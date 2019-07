Die Stadtkirchengemeinde lässt die Fenster sanieren

Rotenburg – Es wird lange dauern. Und es dürfte teuer werden. Die Fenster in der Rotenburger Stadtkirche sind ein Sanierungsfall. Doch es geht kein Weg daran vorbei. Schließlich geht es darum, die historische Bleiverglasung zu erhalten. „Ein Mega-Aufwand“, weiß auch Rolf Rinck. Er ist Leiter des Bauausschusses im Kirchenvorstand und bringt zum Ortstermin mit der Kreiszeitung eine dicke Dokumentation mit. Darin ist der aktuelle Zustand der Fenster ausführlich dargestellt. Außerdem beinhaltet das Schriftstück eine Kostenschätzung.

Im günstigten Fall verschlingt die Sanierung rund 400 000 Euro, aber Rinck ist selbst Handwerker und geht davon aus, dass sich im Zuge der Arbeiten weitere Kosten ergeben werden. Dann liegt der finanzielle Aufwand bei geschätzten 650 000 Euro. Rinck: „Es könnte auch in Richtung einer Million gehen.“ Man weiß ja nie.

Gerade erst ist die beauftragte Expertin Kathrin Rafoth aus Erfurt in der Stadt gewesen, um einen Anfang zu machen. Zwei der 15 großen Fenster hat sie ausgebaut – eines an der Nord-, ein weiteres an der Südseite der Kirche. Eine Woche für den Ausbau zweier Fenster – das zeigt schon, wie langwierig die gesamte Maßnahme sein wird. Rinck: „Für den Wiedereinbau nach der Sanierung sind drei Wochen vorgesehen.“ Hochgerechnet ergibt sich daraus eine „Laufzeit“ von bis zu neun Jahren, erklärt der 33-jährige Bauausschussleiter, der bereits seit 13 Jahren dem Vorstand der Stadtkirchengemeinde angehört.

„Mit den ersten beiden Fenstern lässt sich jetzt erst einmal feststellen, wie der Zustand genau ist und was getan werden muss“, sagt der Experte. So viel sei aber klar: Die Verkittung zum Rahmen sei nicht mehr in Ordnung. Rinck spricht von Korrosion und Verkrustungen. „Dadurch sind die Fenster nicht mehr stabil. Einzelne Glaselemente könnten aufgrund von Temperaturschwankungen, aber auch bei entsprechenden Einflüssen von außen herausfallen. Das zu vermeiden, habe absolute Priorität, stammen die Einbauten doch zum Teil aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Es geht also um historische Fenster in einem denkmalgeschützten Gebäude. Bevor da überhaupt etwas unternommen wird, ist das zuständige Amt für Bau- und Kunstpflege einzuschalten. „Das geht nur in Absprache mit denen“, sagt Rinck.

Und doch ist alles nicht so einfach, wie man meinen könnte. Denn da sind ja auch noch die Kosten für eine derartige Sanierung. Deshalb ist es gut für die Stadtkirchengemeinde, dass sie mit ihrem Vorhaben Zugriff auf einen von der Landeskirche bereit gestellten Topf hat, aus dem der wesentliche Teil des erforderlichen Geldes fließen werden. Rinck: „Alleine würde die Stadtkirche bankrott gehen.“ Doch ganz raus sei sie nicht. „Wir werden uns an den Kosten beteiligen.“

Im Oktober wird die Expertin aus Erfurt wieder in der Stadtkirche erwartet, um die in der vergangenen Woche mit einer Flex herausgelösten Fenster wieder einzusetzen. Und vielleicht wird sich dann schon abzeichnen, wie lange die Maßnahme insgesamt dauert. Doch Rolf Rinck versichert: „Der kirchliche Betrieb wird dadurch nicht gestört.“ Allerdings wird das Gerüst an der Außenfassade die Menschen immer wieder daran erinnern, dass man es mit einer Baustelle zu tun hat. „Historische Gebäude sind eigentlich Dauerbaustellen, es gibt immer etwas zu tun“, erklärt der Bauausschussleiter. Die letzte Renovierung gab es vor zwölf Jahren. Sind die Fenster wieder drin, ist eine aufwendige Reinigung der Klais-Orgel an der Reihe. Wann? Das kann noch keiner sagen.