Städtebauförderung in Rotenburg: Was ist der Politik wichtig?

Von: Andreas Schultz

„Wir sperren die Bürger dort aus“, sagt Alexander Künzle (FDP) über die jetzige Gestaltung des Stadtstreeks mit seinen grauen Stahlzäunen. Wie anderen Fraktionssprechern auch, schwebt dem FDP-Mann eine offenere Gestaltung des Bereichs Am Wasser vor. © Schultz

Was soll mit den 45 Millionen Euro Städtebauförderung in Rotenburg passieren? Wir haben mal bei den Stadtratsfraktionen nachgefragt.

Rotenburg – Die Stadt will es wissen: Was wünschen sich die Bürger Rotenburgs für ihre Innenstadt und für das Gebiet Auf dem Loh? Die Umfrage läuft noch bis Mittwoch, 3. Mai. Auch wir haben uns im Vorfeld zur Auswertung mal umgehört: Nach der Straßenumfrage sind nun die Parteien des Stadtrats dran – oder besser: die jeweiligen Sprecher oder Fraktionsvorsitzenden, die für eine Anfrage zu erreichen waren.

Auf die Frage nach den Wünschen aus der CDU-Fraktion antwortet Tilman Purrucker zunächst ausweichend: Die fehlenden Jahresabschlüsse und die vorläufige Haushaltsführung erschwere es, über mögliche künftige Projekte zu sprechen. „Das blockiert eben alles“, sagt der Fraktionsvorsitzende, äußert dann aber doch noch Wünsche. „Ganz klar wichtigster Punkt ist die Lösung der Problematik Goethestraße“, sagt er. Der Verkehrsfluss sei eingeschränkt, zudem verursachten die beiden Radstreifen in Kombination mit dem Rinnstein eine Unfallgefahr, die beseitigt werden müsse. „Wir haben einfach ein Verkehrsproblem. Das merkt jeder, der zu bestimmten Uhrzeiten nach Rotenburg rein oder aus der Stadt raus will“, so Purrucker zum allgemeinen Stadtverkehr. Apropos Verkehrsfluss: Dem Fraktionsvorsitzenden schwebt eine durchgängige Fußgängerzone auf der Großen Straße vor – „aber das ist meine persönliche Meinung. Darüber gibt es noch keinen Fraktionsbeschluss.“ Zudem müsse „das Schmuckstück“ Am Wasser aufpoliert werden. Purrucker malt ein Bild von einer Uferbefestigung, die Kindern das Spielen am Gewässer ermöglicht. Eltern könnten derweil im nebenan entstandenen Café ihre Schützlinge im Blick haben.

So oder ähnlich kann sich auch Gilberto Gori den Stadtstreek vorstellen. „Dort hätten wir viele Möglichkeiten, dort könnte echtes Urlaubsgefühl entstehen“, schwärmt der Fraktionssprecher der SPD. Auch er sieht in der Goethestraße eine potenzielle Baustelle, aber auch in ihrer Verlängerung, in der Bergstraße. Wasserspiele in der Fußgängerzone: Das hätte auch aus seiner Sicht etwas. Allerdings gebe es viel über das Wie und das Wo zu diskutieren. „Das wird im Rat auch passieren“, sagt Gori. Dort werde die Stadt die Punkte aus dem mehrere hundert Seiten umfassenden Konzept nach und nach durchgehen. Dementsprechend sei die Bürgerbeteiligung, zu der die Stadt nun aufruft, aus seiner Sicht verfrüht. „Das hätte man auch später machen können, zum Beispiel, wenn die Haushaltslage geklärt ist“, befindet der Sozialdemokrat. „Jetzt steht der Bürger da, hat seinen Wunsch geäußert und wird womöglich enttäuscht“.

Umfrage der Stadt Vieles von dem, was die Fraktionsvorsitzenden sagen, findet sich auch in der Bürgerumfrage der Stadt wieder. „Die Palette ist dabei breit gefächert“, sagt Ann-Christin Beims, Pressesprecherin der Stadt. Teilnehmer hätten die Verkehrsinfrastruktur thematisiert, ebenso die Aufwertung der Spielplätze, diverse Freizeitangebote für jung und älter, Wasserspiele in der Stadt, Begegnungsräume, eine durchgängige Fußgängerzone, die Schaffung von attraktiveren Aufenthaltsplätzen im Innenstadtbereich mit viel Grün und schattenspendenden Bereichen. „Wir haben die Bürger aufgefordert, gerne groß zu denken, und das haben sie gemacht“, so Beims. Nach Auswertung der Antworten gehen die Ergebnisse in die Politik.

Wer noch an der Umfrage der Stadt teilnehmen möchte, kann das noch am Mittwoch tun. Ideen und Vorschläge für die Bereiche Innenstadt und Auf dem Loh gehen per E-Mail an beteiligung@rotenburg-wuemme.de. Karten, Infos und ein digitales Formular zur Onlineabgabe finden Interessierte auf der Seite der Stadt Rotenburg: Einfach auf „Wirtschaft & Umwelt“ klicken und dort dem Link „Städtebauförderung“ folgen.

Stefan Klingbeil sieht dringenden Bedarf für ein Kulturzentrum in der Stadt. Kulturschaffende hätten nur begrenzt Möglichkeiten, in der Stadt Veranstaltungen ins Leben zu rufen, das Heimathaus beispielsweise sei teils über Monate an den Wochenenden ausgebucht. Auch ein Kino schwebt dem Linken-Sprecher vor. „Wenn in den vergangenen 15 Jahren keiner Geld dafür in die Hand nimmt, muss die Stadt überlegen, ob sie als Kommune aktiv wird“, findet Klingbeil. „Kultur ist das, was uns zusammenhält. Uns fehlen die Räume zum Zusammenfinden.“ Auch an einem durchgängigen Radwegenetz und Schattenspendern an Aufenthaltsplätzen mangele es.

Alexander Künzle (FDP) sieht das ähnlich. Das Angebot für Radfahrer fällt bei ihm in einem Satz mit dem Verkehrsentwicklungsplan und der schwierigen Verkehrslage in der Innenstadt. Aber auch die Suche nach Parkplätzen müsse erleichtert werden. Gleichzeitig steht die Schaffung von Grünflächen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weit oben auf der Liste. Wieder fällt das Schlagwort „Juwel Am Wasser“, aber auch der Neue Markt mache in seinem jetzigen Zustand als graues Parkplatz-Zusatzangebot keine gute Figur. Eine grünere Umgestaltung der Innenstadt müsse her. „Das kann wiederum zulasten des Autos gehen, aber da müssen wir raus aus den 80er“, sagt der FDP-Mann. Ebenfalls weit oben auf seiner Liste: die Entwicklung der „Smart City“. Die Digitalisierung der Innenstadt starte mit dem Ausbau des „sporadisch vorhandenen“ W-Lans, beinhalte aber auch die intelligente Anzeige von vorhandenen Parkplätzen.

Marko Lill (Wir) sieht vor allem unterirdischen Handlungsbedarf: Die Kanalisation müsse angepackt werden. „Da bin ich pragmatisch“, sagt der Ratsherr. Ansonsten spricht er sich, genau wie viele seiner Vorredner, für die Umgestaltung im Bereich Stadtstreek und im Verkehrsfluss der Innenstadt aus.

Stefan Fuchs verweist auf das Programm seiner Partei zur zurückliegenden Kommunalwahl. Die Grünen seien „fleißig gewesen“, alles sei auf der Internetseite der Rotenburger Ortsgruppe nachzulesen. Trotzdem antwortet er: So hätten die Grünen auch die Goethestraße im Blick und die Verkehrsentwicklung der Innenstadt. Auch sie neigten zu einer durchgängigen Fußgängerzone. Aber: „Das Wichtigste ist, dass es jetzt keinen Aktionismus gibt“. Der Grünensprecher legt wert darauf, alle Maßnahmen systematisch im Blick zu behalten. Die Position der CDU in Sachen Haushaltslage teilt er indes nicht: Finanziell stehe die Stadt solide da. „Da können wir durchatmen“, ist er sicher.