Stadt wertet Leitung auf

Die Amtsleiter im Rotenburger Rathaus sollen mehr Geld bekommen. Das ist das Ergebnis einer Neubewertung der Dienstposten durch eine Beratungsfirma. Das schmeckt nicht allen im Rathaus. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) verteidigt das Vorhaben und beruft sich dabei auf gesetzliche Verpflichtungen.

VON MICHAEL KRÜGER

Rotenburg – 322 Mitarbeiter in unterschiedlichen Teilzeit- und Vollzeitstellen beschäftigt die Stadt Rotenburg. Dazu kommen zwölf Beamte in der Führungsriege des Rathauses. Für sechs von ihnen könnte es demnächst durch eine Beförderung ein deutliches Gehaltsplus geben. Eine tarifliche Automatik gibt es dafür nicht – anders als für die Angestellten im Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD).

Im Einzelnen geht es um die Amtsleiter in den Bereichen Hauptamt, Volkshochschule, Finanzen, Planung, Ordnung und Verkehr. Seit dem Beschluss zum Haushaltsplan 2019 im Stadtrat „sind zahlreiche Anträge auf Überprüfung der Eingruppierung eingegangen“, heißt es in einer Vorlage, die im Verwaltungsausschuss am 17. April behandelt und dort auf den 8. Mai vertagt worden war. Die sechs betroffenen Amtsleiter seien bislang entsprechend ihrer bisherigen Stellenbewertung eingruppiert worden. Die Neubewertung wegen veränderter Aufgaben durch die „NSI Consult Beratungs- und Servicegesellschaft GmbH“ soll nun über eine Nachtragshaushaltssatzung in den Stellenplan eingearbeitet werden. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) betont allerdings, dass die „Bewertungen bis auf eine Stelle keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt“ haben, da lediglich die Stellen bewertet worden seien. Ob und wann der Stelleninhaber befördert wird, könne noch nicht gesagt werden. Das sei auch Sache des Rates.

Zwei Stellen werden in der Vorlage für den Verwaltungsausschuss von der Besoldungsgruppe A12 auf A13 angehoben, vier von A13 auf A14. Wie teuer das für die Stadtkasse werden könnte, „kann pauschal nicht beantwortet werden“, sagt Weber. Das hänge unter anderem mit der festgesetzten Erfahrungsstufe, dem Familienstand und der Steuerklasse zusammen. In der aktuellen Besoldungstabelle des Landes wird A12 mit einer Spanne von rund 3 496 bis 4 563 Euro Grundgehalt ausgewiesen, A13 von 3 922 bis 5 074 Euro und A14 von 4 126 bis 5 620 Euro. Top-Verdiener im Rathaus ist wenig überraschend der Chef, Bürgermeister Weber ist mit B4 eingruppiert, was den Angaben nach 8270 Euro entspricht.

Auch wenn informell kritische Töne zutage treten, will sich über das Vorhaben niemand öffentlich äußern. Die Politik schweigt sich aus und verweist auf die Vertagung in den Verwaltungsausschuss im Mai. Selbst wenn vonseiten der „Oppositionsparteien“ um die größte Stadtratsfraktion, die CDU, deutliches Unbehagen zu vernehmen ist, gibt es auch auf Nachfrage keine offizielle Einschätzung. Immerhin: Der Beschlussvorschlag des Bürgermeisters hat in dem hinter verschlossenen Türen tagenden Gremium noch keine Zustimmung erhalten. Cord Lüdemann, Personalratsvorsitzender im Rathaus, bestätigt, dass die Amtsleiterstellen angehoben werden sollen. Dabei sei der Personalrat nicht mitbestimmungspflichtig, anders als bei allen anderen Mitarbeitern. Hier hat der Personalrat laut Weber stets zugestimmt. Es sei allen Mitarbeitern freigestellt, den Arbeitsplatz über einen Antrag bewerten zu lassen, betont Lüdemann. Ob die aus dem Vorgang möglicherweise resultierende Gehaltsanhebung in Ordnung sei, beantwortet Lüdemann folgendermaßen: „Zur Frage der Angemessenheit geben wir keine öffentliche Stellungnahme ab.“

Die Mitarbeiterzahl in der Verwaltung hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt deutlich erhöht. Vor zehn Jahren waren noch rund 50 Personen weniger im Rathaus beschäftigt. Zudem hat es laut Bürgermeister Weber „zum Teil erhebliche Tarifsteigerungen“ gegeben. Entsprechend sind auch die Kosten gestiegen – von 8,6 Millionen Euro jährlich 2010 auf 12,9 Millionen Euro im aktuellen Haushaltsplan 2019. Im Vergleich zum Gesamthaushalt liegen die Personalkosten aber weiterhin bei rund 30 Prozent der ordentlichen Aufwendungen. Daran wird auch die mögliche Beförderung der Amtsleiter nichts ändern.