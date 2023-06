Einfamilienhaus brennt in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Teilen

Feuer in einem Einfamilienhaus in der Straße Imkersfeld in Rotenburg. © Schultz

Rund 100 Kräfte aus sechs Feuerwehren gingen am Mittwochnachmittag gegen einen Brand in einem Einfamilienhaus in Rotenburg vor.

Rotenburg – Ein brennendes Einfamilienhaus an der Straße Imkersfeld in Rotenburg hat am Mittwochnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehren in und rund um Rotenburg in Atem gehalten. Verletzt wurde niemand.

Alarmiert wurden die Kräfte gegen 15.30 Uhr zunächst zu einem kleineren Brand, erklärt Feuerwehrsprecherin Natascha Carstensen. Ursprünglich gab die Einsatzleitstelle an, ein Carport brenne. Doch schon während der Anfahrt korrigierte sie die Meldung auf „Feuer vier“ – in dem Fall ein Wohnhausbrand. Die ersten vor Ort eingetroffenen Brandschützer gingen im Außenangriff gegen das Feuer vor. Sie konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass der Brand, der von einer Garage ausgegangen war, auf das Wohnhaus übergriff.

Der Brand ist unter Kontrolle. © Schultz

„Unsere erste Priorität ist die Rettung von Menschenleben“, erläutert Carstensen. Als auszuschließen war, dass jemand im Gebäude ist, widmeten sich die Feuerwehrleute der Brandbekämpfung von innen und außen.

Zu Spitzenzeiten waren fünf Trupps unter Atemschutz damit beschäftigt, das schwer rauchende Gebäude zu löschen. Dazu war es unter anderem notwendig, Dachlatten zu entfernen, um das Ausbreiten des Feuers im Inneren zu unterbinden, so die Pressesprecherin der Feuerwehr. Dazu gingen die Brandschützer zunächst von der Rotenburger Drehleiter von oben gegen die Flammen vor, die deutlich sichtbar aus dem Giebel traten.

Die Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand gegen 16.30 Uhr unter Kontrolle. Darauf folgten Nachlöscharbeiten, etwa die Kontrolle des Gebäudes auf Glutnester.

Insgesamt waren 100 Kräfte aus den Feuerwehren Rotenburg, Unterstedt, Borchel, Waffensen, Bötersen und Zeven vor Ort. 17 Fahrzeuge brachten sie zum Einsatz, darunter die Drehleitern aus Rotenburg und Zeven. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen am Einsatz beteiligt und sicherte die Brandschützer ab. Die Brandursache ist unbekannt. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.