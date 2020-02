Sturm geht über Leichen

Das Krakowczyk Trio sorgt auch in der vierten Auflage von „Jazz und Literatur“ für musikalische Intermezzi. Fotos: heyne

Rotenburg – Das Rotenburger Heimathaus entwickelt sich am Sonntagabend manchmal zur echten Alternative zum heimischen „Tatort“ – zumindest, was die Mordfrequenz angeht.

Krimiautor Reinhard Sturm, der einer Einladung der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) zur vierten Auflage von „Jazz und Literatur“ gefolgt war, erweist sich als nicht zimperlich: Verhör, Folter, Mord gleich im ersten Kapitel, wobei das Opfer gleich drei Mal über den Jordan (oder in diesem Fall die Lesum) geht – es soll nicht die einzige fiktive Straftat des pensionierten Lehrers und Verfassers von Beiträgen für einen Schulbuchverlag bleiben. „Ich wusste gar nicht, was für schräges Potenzial in mir schlummert“, bekennt er vor rund 80 Besuchern. Schuld sei die Gattin, die den unbescholtenen frischgebackenen Pensionär zum virtuellen Morden animiert habe. „Zwei Stunden habe ich für den Hauptcharakter gebraucht, drei für die grobe Handlung, danach war ich angefixt.“

Einige Leichen, ein klassisches Katz-und-Maus-Spiel, dazu ein paar Beziehungsprobleme, die in ihrer Konstellation nicht gerade für den Fall förderlich sind, intensive Recherchen und viel Lokalkolorit – fertig ist der Krimi. Wie das Erstlingswerk, spielt auch der zweite Fall des Privatermittlers und Personenschützers in Bremen; „es sollte eine Großstadt sein, und durch die regelmäßigen Besuche bei der Familie meines Vaters bestand da schon eine gewisse Verbindung.“

Ob er vorher gewusst habe, welch dunkle Seite in ihm schlummert? „Das ist ja alles fiktiv, außerdem bin ich auf der Grausamkeitsskala ja eher noch im unteren Bereich anzusiedeln“, meint der schlanke Herr im besten Alter treuherzig, nachdem er dem ersten Opfer den Fuß mit einem Bohrer hat durchbohren lassen.

Die detailverliebten Schilderungen des Bremer Polizeibetriebs sind kein Zufall: Sturm hat intensiv recherchiert. Dabei sei man bei der Kripo überaus hilfsbereit gewesen, inklusive der Vermittlung an die Wasserschutzpolizei: „Ich durfte sogar auf dem Polizeiboot ,Lesmona‘ die geplante Strecke abfahren – die Beamten haben mir Stellen gezeigt, wo man gut eine Leiche ablegen könnte; das war schon skurril.“

Aufgelockert werden die gelesenen Ausschnitte aus „Brönners Begräbnis“ vom Thomas Krakowczyk Trio, das mittlerweile schon den Status einer Hausband hat. Statt Stimmbändern, Trompete und Flügelhorn lässt Namensgeber Thomas Krakowczyk dieses Mal die dicke Jazzgitarre sprechen. Das Programm: Jazzklassiker von Wes Montgomery bis John Lee Hooker und auch einige Eigenkompositionen. Auch wenn bei den Improvisationen mitunter die zündenden Ideen fehlen: das loungige Easy-Listening, von den Musikern selbst als „Modern Mainstream Jazz“ tituliert, mit Markus Gnadt am Bass und Thomas Planthaber an den Drums bildet ein unterhaltsames Intermezzo zum mordenden Lehrer.

Schade, dass die Zuhörer den Hauptprotagonisten und die eigentliche Geschichte erst nach der Pause kennenlernen. Immerhin: Für einen weiteren schnellen Mord auf dem Motorrad reicht die Zeit noch. Es bleibt – Cliffhanger sei dank – die Frage nach dem Täter – und die Erkenntnis: Sturm wird weiter morden; das erste Opfer für seinen dritten Band ist gerade virtuell im Harz, Sturms und Brönners Heimat, ums Leben gekommen.

Linda Falkenberg, die für die Buchung der Autoren verantwortlich zeichnet, freut sich: „Krimis kommen an, da muss man sich nur das Fernsehprogramm ansehen.“ Und: Die Autoren für Lesungen gehen nicht aus – „es kommen immer spannende neue dazu!“ hey