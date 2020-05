Stadt wagt vorsichtig ein Stück Normalität

Corona-Beschränkungen werden auch in Rotenburg gelockert

+ Wer sich nicht die Hände desinfiziert und ein Schild umhängt, kommt nicht hinein. Bücherei-Leiterin Christine Braun macht es vor. Foto: Beims

Rotenburg – Die Zahl der Infizierten ist im Landkreis vergleichsweise gering. „Wir liegen unter dem Durchschnitt, auch von Niedersachsen“, weiß auch Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Zehn Personen galten am Donnerstagmittag im Landkreis noch als am Coronavirus erkrankt, 106 Fälle insgesamt, 95 Genesene, ein Todesopfer. „Wir unterscheiden uns stark zum Beispiel von Süddeutschland.“ Deswegen begrüßt es der Rotenburger Verwaltungschef, dass nun auch regional mehr unterschieden wird. In Niedersachsen greifen am Montag neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Unter anderem dürfen sich wieder Angehörige zweier Haushalte treffen, die Gastronomie öffnet. In Rotenburg wie überall gelten aber trotzdem weiter strenge Regeln – und von „Entwarnung“ will der Bürgermeister sowieso nicht sprechen.