Stadtfest laut und draußen

Kein Straßenzirkus im August, dafür aber ein Stadtfest im besten Sinne: Am 16. und 17. August wird der Rotenburger Pferdemarkt zur Partymeile. Die zehnte Auflage des „laut & draußen“-Festivals der Rotenburger Werke sowie ein Sommerfest der Stadt stehen an. Zwei Tage volles Programm für Jung und Alt.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – Der Zettel war voll. 40 Bands hatten es in die engere Auswahl von Stefan Slomma, Christoph Wüstefeld und ihren Mitstreitern geschafft, doch ganz so viel Platz und Zeit haben die Rotenburger Werke nicht. Auch wenn es die zehnte Auflage des „laut & draußen“-Festivals der Einrichtung ist und man am Freitag, 16. August, auf den Pferdemarkt ziehen darf: Nur vier Gruppen können an einem Abend auf die Bühne.

Also wurde gehört und gefachsimpelt, ausgesiebt und angefragt. Es hagelte ein paar Absagen – Greta Van Fleet und Von Wegen Lisbeth standen einst auf dem Wunschzettel – doch nun ist alles fix. Angeführt von den österreichischen Festival-Veteranen „Russkaja“ und deren extrem tanzbaren Rock-Ska-Polka-Mix reihen sich Liedermacher Stoppok mit seinem Bass-Partner Worthy, die inklusive Band „Bitte Lächeln!“ aus Hamburg und die lateinamerikanischen Dauerbrenner „Doktor Krapula“ mit Ska- und Reggae-Punk in ein Programm ein, das es so in der Region sonst nur beim Hurricane-Festival gibt. Wenig überraschend, dass Slomma heute sagt: „Wir sind sehr froh und zufrieden.“

Vor zwei Jahren kam die Idee auf, das „laut & draußen“ zum Zehnjährigen auf größere Beine zu stellen. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hatte entsprechende Gespräche auf dem eigentlichen Veranstaltungsgelände auf dem Kalandshof geführt, die Unterstützung erhielt er dafür auch auf politischer Ebene. 15 000 Euro sind für die Veranstaltung im Haushalt verankert, die Werke beteiligen sich natürlich auch, die Aktion Mensch unterstützt. So wird ein Festival mitten in der Stadt ermöglicht, das nicht nur laut ist und draußen stattfindet, sondern zudem auch keinen Eintritt kostet. Bis zu 4 000 Besucher werden erwartet – der Pferdemarkt wird dann mit der angrenzenden Bahnhofstraße komplett für die Veranstaltung gesperrt.

„Wir hören mit Russkaja auf und machen am nächsten Tag mit Clown Georg weiter“, sagt der neue Leiter des Rotenburger Info-Büros, Benjamin Roolfs. Bei ihm laufen die Fäden zusammen für das, was als Sommerfest der Stadt am Tag danach, 17. August, vor allem zunächst Familien ansprechen soll. Ab 14 Uhr wird Clown Georg den Planungen nach für allerlei Schabernack sorgen, dazu gibt es Kinder-Livemusik mit Christian Hüser und viele Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren – von der Hüpfburg bis zum Kinderschminken. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, kann die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr ganz einfach an einer der vielen Verpflegungsstationen überbrückt werden, und dann wird gemeinsam weiter mitgesungen und getanzt zu „Holmes & Watson“. Das Trio bringt Folk- und Rockklassiker als Coverversionen mit. Dass das funktioniert, hat die Band schon mehrfach in der Kreisstadt bewiesen. Zum ersten Mal in Rotenburg und auf dem Pferdemarkt auf der Bühne steht zum Abschluss die Cover-Band „Das Fiasko“ aus Hamburg. Roolfs verspricht „die ganz große Show“ mit den bekanntesten Hits der vergangenen 30 Jahre und vielleicht noch etwas darüber hinaus.

„Wir möchten allen Rotenburgern etwas bieten“, sagt Bürgermeister Weber über die zwei Tage Programm auf dem Pferdemarkt. „Es soll zu Begegnungen kommen“, betont er, auch der inklusive Aspekt mit den Bewohnern der Rotenburger Werke stehe im Mittelpunkt.