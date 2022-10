Stadtwerke senken Gaspreis ab Januar

Von: Guido Menker

Wegen der Gaskrise in Deutschland fordern einige Politiker weitere Hilfen in Form eines neuen Entlastungspaketes 2022. (kreiszeitung.de-Montage) © Patrick Pleul/Hauke-Christian Dittrich/dpa

„Nach mehreren Erhöhungen im Jahresverlauf 2022 werden wir zum 1. Januar 2023 unsere Gaspreise wieder senken können. Die Preissenkung wird ungefähr fünf Cent pro Kilowattstunde brutto betragen und zu Mitte November bekanntgegeben.“ Das teilen die Stadtwerke in einem Schreiben an die Kreiszeitung mit.

Rotenburg - Die Stadtwerke Rotenburg senken zum 1. Januar 2023 den Gaspreis. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 18 000 Kilowattstunden pro Jahr liege der Preis im Tarif 2 dann bei etwa 20 Cent pro Kilowattstunde. 2021 hatte er noch 5,55 Cent pro Kilowattstunde betragen. Die Entwicklung der Energiepreise – allen voran für das Gas – ist zurzeit das zentrale Thema auch bei den Verbrauchern. Die Stadtwerke Rotenburg (SR) begrüßen daher den Schritt der Bundesregierung für eine Entlastung der Bürger per Gaspreisbremse. „Ein solcher Schritt ist zwingend notwendig, um die Bürger und die Industrie in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen“, lässt SR-Geschäftsführer Volker Meyer in einem Schreiben an die Kreiszeitung mitteilen.

Die Ausgestaltung des Entwurfs sollte jedoch noch etwas verbessert werden, fügt Meyer hinzu. So sollte nicht der Abschlagsbetrag für die 80 Prozent des Jahresverbrauchs herangezogen werden, sondern der tatsächliche Vorjahresverbrauch. „Dieser Wert liegt den Versorgern genauso vor wie der Abschlagsbetrag. Und der tatsächliche Verbrauch als Grundlage wäre hier ein fairerer Wert.“ Zudem hoffen die SR auf die Möglichkeit, den Abschlagsbetrag aus Oktober und nicht wie angedacht aus September für die Dezemberentlastung zu verwenden.

Ende September / Anfang Oktober hatten die Stadtwerke die monatlichen Abschlagsbeträge neu errechnen lassen und auf das aktuelle Preisniveau angepasst, um hohe Nachzahlungen zu vermeiden, heißt es. Meyer: „Bei diesen durchgeführten Abschlagsanpassungen hatten wir die zu dem Zeitpunkt bereits vermutete Steuersenkung und den Wegfall der Gasumlage bereits berücksichtigt.“ Die Bundesregierung hatte zunächst eine Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde netto zum 1. Oktober eingeführt. Diese wurde am 29. September wieder zurückgenommen. Meyer: „Viele Versorger – wie auch die Stadtwerke Rotenburg – hatten aufgrund dieser Umlage aber bereits Preisanpassungen zum 1. Oktober 2022 durchführen müssen.“

Da die Preisanpassungen mit Fristen verbunden sind, sei es den Versorgern nicht möglich, den Preis ab 1. Oktober entsprechend zu senken. „Die Stadtwerke werden daher für den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember dieses Jahres allen betroffenen Gaskunden einen Rabatt in Höhe der Gasumlage gewähren.“ Vom 1. Januar an werde es dann mit dem günstigeren Preis ins neue Jahr gehen – das ermöglichten ein zurzeit günstigerer Einkaufspreis und die weggefallene Gasbeschaffungsumlage, erklärt SR-Sprecher Uwe Schmidt auf Anfrage.

Doch nicht nur die Gasversorgung ist ein großes Thema, auch die Stromversorgung ist in der Diskussion – ebenfalls in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Meyer: „Die Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck an den Erweiterungsmöglichkeiten der Erneuerbaren Energien, um den Eigenversorgungsgrad zu erhöhen.“