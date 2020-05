Stadtradeln startet am 5. Juli

Alles unter Corona-Bedingungen, also diesmal ohne Gruppentouren

+ Andrea Rieß vom Umweltschutzbüro koordiniert das Stadtradeln in Rotenburg. Foto: Menker

Rotenburg – Nun steigt Rotenburg doch noch in den Sattel: Am 5. Juli soll in der Kreisstadt das Stadtradeln beginnen. Eigentlich war es für die Zeit vom 17. Mai bis zum 6. Juni vorgesehen, dann allerdings zunächst abgesagt worden wegen der Corona-Krise.