsexperten eingeladen. Mit Professor Heiner Monheim soll am Dienstag, 17. März, der Frage nachgegangen werden, wie mit nachhaltiger Mobilität die Verkehrswende in Rotenburg erreicht werden kann.

„Insellösungen bringen nichts“, sagt Stefan Fuchs. Als Mitglied der Grünen hat er sich als Neu-Rotenburger und junger Familienvater von Beginn an mit der Verkehrssituation in der Kreisstadt beschäftigt. Dabei ist er auf viele Probleme gestoßen, die auch die „Eingeborenen“ seit Jahren benennen – und das weitgehend parteiübergreifend. Auch wenn ja nach politischer Färbung mal der Auto-, mal der Radverkehr mehr betont wird, so wissen doch alle Beteiligten, wo es hakt. „Goethe-, Mühlen- oder Geberstraße, Parken am Bahnhof oder Verkehr inmitten der Fußgängerzone“, listen die Grünen in ihrem Flyer für das Konzeptionstreffen mit dem Verkehrsprofessor aus Trier auf, zu dem Fuchs den Kontakt hergestellt hatte. Und auch wenn sich Monheim in Rotenburg bislang nicht auskennt, hoffen die Grünen auf einen „frischen Blick“ und „Impulse von außen“, wie sie auf Nachfrage berichten. Mit dem Verkehrsexperten, Parteigenossen sowie Vertretern aus Verwaltung, Politik, Verkehrsverbänden und Polizei soll es am Dienstag – wenn die Coronadebatte keinen Strich durch die Rechnung macht – zunächst per Fahrrad auf eine Exkursion durch die Stadt gehen. Anschließend sind im Rathaus Workshops geplant, in denen die Eindrücke verarbeitet und Ideen konkretisiert werden. Was dabei herauskommt, ist Thema einer für die Öffentlichkeit offenen Diskussion im Ratssaal ab 19 Uhr. Monheim wird dort auch einen Impulsvortrag zu grundsätzlichen Konzepten nachhaltiger Mobilität halten, heißt es bei den Grünen.

„Die Lösung unserer Verkehrsprobleme kann zukünftig nur gelingen, wenn wir uns trauen, alte Gewohnheiten in Frage zu stellen, grundlegende Verkehrsdaten zu erfassen und einen nachhaltigen Lösungsansatz zu erarbeiten“, heißt es bei den Grünen. Dabei betont Ratsfrau Elisabeth Dembowski, dass man auch als Öko-Partei nicht „das Fahrrad allein denken“ dürfe, sondern stets auch den Autoverkehr mitbeachten müsste. Natürlich sei es das Ziel, mehr Menschen aufs Rad zu bekommen, ein Umdenken anzuregen und dieses mit entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen. Aber: Es müssten eben auch Lösungen für den motorisierten Verkehr her. Dabei dürfe man aber nicht „auf die bereits lange gescheiterte Idee weiterer Umgehungsstraßen rund um Rotenburg als Lösungsansatz“ setzen.

Laut Fuchs komme die Stadt bei der künftigen Verkehrsplanung auch auf unpopuläre Entscheidungen für bestimmte Interessengruppen nicht herum. Die Innenstadt mit der Goethestraße oder der unterbrochenen Fußgängerzone bewiesen, dass es so nicht ginge. Vielmehr müssten Prioritäten für Rad, Fußgänger und Auto gesetzt werden – notfalls mit dem Ausschluss in bestimmten Bereichen. Dafür brauche es Mut bei den Entscheidungsträgern.

Dass das Thema in der Politik und in der Verwaltung längst angekommen ist, zeigen die 80 000 Euro, die im aktuellen Haushalt für ein Verkehrsentwicklungskonzept verankert sind. Das soll im Herbst in Auftrag gegeben werden, wenn die Ergebnisse des Stadtentwicklungskonzepts vorliegen. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) setzt darauf, dass sich aus dem ersten Gutachten übergeordnete Ziele ergeben, die dann mit in eine neue Verkehrsplanung einfließen.

Einsatz für umweltfreundliche und stadtverträgliche Verkehrskonzepte

Heiner Mohn ist Professor für Raumentwicklung und Landesplanung und war bis Oktober 2011 an der Universität Trier tätig. Der 1946 geborene Verkehrswissenschaftler und Geograph aus Aachen setzt sich für umweltfreundliche und stadtverträgliche Verkehrskonzepte und Planungsstrategien ein und ist ein gern gesehener Gast bei Kommunen, Verbänden und Bürgerinitiativen. Sein Fokus liegt dabei auf der Förderung des innerstädtischen Fuß- und Radverkehrs sowie öffentlichen Nahverkehrs, zuletzt sorgte er mit Konzepten städtischer Seilbahnen für Aufsehen. Monheim ist Mitbegründer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des ökologisch orientierten Verkehrsclubs Deutschland (VCD). Seit 2007 arbeitet er als Mitgründer, Mitinhaber und Projektleiter des Instituts für Raumentwicklung und Kommunikation „raumkom“.