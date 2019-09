Steine auf großer Reise

Wer wachen Auges durch die Gegend spaziert, dem ist vielleicht in letzter Zeit der eine oder andere bunt bemalte Stein aufgefallen: Tiergesichter, Sprüche, Blumen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auftauchen können sie überall, im Park ebenso wie mitten in der Innenstadt. Doch wer und was steckt eigentlich dahinter?

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Küstensteine, Allersteine, „FrankenStones“: Die Namen der Gruppen sind so vielfältig wie ihre Werke. Immer mehr Hobbymaler verzieren Steine mit den fantasievollsten Bildern und verteilen diese in Städten und Dörfern. Wer einen findet, postet ihn mit dem Fundort in der entsprechenden Gruppe bei Facebook – der Name steht jeweils auf der Rückseite der Steine. Auch in Rotenburg und umzu tauchen immer mehr der bunten Werke auf.

Seit etwa vier Wochen gibt es nun die Gruppe „ROWlingstones“. Gründerin Verena Klich ist an diesem Nachmittag an der Schule am Grafel unterwegs, legt gerade einen mit einem Regenbogen verzierten Stein auf einem Stromkasten ab. „So langsam kommt richtig Leben in die Bude“, freut sich die Ahauserin. 129 Mitglieder zählt die Rotenburger Gruppe bereits. Der Trend kommt aus den USA, dort bekannt unter dem Namen „painted rocks“. Die Kunstwerke sollen Freude bereiten und reisen, im besten Fall, von Ort zu Ort. Ein Allerstein, gefunden am Neuen Markt in Rotenburg, liegt jetzt beispielsweise auf einem Wegkreuz auf dem Jakobsweg in Spanien, kurz vor Astorga.

Typische Ablageorte sind Stromkästen, Zaunpfosten, Bushaltestellen und Sitzbänke. Tabu sind alle Orte, die mit Lebensmitteln zu tun haben und Arztpraxen. „Am besten setzt man die Steine in freier Wildbahn aus – natürlich dort, wo genug Publikumsverkehr ist“, meint die vierfache Mutter. Zudem sollte niemand traurig sein, wenn sein Stein nicht in der Gruppe gepostet wird. „Irgendjemand hat sich ganz bestimmt darüber gefreut – vielleicht hat der Finder kein Facebook“, merkt Klich an.

Die Steine bemalt Klich mit Acrylfarbe und lackiert sie danach, damit die Farbe bei Regen nicht verläuft und die Umwelt verschmutzt. Verzierungen wie Strasssteine sind unter den Hobbymalern verpönt. „Das schadet den Tieren, die das in den Mund nehmen könnten, und auch kleinen Kindern“, kritisiert Klich. Für sie ist es ein umweltbewusstes Hobby. „Man muss an die frische Luft, zum Steine suchen und auch zum Auswildern.“ Die Steine zum Bemalen findet sie unter anderem am Wiesenrand oder wenn die Kartoffelbauern ihre Steine an den Feldrand schütten. „Die sind meist nicht böse, wenn man sich da welche aussucht“, so Klich. Eine Alternative ist der Kauf im Baumarkt – allerdings keine, die Klich gutheißt. „Das ist nicht das Ziel“, merkt sie an. Und erzählt, dass einige bereits bei Ebay verkauft werden. „Das ist traurig“, kommentiert die Hobbykünstlerin.

Wichtig sei es, die Steine beim Verteilen nicht auf den Boden zu legen. Viele gingen daran noch vorbei, halten ihn erstmal für Deko. „Aber es lohnt sich, ihn mal umzudrehen – und sich entweder daran zu freuen oder ihn weiterwandern zu lassen“, ermuntert Klich. Ihren ersten Stein hatte sie mit einer Blume bemalt. „Den habe ich ausgesetzt, aber wohl etwas zu gut versteckt – der ist neulich erst gefunden worden“, sagt sie und lacht.

Für die junge Mutter bedeutet das Bemalen auch Gemeinschaft. „Es ist schön, wenn die ganze Familie zusammensitzt, malt und erzählt“, berichtet sie. So komme ihre Zweitälteste jeden Nachmittag und frage, ob jemand ihren Stein gefunden hat. „Dann müssen wir erstmal in die Gruppe gucken“, erzählt die Ahauserin. „Steine von Kindern sind oft herrlich unvollkommen, aber sie machen das mit so viel Herzblut und sind stundenlang beschäftigt.“

Ihre ersten Steine hat Klich in Ahausen verteilt. Manch einer ist mittlerweile bereits das dritte oder vierte Mal gefunden worden. Der bislang am weitesten gereiste ROWlingstone ist in Friedrichskoog an der Nordsee gelandet.