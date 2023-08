Rotenburg macht sich auf den Weg zu einer schöneren Stadt

Von: Michael Krüger

Rotenburg braucht gerade in der Innenstadt mehr Grün und mehr Wasser. Das betont Bürgermeister Torsten Oestmann. Ein paar Blümchen reichen angesichts der Herausforderungen auch durch den Klimawandel nicht aus. Die kommenden Jahre soll viel passieren. © Michael Krüger

Mehr Grün, alles attraktiver und lebenswerter. Rotenburg hat große Pläne für die kommenden Jahre, die Weichen werden nach und nach gestellt. Mit dem Satzungsbeschluss kann das Städtebauförderungsprogramm in die konkrete Phase gehen. Investitionen von 45 Millionen Euro sind möglich.

Rotenburg – Zeit für eine Grundsatzrede. Gerade hat eine Anwohnerin in der Bürgersprechstunde vor der Ratssitzung nachgefragt, warum denn nun eigentlich die 18 Eichen für die Neubaupläne am Kalandshof gefällt werden müssen. Ob es nicht anders ginge. „Es gibt keine andere Möglichkeit“, erwidert Bürgermeister Torsten Oestmann – um dann mit Bezug auf die anschließenden Abstimmungen zum Städtebauförderungsprogramm weit auszuholen.

Es muss sich etwas verändern, und das wird es auch. Doch wie, das ist für Rotenburg noch nicht festgeschrieben. Jetzt komme die Zeit der Entwicklungspläne, „wo mehr Grün und mehr Wasser berücksichtigt werden“, so der Verwaltungschef. Autos müssten raus aus der Innenstadt, wenn sie nicht unbedingt notwendigerweise dorthin müssten. Mehr Parkmöglichkeiten am Rande zum Beispiel mit einem neuen Parkhaus am Diakonieklinikum, der Neue Markt müsse entsiegelt werden, auch auf dem Pferdemarkt könne er sich Bäume sehr gut vorstellen. Die Stadt könne viel leisten, andere müssten aber auch mitspielen. Auf den vielfach kritisierten Neubau der Sparkasse im Stadtkern und die zugepflasterten Wege habe man keinen Einfluss gehabt, alles bewege sich korrekt auf Basis Jahrzehnte alter Bebauungspläne. Dennoch suche man das Gespräch, wenn es finanziell denn machbar ist: Für diesen Mittwoch hat Oestmann die Ratsfraktionen zu einer Haushaltsklausur eingeladen, um über die Zahlen für 2024 zu sprechen. Wie groß ist der Spielraum, um die Stadt schöner zu machen? Zuletzt hatte es auch massive Kritik an den fehlenden Unterhaltungsmaßnahmen des Bauhofs am städtischen Grün gegeben.

30 Millionen Euro Fördergelder

Das laufende Geschäft ist die eine Seite. Die andere ist die künftiger Großprojekte. Und dafür hat die Politik jetzt einen entscheidenden Beschluss gefasst. Die förmliche Festlegung der Sanierungsgebiete „Wohngebiet Auf dem Loh“ und „Innenstadt und Niederungen“ per Satzung ermöglicht es, konkret in die Planung für das Städtebauförderungsprogramm zu starten. Bekanntermaßen stehen Rotenburg 30 Millionen Euro Fördergeld von Bund und Land in Aussicht, wenn der Eigenanteil von 15 Millionen erbracht werden kann. Rund 350 Seiten Konzeptpapiere hatte Rotenburg im Juni vergangenen Jahres eingereicht, im November gab es die Zuwendungsbescheide. 30 Jahre nach dem letzten großen Umbau der Innenstadt mit dem Kerngebiet der Fußgängerzonen will sich die Kreisstadt damit neu konzipieren.

Das sind gewaltige Meilensteine zum Wohle der Bürger.

Kurz zusammengefasst sollen mit der Aufnahme ins Programm von Bund und Ländern zum Ersten im Bereich „Lebendige Zentren“ die Innenstadt mit den Niederungen von Wümme und Wiedau/Rodau sowie dem Altgelände der Rotenburger Werke und zum Zweiten die Rotenburger „Problembezirke“ im Bereich Auf dem Loh/Berliner Ring im Programm Sozialer Zusammenhalt aufgewertet werden. Eine verwaltungsinterne Steuerungsgruppe zur Städtebauförderung hat die Sanierungsgebiete mittlerweile grundstücksgenau kartografiert und abgegrenzt sowie die erforderliche Satzung entwickelt. Mit der wird es auch privaten Investoren in den Bereichen leichter möglich, Fördergelder zum Beispiel für energetische Sanierungen in Anspruch zu nehmen.

Infoabende Ende September

Oestmann nennt mehrere Aspekte, die im Zuge des Programms in den kommenden zehn bis 15 Jahren im Fokus stehen sollen: eine höhere Attraktivität, ein größerer gesellschaftlicher Zusammenhalt, Integration, Natur- und Landschaftsschutz sowie damit zusammenhängend Maßnahmen gegen den Klimawandel. Die Fußgängerzonen, die Goethestraße, der Stadtstreek, der Neue Markt oder Brennpunkte wie die Angerburger Straße fallen sofort ein, es gibt genug Baustellen, die angegangen werden müssten. Politisch ist man sich diesbezüglich einig: Die Satzungen werden im Rat einstimmig beschlossen. Kontroversere Debatte dürfen erwartet werden, wenn es um konkrete Projekte geht.

Die müssen in enger Abstimmung mit den Bürgern der Stadt erfolgen. Bürgermeister Oestmann hat zwei Informationsabende am 27. und 28. September angekündigt. Wo sie stattfinden, ist noch unklar.

„Städtebauförderung bedeutet jede Menge positiver Folgen, aber auch Verpflichtungen“, schließt Oestmann ab. Angesichts der schwierigen Haushaltssituation in Rotenburg werden noch zähe Verhandlungsrunden erwartet. Was man aber bereits erreicht habe, seien „gewaltige Meilensteine zum Wohle der Bürger“, frohlockt der Ratsvorsitzende Uwe Lüttjohann (SPD).