Starke Songs

Rotenburg – Echte CD-Release-Partystimmung wollte am Freitagabend im Gemeindesaal der Rotenburger Stadtkirche nicht aufkommen – zu hoch die Bühne, zu weit weg die Zuhörer, zu gesetzt (oder sitzend) das Publikum. Bei aller Mühe der Organisatoren: Passend gefärbte Servietten und einige Flaschen Kilkenny machen eben noch kein irisches Pub-Feeling.

Wer dagegen schwungvolle irische Jigs and Reels, Lieder von gebrochenen Herzen, enttäuschten Liebhabern und der Sehnsucht nach der Heimat hören wollte, sich an Tunes auf Fiddle, Bouzouki, Uilleann Pipes und einer Armada an Flöten freuen konnte – und das waren auf Einladung der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) immerhin rund 160 Besucher –, der kam beim Konzert der „More Maids“ voll auf seine Kosten.

„Mehr Frauen“ – es verwundert nicht, dass der Tipp für ein Konzert der „vier Maiden“ 2016 von der ehemaligen Frauenbeauftragten Brigitte Borchers angeregt worden war – schließlich sind reine Frauen-Ensembles nicht gerade weit verbreitet. Es sollte noch zwei Jahre dauern, bis es terminlich passte. Damals hatten die „vier Maiden“, darunter Neuzugang Sandra Steinort an Keyboards, Akkordeon, Sopran und der ein oder anderen Flöte, im Garten von Uwe Goldschmidt die Aufnahme ihrer ersten CD in dieser Besetzung angedacht, „an einem lauen Abend unterm Kirschbaum.“ Das klang fast so blumig wie die Geschichten der Lieder, die die vier Musikerinnen abwechselnd in guter irischer Manier ansagten.

Die Zuschauer erlebten in gut zwei Stunden die Weltpremiere des erst zwei Tage zuvor gepressten neuen Werks „Fourmaids“ der vier Damen von Bayern bis Hannover. Wohl kein Zufall, dass sich bei den ausgewählten Liedern die Frauen als ähnlich starke, souveräne Charaktere erweisen wie die auf der Bühne; ob im Lied vom braven Schneider, der die Schwimmerin im Fluss aus Anstand nicht verführt, oder vom Heiratswütigen, der nach einer Nacht des Ringens mit der Angebeteten selbige als „intakte Jungfrau“ ziehen lassen muss – mehr als einmal zieht das „starke Geschlecht“ den Kürzeren. Einen besonderen Charme erhalten die alten Geschichten durch die modernen, ironischen Einführungen: Bei „I dream of you“ attestiert Marion Fluck der Protagonistin „mehrere Strophen Warten“, bei der Ballade von Paddy (dem Spitznamen von Iren im Ausland), in der der Auswanderer unversehens für Lincoln kämpfen muss und nach dem Verlust eines Beins statt einer Versehrtenrente nur eine Krücke erhält, kommentiert Teufels-Geigerin Barbara Hintermeier lakonisch: „Da hat einer wohl das Kleingedruckte nicht gelesen!“ Wer hier an Comedy denkt, liegt allerdings falsch: Die mehrstimmigen Songs, zuweilen a capella, die instrumentalen tanzbaren Jigs & Reels, von den Multi-Instrumentalistinnen frisch, entstaubt und technisch virtuos vorgetragen, aber auch die modernen Pop-Songs aus Steinorts Feder mit irischen Stilelementen – da wird auf hohem Niveau musiziert. Dabei ist jede der Musikerinnen auf einem anderen Weg zur irischen Musik gekommen: Bei Coerdt war es Vorbild Andy Irvine, der vielleicht in diesem Jahr noch in Rotenburg zu erleben sein wird, bei Steinort eine Panne der Bahn, die in einer Einladung zum Folktreffen endete; Hintermeier als Vorsitzende der „Deutschen Uilleann Pipe Gesellschaft“ organisiert regelmäßig Workshops mit irischen Dozenten. „Eine faszinierende Musik, da fehlte nur noch Toben und Stampfen“, meint Gast Dietrich Metzger aus Jeersdorf, dem es in den Steppschuhen juckte. hey