Die SPD steht noch still

Bleibt das Rotenburger Rathaus in der Hand von Bürgermeister Andreas Weber? Der SPD-Politiker will sich erst Ende Juni wieder zur Kandidatur äußern. Foto: Krüger

Während sich die CDU in der Region so langsam mit Kandidaten für die Bundestags- und Kommunalwahlen im kommenden Jahr positioniert, bleibt es bei der SPD sehr ruhig. „Corona hat alles gebremst“, sagt der Unterbezirksvorsitzende Klaus Manal aus Ebersdorf. Dabei gilt es für die Sozialdemokraten, einige Ämter zu verteidigen oder auch neu zu besetzen.

Rotenburg – „Es gibt innerhalb der SPD derzeit keinerlei Personaldiskussionen“, sagt vor einigen Wochen der Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der Genossen, Lars Klingbeil, im Interview mit der Rotenburger Kreiszeitung. Es ist die Antwort auf die Frage, ob er nicht im kommenden Jahr vielleicht sogar Kanzlerkandidat werden will. Doch der 42-Jährige aus Munster winkt die Frage lachend beiseite – wohlwissend, dass ihm das nicht wenige zutrauen würden. Klingbeil gilt bei der Partei im Umfrage-Sinkflug weiterhin als großer Hoffnungsträger, und auch für die SPD in der Region und seinen Bundestagswahlkreis 35 „Rotenburg I -Heidekreis“ ist er das unbestrittene Zugpferd.

Dahinter klafft eine durchaus große politische Lücke bei den Genossen. Einen Landtagsangeordneten aus dem Landkreis gibt es nicht, im EU-Parlament ist auch niemand vertreten, die meisten Rathäuser sind CDU-geführt, das Kreishaus traditionellerweise sowieso. Während sich die Christdemokraten nach und nach positionieren und Kandidaten präsentieren, tut sich die SPD schwer. Das will der Kreisvorsitzende Manal auch gar nicht beschönigen. Es seien allerdings viele Gespräche gelaufen, sagt er, auch jetzt in Corona-Zeiten stehe man nicht still. Für den Landratsposten habe er zum Beispiel drei Kandidaten auf dem Zettel, „und ein Name steht ganz oben“. Da diese Person allerdings noch an anderer verantwortlicher Stelle tätig ist momentan, müsse man abwarten. Alles laufe auf den Bezirksparteitag hinaus, der im Januar oder Februar stattfinden soll. Vor September, so seine Prognose, komme man in Personalfragen auch im Unterbezirk nicht weiter. Das gelte auch für seine Nachfolge, denn Manal wird im Kreisverband nach sieben Jahren Vorsitz nicht wieder antreten. Bülstedts Bürgermeister Jochen Albinger gilt als designierter Nachfolger. Ex-Landtagskandidat Tobias Koch aus Vahlde stehe zwar auch auf Manals Favoritenliste, doch der 35-Jährige stehe aus privaten Gründen derzeit nur als Stellvertreter zur Verfügung.

Im einzigen SPD-geführten Rathaus des Altkreises Rotenburg ist es aktuell nach den großen Diskussionen um das Hin und Her der erneuten Kandidatur von Bürgermeister Andreas Weber 2021 und den Rücktritt vom Rücktritt bemerkenswert ruhig. „Bis Mitte des Jahres fälle ich eine Entscheidung“, sagt Weber auf Nachfrage. Und in diese seien viele Menschen eingebunden. Wer, sagt er nicht – aber natürlich muss auch die Familie mitmachen. Laute die Entscheidung Ende Juni, dass er nicht antritt, bleibe genügend Zeit, einen neuen Kandidaten für die Wahl im Herbst 2021 zu finden, sagt Weber. Das wäre dann Aufgabe des SPD-Ortsvereins. Dessen Vorsitzender ist seit Februar Ingo Krampitz. Und der sagt: „Die SPD Rotenburg wird sich an die Öffentlichkeit und die Presse wenden, sobald es einen neuen Sachstand in Personalangelegenheiten gibt.“ Darüber hinaus beteilige man sich nicht an Spekulationen, wer womöglich für die CDU antritt.

Und die CDU?

Marco Prietz war der erste Kandidat der CDU, der sich mit Blick auf die Wahlen im kommenden Jahr öffentlich positioniert hat. Der 32-Jährige aus Bremervörde will im kommenden Jahr Hermann Luttmann nach dann 15 Jahren im Amt als Landrat beerben, hatte er im Januar beim CDU-Neujahrsempfang verkündet. Dafür gab es großen Applaus seiner Parteikollegen, ein weiterer CDU-Bewerber dürfte ausgeschlossen sein. Für die Bundestagswahl 2021 haben sich zudem bereits Marsha Weseloh aus Scheeßel und Carsten Büttinghaus aus Bispingen als CDU-Direktkandidaten ins Spiel gebracht. Darüber hinaus will der CDU-Gemeindeverband Scheeßel Ulrike Jungemann zur Nachfolgerin der scheidenden dortigen Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele machen. Für das Rotenburger Rathaus führt die CDU in der Kreisstadt noch bis Mitte Juni mit den verbliebenen zwei Kandidaten Gespräche, bestätigt Vorsitzender Eike Holsten. Die Mitglieder sollen über den Vorschlag des Vorstands dann im Herbst entscheiden. Eine Frau, so Holsten, ist nicht in der Endauswahl.