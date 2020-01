Steine mit Charakter

Rotenburg/Ottersberg - Von Ann-christin Beims. Entspannt sitzen Jens Spieler und Neu-Pensionär Mathias Gersberg im Büro des Ottersbergers Spieler. Die Steinmetzmeister geben einen Einblick in ihre Branche, nachdem Gersberg seinen Rotenburger Betrieb an Spieler und seinen Bruder Henner übergeben hat – und wo wäre es passender als umringt von Gestein und Schrifttypen? Grabmalorientierte Gestaltung ist das Hauptgeschäftsfeld der Männer.

Die Zunft der Steinmetze in Deutschland ist nicht groß, man kennt sich. An Nachwuchs mangelt es noch nicht. Dennoch sinkt die Zahl der Unternehmen, Gründe sind Altersauflösungen, aber auch Veränderungen in der Friedhofskultur. „Die Menge an Arbeit ist nicht mehr zwingend da“, erklärt Spieler. Zudem bildeten viele aus Zeitmangel nicht aus. Verstehen können das die Meister nicht. „So gehen die Ausbildungszahlen zurück – nicht nur in unserer Branche. Wir beklagen den Fachkräftemangel, aber man muss auch ausbilden“, meint Spieler. Der Beruf sei vielfältig: Wer Talent beweist, kann sich zum Steinbildhauer spezialisieren. Wichtig sind Ruhe, Geduld und Ausdauer. Maschinen unterstützen, aus Kosten- aber auch Zeitgründen. Sie liefern aber nur den Rohbau. „Computergesteuert ist nicht alles“, betont Gersberg – insbesondere bei ländlichen Betrieben. Er ist froh darüber, das macht für ihn das Handwerk aus: der Feinschliff, feine Konturen, zarte Gebilde, Schriftzüge – das kann keine Maschine leisten.

Auch seien stets neue Ideen und Kreativität gefragt. Gerade im Grabmalsektor sieht Gersberg den Charme eines Stückes in der Handwerkskunst. „Was man mit Techniken und Werkzeugen auf der Oberfläche erzielen kann, ist gewaltig“, so der Rotenburger Quereinsteiger. Gelernt hat er im Hotelfach. Für ihn sind Steinmetze auch Seelentröster, Vermittler und Richtungsweiser – gerade, wenn es um Grabmalgestaltung geht. „Welcher Farbton, welche Gesteinsart, welche Größe. Und erst mal: Welche Lage auf dem Friedhof?“, sagt Gersberg. „Ich muss das Grundstück kennen, um das Haus zu bauen.“ Dabei sei es wichtig, die Leute zu eigenen Ideen zu motivieren – nicht immer einfach. Wie geht man mit den emotionalen Momenten um? „Da muss man reinwachsen“, sagt Spieler. Wichtig seien Fingerspitzengefühl, Zuhören können. „Ich hatte schon Gänsehaut, auch mal Tränen in den Augen“, gibt Gersberg zu.

Im besten Fall ist der Wunsch eine individuelle Gestaltung – Herausforderungen, die die Steinmetze lieben. Das sehe aber nicht jeder so. „Manche machen immer das Gleiche, das reicht ihnen“, so Gersberg. Zeitmangel hält Spieler für „faule Ausreden“. „Es gibt vielleicht zwei Hände voll individuelle Gestalter in Deutschland, die Wert darauf legen, dass kein Stein ist wie der andere“, so der Ottersberger. „Das kostet mehr Zeit und Kraft, manche Geschichten lassen einen so schnell nicht los.“ Doch ein Stein sollte Auskunft über den Verstorbenen geben: „Eigenheiten, Sammelleidenschaften, Charakter, Lieblingsdinge oder -musik“, ergänzt Gersberg. Dabei hat jeder Steinmetz seine Handschrift. Gehen sie über einen Friedhof, können sie oft sagen, wer welchen Stein bearbeitet hat. Auch im Urlaub lässt sie ihr Beruf nie los: „Das Erste, was wir machen? Wir gehen auf einen Friedhof“, sagt Spieler und lacht.

Die Bestattungskultur habe sich stark verändert, aber auch die Art, wie in der Öffentlichkeit damit umgegangen wird. „Die Kosten einer Beisetzung sind ein heißes Thema. Das Gesamtpaket ist nicht wenig, wird aber oft falsch dargestellt“, kritisiert Gersberg. Natürlich stelle sich die Frage, ob eine Erdbestattung finanzierbar ist. „Für jedes Segment muss es eine Form geben, die günstige Variante wird gerne publik gemacht und in Kauf genommen.“ Dazu zählen für ihn Friedwälder und anonyme Gräberfelder. „Es ist günstig, das ist manchmal der Hauptfaktor heute“, mutmaßt Gersberg. Spieler, dessen Unternehmen bis vor einigen Jahren ein Bestattungsinstitut beinhaltete, erinnert sich an Gespräche. „Wer das Grab pflegt, ist die große Thematik. Gerade Ältere möchten das niemandem aufbürden.“ Pflegeleichte Gräber sind das Stichwort. Daher hat Gersberg Urnengemeinschaftsanlagen in Rotenburg mit ins Leben gerufen. „Heute geht es darum, kreativ mit gärtnerbetreuten Gräbern umzugehen. Der Kunde möchte wenig Arbeit, aber seine Trauerkultur ausleben können“, sagt Spieler.

Für ihn ein Widerspruch: Die Leute spazieren gerne über Friedhöfe, schätzen die kulturellen Anlagen. „Aber will ich da jemanden bestatten? Nur, wenn ich mich nicht kümmern muss und es günstig ist. Da sind wir Steinmetzen gefordert, mit Friedhofsgärtnern und Bestattern für kreative Alternativen zu sorgen.“ Gersberg nickt: „Man muss dran bleiben, mal auf Füße treten und manchmal über seinen Schatten springen.“ Denn: „Je vielfältiger der Friedhof gestaltet ist, umso interessanter wird er.“

Importware nutzen die Steinmetze zwar, schauen jedoch genau hin, wo sie bestellen. „Billig-Importe aus China“, wie in manch anderen Bereichen, gebe es unter deutschen Steinmetzen nicht. „Niemand ist erpicht darauf, mit Material zu arbeiten, an dem Kinder gewerkelt haben könnten“, betont Spieler. Daher weisen die Lieferanten Zertifikate vor. Aber: Importware aus Asien oder Übersee ist aufgrund des dortigen Lohnniveaus trotz der langen Verkehrswege günstiger. In gewissen Bereichen müsse im Ausland produziert werden, damit auch der Kunde spart. „Man ist nicht nur Handwerker, sondern auch Betriebswirt“, meint Gersberg. Zumal Deutschland nur eine beschränkte Zahl Gesteinsarten besitzt.

Wer etwas Besonderes möchte, greift auf Material aus aller Welt zurück. Indien habe zum Beispiel viele schöne Granitsorten. „Deutschland hat Kalkstein, Sandstein, Granite. Das Material ist einfach, schlicht gesprenkelt, grau und ziemlich leblos“, so Gersberg. Ohne ausländische Ware gehe es nicht. Dazu sind die Wünsche zu breit gefächert. Aber: Ohne Steinmetze geht es auch nicht, sagt Spieler. Denn auch wenn die Azubi-Zahlen zurückgehen: „Bleiben werden wir immer.“