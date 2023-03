Stiftung „Kirche für Rotenburg“: Heidi Kohlmeyer hört auf

Von: Andreas Schultz

Heidi Kohlmeyer ist die erste und bislang einzige Vorsitzende der Stiftung „Kirche für Rotenburg“. Sie will bis Jahresende das Amt niederlegen und sucht einen Nachfolger. © Schultz

Seit März 2006 ist Heidi Kohlmeyer Vorsitzende der Stiftung „Kirche für Rotenburg“ – also seit die drei evangelisch-lutherischen Gemeinden der Stadt diese gegründet haben. Zum Jahresende will sie aufhören. Ein Gespräch über Corona-Schaden, Kapitalsorgen und Menschenfeinde.

Rotenburg – „Ich habe einfach keine Lust mehr“, sagt Heidi Kohlmeyer. Die Vorsitzende der Stiftung „Kirche für Rotenburg“ sagt es rund heraus: Mit diesem Ehrenamt ist sie fertig. Zum Ende des Jahres möchte sie aufhören. Schuld daran trägt nicht zuletzt die Pandemie.

Das lange Zeitfenster lässt erahnen, dass es sich um einen wohlüberlegten Schritt handelt. Kohlmeyer hadert schon seit rund zwei Jahren damit, den Chefposten an den Nagel zu hängen. Andere müssten auch mal den Hut aufhaben, findet sie. Der Gemeinschaft der Rotenburger Ehrenamtlichen bleibt sie aber erhalten, hat sie doch noch einen Posten im Kirchenvorstand der Stadtkirche inne.

„Ich bin wohl auch ein bisschen Corona-geschädigt“, sagt die Rotenburgerin. Die Auflagen, die auf den Ausbruch der Pandemie folgten, machten der Stiftung die fürs Geld sammeln benötigten Veranstaltungen zunächst unmöglich. Als es wieder losgehen konnte, fanden sich zum ersten Konzert nur die Hälfte der sonst gewohnten Besucher ein: etwa 200 statt der gewohnten 400. Ähnlich lief es bei der ersten Lesung nach Ende der Corona-Auflagen.

Das wirkt nach. So hat die Stiftung für 2023 mit der Veranstaltungsplanung eher zurückhaltend agier: „Da haben wir gekniffen. Wir hatten Angst, dass es nichts wird“, sagt Kohlmeyer. Beim zurückliegenden Konzert hätten Kosten und Einnahmen sich gerade so gedeckt – und das auch nur dank des Einsatzes von Sponsoren. „Sobald eine Gage zu zahlen ist, bedeutet das eben ein Risiko“, verdeutlicht Stellvertreterin Inga Dehn.

Drei Gemeinden, eine Stiftung Die Michaelsgemeinde, die Auferstehungsgemeinde und die Stadtkirchengemeinde gründeten 2006 die Stiftung „Kirche für Rotenburg“. Zu dem Zeitpunkt verfügten die Gemeinden zusammen über fünf Pastorenstellen, inzwischen sind es dreieinhalb. Ziel ist die Förderung von kirchlichen und diakonischen Projekten der Gemeinden – auch Personal soll anteilig finanziert werden. Für eine halbe Pastorenstelle reicht der Zins aktuell nicht, allerdings bezuschusst die Stiftung die Stelle eines Küsters. Der Stiftungsrat besteht aus neun Mitgliedern, die Gemeinden stellen jeweils drei davon. Sieben weitere Mitglieder gehören dem Beirat an und helfen bei der Umsetzung der Veranstaltungen. Weitere Informationen gibt es unter www.stiftung-kirche-fuer-rotenburg.de.

Was Kohlmeyer ebenfalls nicht unbedingt Lust auf mehr macht: die schwierige Zinslage, die auch andere Stiftungen in Bedrängnis bringt. Etwa 314 000 Euro schlummern im Kapitalstock, die Zinsen belaufen sich bei aktuellen Verträgen auf 1,8 Prozent pro Jahr – beides weit unter dem, was die Vorsitzende als Mindestbetrag und eine „gute Zinslage“ für die Stiftungsziele ausmacht. Eine Million Euro bräuchte sie auf ihrem Konto, verzinst mit vier Prozent. Dehn hätte gern 4,5 Prozent – „aber davon träumen wir“, sagt Kohlmeyer. Dann nämlich ließen sich, so wie zur Gründung 2006 anvisiert, schrumpfende finanzielle Möglichkeiten der Gemeinden durch sinkende Kirchensteuerbeiträge ausgleichen und eine halbe Pastorenstelle finanziell untermauern – das alles allein unter Verwendung der Zinsen.

Daraus wird aktuell nichts. Mit sinkenden Zinsen ging die Stiftung irgendwann den Schritt, nicht mehr nach Zustiftungen zum Kapital zu fragen, sondern nach Spenden. Letztere lassen sich nämlich direkt innerhalb eines Jahres für die stiftungstypischen Projekte ausgeben: Lautsprechertechnik für die jeweiligen Kirchen, Gesangsbücher oder Spielzeug für die Kindergärten. Für die Einrichtung, die darauf ausgerichtet ist, langfristig einen großen Kapitalstock aufzubauen, ist das ein drastischer Schritt. „Wir mussten irgendwann einsehen, dass Zustiftungen nichts bringen“, sagt Dehn.

Eigentlich wollte Kohlmeyer mit dem Abgang warten, bis sich ein Nachfolger gefunden hat. Aber die Suche lief bislang erfolglos. Der Stiftungsvorstand spielt mittlerweile verschiedene Szenarien für die weitere Arbeit ohne sie durch: zum Beispiel das Verteilen der Verantwortung und der Tätigkeiten auf mehrere Schultern. Zu tun gibt es genug: Die Vorsitzende ist verantwortlich für den Schriftwechsel, etwa mit der Landeskirche und mit Fundraising-Büros. Bei ihr laufen die Fäden für die Planung von Veranstaltungen zusammen und auch der Austausch mit den gebuchten Künstlern – inklusive Verhandlung der Gage, sofern die Auftretenden ihr Talent nicht ehrenamtlich für die Stiftung anbieten. Und dann wäre natürlich noch der Kontakt zu den Sponsoren.

Aus alledem folgt ein relativ klares Anforderungsprofil an einen möglichen Nachfolger. „Er sollte kein Menschenfeind sein“, sagt Kohlmeyer und lacht. Ein gutes Netzwerk in Rotenburg wäre von Vorteil und – das ist im Augenblick noch Teil der Vereinssatzung und gern gesehen – Mitglied in einer Kirche sollte er sein. Wer sich vorstellen kann, das Amt zu übernehmen, meldet sich am besten bei Kohlmeyer selbst unter Telefon 04261/971020.

Veranstaltungen Die nächste Lesung der Stiftung steht für Freitag, 8. September, an. Ab 19 Uhr werden Hein Benjes, Ernst-Ulrich Pfeifer und Britta Lange Werke zum Besten geben – was genau, das steht noch nicht fest. Der Ort hingegen schon: die Stadtkirche. Für Dezember hofft das Team der Stiftung auf einen Konzertabend, ansonsten schwebt ihr noch ein Stiftungabend vor.