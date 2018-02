Rotenburger Nabu an der Bötersener Sandkuhle aktiv

30 Erwachsene dabei

Zunächst wurde eine Trittstufe für den sicheren Stand modelliert.

Bötersen - Von Bettina Diercks. Richtig heiß her ging es trotz eisiger Temperaturen am Samstag in der Sandkuhle Bötersen. Dort schaufelten viele Freiwillige Sand in den Teich. Was absurd klingt, hatte Konzept: Es entstand eine neue Steilwand für Uferseeschwalben und Eisvögel.