Sterben – aber nicht alleine

Enge Kooperationen gehören zum geplanten Hospiz in Rotenburg. Ein Forum klärt darüber auf, was die Gäste dort erwartet. Fotos: Menker

Rotenburg – Bis der erste Gast einziehen kann, wird es mindestens noch ein Jahr dauern. Die Betreibergesellschaft für das geplante Hospiz „Zum Guten Hirten“ am Therkornsberg in Rotenburg hat sich allerdings schon gegründet – es geht also planmäßig voran. Und wenn es weiterhin gut läuft, können im Frühjahr die Bagger anrollen. Den Bau vorzubereiten, ist eine Aufgabe, das Vorhaben allerdings auch in der Gesellschaft zu platzieren, eine andere. Das Interesse ist groß, gibt Johannes Stephens zu verstehen, nachdem sich mehr als 30 Besucher zum Auftakt der Hospiz-Forum-Veranstaltungsreihe im Aira an der Elise-Averdieck-Straße ihre Plätze ausgesucht und eingenommen haben. Im Publikum sind überwiegend Frauen zu sehen. Die meisten Interessenten sind über 50 Jahre alt.

„Wir müssen aufklären“, sagt Sandra Köbe. Viele Fragen erreichen sie als Koordinatorin, seitdem der Plan öffentlich geworden ist. Und auch an diesem Abend erwartet sie viel Neugier. Neben Sandra Köbe haben weitere Beteiligte dieses millionenschweren Projektes Platz genommen. Johannes Stephens als Projektleiter und Referent des Vorstandes im Diakonissen-Mutterhaus, das den Plan zusammen mit den Rotenburger Werken umsetzt. Professor Andreas Thiel als Chefarzt der Palliativstation am Diakonieklinikum Rotenburg, Martina Wesseloh als neue Koordinatorin im Rotenburger Hospizverein, Astrid Schwarze-Bruns von der AOK sowie Sabine Mann und Annette Ehmer-Schulte vom Palliativ-Stützpunkt wollen ebenfalls mit weiteren Informationen zur Aufklärung beitragen. Es gibt kühle Getränke und ein paar Kekse. Oberin Sabine Sievers geht bei Wortmeldungen mit dem Mikro durch die Besucherreihen – und sie wird reichlich unterwegs sein an diesem Abend im Aira.

Das Hospiz „Zum Guten Hirten“ soll ein Haus für Menschen in ihrer letzten Lebensphase sein, erklärt Sandra Köbe. Menschen, die unheilbar krank sind und damit eine begrenzte Lebenserwartung haben. Dabei gehe es um wenige Monate. In der Regel ergibt sich aus einem Gespräch mit dem Arzt eine Antwort auf die Frage, ob jemand ins Hospiz geht. Grundsätzlich, das wird deutlich an diesem Abend, möchten wohl die meisten Menschen am liebsten zu Hause sterben, bestenfalls im Kreise ihrer Liebsten. „Aber es ist nicht immer so, wie man es sich wünscht“, weiß Andreas Thiel. Die Umstände sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst und stark abhängig von ihren Beschwerden sowie der erforderlichen ärztlichen und pflegerischen Betreuung. Die Palette an Angeboten in Rotenburg ist groß. Ihre Vertreter sind mit von der Partie und stellen sich sowie ihre Arbeit vor. Sandra Köbe unterstreicht die gute Kooperation.

Ein gutes, sehr erfahrenes Pflegeteam werde sich im Hospiz um die Gäste kümmern. Der enge Kontakt mit den behandelnden Ärzten sowie die Nähe zum Diakonieklinikum und auch zu den Rotenburger Werken sei gut für alle Beteiligten.

Es beginnt die Fragerunde. Eine Dame möchte wissen, ob das Hospiz auch Kinder aufnimmt. „Nein“, lautet die klare Antwort. Darauf sei es nicht ausgelegt. Kinderhospize hätten ein anderes Konzept. Kann man sich das Hospiz einmal anschauen, wenn es fertig ist? „Unbedingt“, sagt Sandra Köbe. Es soll ja ein offenes Haus sein. Es wäre schön, wenn die Rotenburger von „ihrem Hospiz“ sprechen, es also annehmen und unterstützen – ganz besonders aber die Gäste, die sterben werden, aber eben nicht allein. Auch Festivitäten werde es geben. Man wünsche sich Leben im Hospiz.

„Und wie sieht der Alltag aus, ist alles klar geregelt?“ Nein, starre Abläufe gebe es eben nicht, es gehe ja nicht um Heilung, sondern um Lebensqualität und Selbstbestimmung auf dem letzten Abschnitt des Lebens. Wünsche ein Gast morgens um 5 Uhr einen Kaffee und dazu ein Spiegelei, werde ihm dieser Wunsch nicht verwehrt. Und wenn ein anderer bis morgens um 11 Uhr im Bett bleiben möchte, sei auch das völlig in Ordnung. Wer mag, kann alleine essen oder auch in der Gemeinschaft. Wer einen Ausflug unternehmen möchte, könne dies tun. Angehörige seien jederzeit willkommen. Und wer über Nacht bleiben möchte, könne mit im Zimmer des Angehörigen oder auch in einem Gästezimmer schlafen. „Und was kostet das?“ „Nichts“, sagt Sandra Köbe. Angehörige übernachten kostenlos, das Hospiz sei ja kein Hotelbetrieb. Johannes Stephens betont das diakonische Fundament. Aber natürlich freue man sich über eine Spende – denn die sei bei der Finanzierung des Hospizes durch die Krankenkassen in Höhe von 95 Prozent wichtig. Diese Art der Finanzierung sei bewusst so vorgesehen, damit sich viele Menschen in der Stadt und der Region daran beteiligen.

Eine Besucherin stellt die Frage, ob acht Plätze ausreichen. Sie und auch andere Gäste schildern, wie schwer es mitunter ist, kurzfristig einen Angehörigen unterzubringen, wenn im Krankenhaus keine weitere Behandlung mehr möglich ist. „Wir haben im Vorfeld gut recherchiert, und es ist auch eine Kostenfrage“, sagt Stephens. Einerseits gehe es darum, einen familiären Rahmen zu schaffen, andererseits bestehe die Möglichkeit für eine Erweiterung. Köbe ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass diese acht Plätze erst einmal reichen werden.“ Für die Hospiz-Gäste entstehen übrigens keine Kosten – das übernehmen die Krankenkassen, ist zu erfahren. Durchschnittlich verbringen Hospiz-Gäste 21 Tage in der Einrichtung.

Interesse gibt es im Publikum auch an einer Mitarbeit. Da stellen sich Fragen danach, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. Braucht man eine besondere Ausbildung? Ist es erforderlich, einer Kirche anzugehören? Eine Zusatzausbildung ist hilfreich, Erfahrung kann auch schon bedeutend sein. Die Sache mit der Kirchenzugehörigkeit? Da will sich Stephens noch nicht festlegen. Schließlich sei die Betreiber-Gesellschaft gerade erst gegründet worden.

Der Abend neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Aber er darf nicht ausklingen, ohne dass nicht mehrere Besucher eigene Erfahrungen einfließen lassen, die sie mit dem Sterben von Angehörigen oder Freunden gemacht haben. Nicht zuletzt dabei wird einmal mehr deutlich: Es ist gut, dass Rotenburg endlich ein Hospiz bekommt.