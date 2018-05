Stadtradeln startet sonnig

Rotenburg - Von Guido Menker. Die Freude ist groß, als sich die Teilnehmer bei herrlichem Sonnenschein und Temperaturen von fast 25 Grad am Sonntagmittag auf dem Neuen Markt treffen. Mehr als 80 Fahrradfahrer kommen zum Stadtradel-Start zusammen und eröffnen damit die für die Kreisstadt vierte Auflage dieser Aktion. Ziel ist das „Haus der Zukunft“ in Mulmshorn. Jeder Teilnehmer wird sich nach der Rückkehr in Rotenburg 30 Kilometer auf dem Konto gutschreiben können.

Während die große Gruppe unter der Leitung des ADFC noch auf dem Weg ist, bereitet ein kleines Helfer-Team in Mulmshorn die Ankunft der großen Gruppe vor. Die Suppe dampft, und der Kuchen steht ebenfalls bereit. Kalte Getränke sind ebenfalls reichlich vorhanden, dazu eine große Kanne mit Kaffee.

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Andrea Rieß. Die Auftakt-Tour sei auf eine ähnlich große Resonanz gestoßen wie im vergangenen Jahr. Rund 500 Rotenburger haben sich bis zum Mittag in die Rotenburger Liste des Stadtradelns eingetragen – sie verteilen sich auf 62 Gruppen. Ob das am Ende reicht, die Marke von 1 000 Teilnehmern zu knacken, wird sich erst noch zeigen müssen. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) bleibt optimistisch und tritt gemeinsam mit seiner Frau an diesem ersten Tag der Aktion selbst kräftig in die Pedalen. Mit von der Partie sind auch Christoph Dembowski, Wilfried Petschel sowie Michael Weichert. Sie haben sich im Vorfeld entschieden, als sogenannte Stadtradel-Stars dabei zu sein. Das heißt, sie werden bis zum 16. Juni komplett auf Autofahrten verzichten. Das gilt auch für Harald Liebelt, der an der Auftakt-Tour allerdings nicht teilnehmen kann.

+ Trotz des warmen Wetters ist die Suppe im „Haus der Zukunft“ heiß begehrt. Auch Kuchen steht für die Teilnehmer bereit. © Menker

Eine Teilnehmerin mit vier Beinen hat ebenfalls Spaß am Stadtradeln – als Mitfahrerin im Hundekörbchen von Werner Fitschen: „Lina fährt bei mir schon seit vier Jahren mit“, sagt er. Bereits vor dem offiziellen Start hat er die ersten zehn Kilometer auf seinem Konto. Fitschen trägt das Rotenburger Journal sowie die Rotenburger Rundschau aus – da kommen jede Woche allein schon 40 Kilometer zusammen, die er mit seinem Fahrrad zurücklegt.

Andreas Weber freut sich mit den Teilnehmern über ausgezeichnete Witterungsbedingungen. „So viel Glück hatten wir zum Start bisher selten“, sagt er. Ihm selbst geht es bei der Aktion vor allem um drei Aspekte. Einerseits fördere das Radfahren die Bewegung, und zugleich lernten sich viele Rotenburger bei den gemeinsamen Touren noch viel besser kennen. Und: „Wir hoffen, dass sich künftig noch mehr entscheiden, auf das Auto zu verzichten, wenn sie stattdessen auch auf das Fahrrad zurückgreifen können.“

An einem Tag wie diesen macht das noch mehr Spaß als sonst: „Die Tour war wirklich herrlich“, hört man eine Reihe von Teilnehmern sagen, die im „Haus der Zukunft“ für die Suppe anstehen. Sie stärken sich, sie tauschen sich aus, einige tragen schon ihre Kilometer per App auf ihrem Konto ein – und rüsten sich so langsam für die Rückfahrt nach Rotenburg.