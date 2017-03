Stiftungen müssen bei Geldanlagen mehr Risiko eingehen

Rotenburg - Von Michael Krüger. Das Prinzip ist denkbar einfach: Man lege eigenes oder gesammeltes Geld auf die hohe Kante und tue dann mit dem Erlös Gutes. Doch das wird immer schwieriger.

Denn was den kleinen Sparer seit Jahren ärgert, sorgt bei Stiftungen mittlerweile für große Probleme: In der Nullzins-Phase schrumpfen die Erträge. Auch in der Region macht man sich Gedanken, wie der gute Zweck trotzdem erfüllt werden kann.

Scheeßeler Sparkasse setzt auf überschaubares Risiko

460 Stiftungen zählt das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg aktuell in seinem Zuständigkeitsbereich. 51 sind es im Landkreis Rotenburg, 22 davon im Altkreis. Deren Stiftungszweck reicht von kirchlichen, diakonischen über kulturelle bis hin zu tierschutzrechtlichen Zielen.

Eine der größten in der Region ist die Stiftung der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde mit einem Kapitalstock von 3,78 Millionen Euro. Gefördert hat die Sparkasse im vergangenen Jahr 58 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von 209.000 Euro. Allerdings wissen auch die Experten in Sachen Geldanlage, dass die Margen dünner werden. „Wir orientieren uns jetzt auch mit der Stiftung vorsichtig im Investmentbereich“, sagt Mathias Schröder, Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftung.

Die Scheeßeler Sparkassen-Kollegen zeigen sich für ihre Stiftung, deren Kapital bei 1,4 Millionen Euro liegt, etwas zurückhaltender. Sprecher Rainer Bassen: „Die Sparkassenstiftung Scheeßel hat bereits seit Jahren auf langlaufende Anlagen gesetzt – auch in der Zeit, als jedermann dachte, dass der Zins die Talsohle erreicht hätte und es nur nach oben gehen könnte. Davon haben wir in den Erträgen lange profitiert. Selbstverständlich muss die Anlagestrategie den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Risiken in der Anlagestrategie würden wir nur in sehr überschaubarem Rahmen eingehen.“ Seit der Gründung 1990 habe man mehr als eine Million Euro für gemeinnützige Zwecke ausschütten können.

Ausschüttungen gehen zurück

Für Reinhard David, Chef der Rotenburger Stadtwerke, geht das Problem aber noch über die Schwierigkeiten bei der Anlage hinaus: „Nicht nur die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitet uns große Sorgen, sondern auch deren Unternehmensanleihekäufe. Dabei kauft die EZB nicht nur Unternehmensanleihen deutscher Großkonzerne, sondern auch von nicht börsennotierten Unternehmen. Die EZB wirkt als ,Staubsauger‘ bei Anleihekäufen.“

Die gegenwärtige EZB-Politik erschwere die Anlagestrategie damit im doppelten Sinn. Die Stadtwerke Rotenburg haben vor 16 Jahren je eine Stiftung zur Förderung des Sports und der Jugendarbeit sowie zur Förderung der Kultur und der Umwelt gegründet. Seitdem seien mehr als 350.000 Euro ausgeschüttet worden bei aktuellen Guthaben von 760.000 und 450.000 Euro. Deutlich werden die Schwierigkeiten für die Stiftungen anhand der Fördersummen der Stadtwerke. In den vergangenen drei Jahren waren diese rückläufig: 26 150 Euro waren es im Jahr 2014, 2015 dann 23.835 Euro, im Jahr 2016 ist die Summe auf 19.650 Euro zurückgegangen.

Stiftung Naturschutz muss auf sinkende Erträge reagieren

Nicht ganz anders sieht es bei der Stiftung Naturschutz des Landkreises aus. 180 Hektar Flächen wurden seit der Gründung 1987 durch diese angekauft, um sie zu schützen, vor allem Moorgebiete. 650.000 Euro Kapitalstock haben in guten Zeiten 50.000 Euro abgeworfen, jetzt noch 20.000 Euro. Das reiche gerade noch aus, um das operative Geschäft zu leisten, so der Vorsitzende Jürgen Cassier. Also: Pflege und Unterhaltung.

Mittlerweile schlage die Umweltstiftung eine anderen Anlagestrategie ein. Cassier: „Sie hat sich dahingehend geändert, dass wir auf Anlagen mit langfristigen Laufzeiten verzichten und Gelder in verschiedene Fonds angelegt wurden, von denen wir regelmäßige Ausschüttungen für den laufenden Geschäftsbetrieb erhalten. Zur Risikominimierung haben wir ein breit gefächertes Portfolio.“

Spenden statt Zinsen

Kleinere Stiftungen haben weniger Spielraum. Die Stiftung Kirche für Rotenburg zum Beispiel hat lediglich einen Kapitalstock von 185.000 Euro. Zudem ist sie gebunden. Sprecherin Inga Dehn: „Eine Änderung der Anlagestrategien ist nicht möglich. Dies gilt zum einen durch die gesetzlichen Bestimmungen, aber auch durch die Vorgaben der Landeskirche. Wir sind daher bemüht, unser Stiftungskapital auch weiter laufend durch Zustiftungen und Erlöse aus Veranstaltungen zu erhöhen.“ 2016 habe man noch 2200 Euro ausschütten können, vor allem um die Küsterstelle in der Auferstehungsgemeinde erhalten zu können. Die Kirchenstiftung setzt nun wie andere vermehrt auf Spenden und Erträge zum Beispiel aus Konzerten.

Ein Weg, den auch die „mittendabei“-Stiftung der Rotenburger Werke geht. Dass man wie zuletzt noch rund 30.000 Euro jährlich mit dem Kapitalstock von 640.000 Euro erwirtschafte, sei kaum noch zu erwarten. Stiftungsleiterin Silke Sackmann: „Die derzeit geringen Zinserträge haben dazu geführt, verstärkt um Spenden für konkrete Vorhaben zu werben. Außerdem haben wir unsere Fundraising-Strategie dahingehend verändert, uns auch noch stärker um Fördermittel zu bewerben. Dadurch stehen mehr Mittel zur Verfügung, die unabhängig von den Erträgen des Stiftungskapitals unmittelbar für Projekte und Anschaffungen eingesetzt werden können.“

Als Institution die Bürger für mehr Engagement begeistern will auch die Volksbank Wümme-Wieste. Das Kreditinstitut hat keine eigene Stiftung, dafür im vergangenen Jahr das Crowdfunding-Portal „Viele schaffen mehr“ ins Leben gerufen. Und das durchaus mit Erfolg: Die Spendenbereitschaft ist vorhanden – anders als die Zinsen.