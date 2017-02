Die Städtepartnerschaft mit Aalter droht einzuschlafen

Rotenburg - Von Guido Menker. Der Brief ist Robert Verhelst peinlich. „Ich schäme mich“, schreibt der Mann vom Seniorenbeirat und frühere, langjährige stellvertretende Bürgermeister der belgischen Gemeinde Aalter, mit der Rotenburg seit fast 43 Jahren eine Städtepartnerschaft pflegt. Die Gemeinde in Ost-Flandern, 25 Kilometer von der Nordseeküste entfernt, fördert die Partnerschaft nicht mehr finanziell. Zumindest für dieses Jahr sei nichts im Haushalt eingeplant. Deshalb sei ein Besuch der Rotenburger zurzeit nicht möglich.

Dieser Brief bringt zum Ausdruck, was schon seit längerer Zeit spürbar ist: Die Städtepartnerschaft droht einzuschlafen, weil sie auf offizieller Ebene so gut wie gar nicht mehr und auf Ebene der Vereine immer weniger mit Leben gefüllt wird. „Ich finde das sehr schade“, sagt Heinz-Günter Bargfrede, selbst seit mehreren Jahrzehnten einer jener Rotenburger, die diese internationale, diese europäische Beziehung sehr schätzen. Eine solche Beziehung über die Grenzen innerhalb Europas hinweg sei heute besonders wichtig, sagt der Christdemokrat und Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes Rotenburg. „Nationalisten gefährden den europäischen Gedanken“, sagt er. Da sei es entscheidend, dass alles getan wird, um diesen Tendenzen entgegenzuwirken.

„Man kann das nicht erzwingen“, sagt Elke Bellmann. Die Leiterin des Rotenburger Amtes für Jugend und Soziales weiß vor allem um die Entwicklung der Partnerschaft auf der Ebene der Senioren und war selbst schon drei Mal mit in Belgien. „Wir wissen, dass die Partnerschaft mit Rotenburg in der Prioritätenliste der Aalteraner nach unten gerutscht ist – die Finanzlage in Aalter ist schlecht.“ Vielleicht sei es wirklich so, dass die Städtepartnerschaft nicht mehr so angesagt sind wie noch in früheren Jahren. „Es interessieren sich einfach keine jungen Leute dafür“, fügt sie hinzu. Ein Versuch, für Jugendliche etwas in Zusammenarbeit mit Aalter zu initiieren, sei gescheitert. Danach sei es nicht mehr probiert worden.

+ Heinz-Günter Bargfrede schaut sich Fotos aus vergangenen Tagen an, die im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft entstanden sind. Er hofft, dass die Beziehung hält. © Menker

Im Juni 1966 hatte die Stadt Rotenburg ein Brief von Georges van de Woestijne erreicht. Dieser war von 1943 bis 1945 auf dem Rotenburger Flugplatz – wie andere Flamen auch – dienstverpflichtet. Seine Kameraden und er hatten in dieser Zeit in Rotenburg Freunde gefunden, die sie nach dem Zweiten Weltkrieg wiedersehen wollten. Georges van de Woestijne verzieh und half, den tiefen Graben zwischen den Völkern mit einem Akt der Herzlichkeit wieder zuzuschütten. Er wollte Rotenburg besuchen und versprach, ein Geschenk mitzubringen. Acht Jahre später war die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Rotenburg und Aalter perfekt, Georges van de Woestijne erhielt 1996 vom damaligen Bürgermeister Bodo Räke die Rotenburger Bürgermedaille.

Eine ganze Reihe von Vereinen füllte die Freundschaft mit Leben: Die Altherren-Fußballer des RSV, die Wandergruppe des TuS Rotenburg, die Kyffhäuser, der Tennis-Club, der Spielmannszug, die CDU, das DRK sowie der Seniorenbeirat. Übrig geblieben ist davon nicht mehr viel, so Bargfrede. DRK, Feuerwehr, der Spielmannszug Waffensen und der Seniorenbeirat sind noch am Ball. Rund läuft es aber nicht. Bargfredes Vorschlag an Bürgermeister Andreas Weber (SPD): Er möge den Amtskollegen aus Aalter sowie die Scheepen (Mitglieder des Veraltungsausschusses) in diesem Jahr zu einem Freundschafts- und Informationsbesuch einladen. Einen offiziellen Besuch gab es zuletzt vor drei Jahren zum 40-jährigen Bestehen.

Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) nimmt den Ball auf, den Bargfrede geworfen hat: Er versucht, seinen Amtskollegen telefonisch zu erreichen. Denn: „Wir wollen die Städtepartnerschaft aufrecht erhalten und mit neuem Leben füllen.“ Vielleicht auf der musikalischen Schiene mit jungen Leuten. Das werde angestrebt. Denn: Zuletzt litt die Beziehung unter einem Generationenwechsel. Auch er erinnert daran, wie wichtig es gerade jetzt sei, europäische Beziehungen zu pflegen. Und deshalb gibt es im Rotenburger Haushalt auch weiterhin Geld dafür, so Weber.