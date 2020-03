Die städtische Hecke ist fast weg

Landschaftwart Radtke und Nicole Austel warnen vor illegalem Holzschnitt

+ Sachbeschädigung: Manfred Radtke vor einem illegalen Heckenschnitt. Foto: Goldstein

Rotenburg – Der Rotenburger Landschaftwart Manfred Radtke und Nicole Austel, Mitarbeiterin des städtischen Umweltamts, sind empört über Sachbeschädigungen an Bäumen und Sträuchern, die der Stadt gehören. „Ich werde die Fälle zur Anzeige bringen“, so Austel gegenüber der Rotenburger Kreiszeitung. „Vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass sie eine Sachbeschädigung begehen. Ich werde das ganz deutlich machen“, äußert sich Austel resolut nach dem Motto: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. „Ich habe noch zwei Sachbeschädigungen am Mühlende festgestellt, die ich zur Anzeige bringen werde. Auch, wenn es schwer ist, den Verursacher zu ermitteln. Aber dann merkt der Bürger, dass das so nicht geht.“