Stadt rechtfertigt die Preise

Wer in Rotenburg bauen will, kauft ein voll erschlossenes Grundstück

+ Das Baugebiet am Stockforthsweg wird im kommenden Jahr deutlich erweitert - Foto: Röhrs

Rotenburg - Von Guido Menker. Wer in Rotenburg ein von der Stadt erschlossenes Baugrundstück kauft, zahlt dafür rund 100 Euro pro Quadratmeter. In besonderen Fällen etwas weniger oder eben auch etwas mehr. An diesem Preis hat sich in den vergangenen 15 Jahren so gut wie nichts geändert. Das sagt Kämmerer Hans-Joachim Bruns. Hintergrund: Der Stadt war erst vor kurzem „Raubrittertum“ vorgeworfen worden, weil sie selbst die Flächen zur Ausweisung von Baugebieten für 25 Euro pro Quadratmeter kaufe. Anlass genug für Bruns und Bürgermeister Andreas Weber (SPD) klarzustellen, wie es zu diesen Preisen kommt.

Wenn die Stadt Rotenburg Neubaugebiete ausweist, dann kauft sie die Flächen dafür selbst an, erschließt diese und verkauft sie anschließend an die Interessenten. Damit werde einerseits die Spekulation ausgeschlossen, andererseits können sie sich sicher sein, dass der Verkauf zügig vorangeht. So sieht es der Kämmerer. „Würde es anders laufen, wären die Verkaufspreise am Ende höher“, sagt er. Die Stadt kaufe die Flächen für ein Drittel des späteren unerschlossenen Bauland-Preises. Richtwerte, aber auch die Qualität des Bodens spielten dabei eine Rolle. Zu diesen Bedingungen habe die Stadt viele Bereiche als Bauland ausweisen können. Laut Bruns seien es in den vergangenen 22 Jahren 14 Baugebiete gewesen.

Wenn die Stadt später das erschlossene Baugebiet auf dem Markt anbietet, zahlt der Käufer nicht nur für das Grundstück selbst, sondern eben auch für die Erschließung. Dabei gehe es um die Straße, aber auch um den Schmutz- und Regenwasserkanal sowie um das Regenrückhaltebecken, erklärt Bruns. Dazu käme außerdem auch der jeweilige Anteil an den Infratsrukturkosten. Bruns: Seit 1994 hat die Stadt für den Bau von Schulen und Kindertagesstätten 20,7 Millionen Euro ausgegeben. Bei ausgewiesenen Neubaugebieten mit einer verkauften Fläche von 516 000 Quadratmetern bis 2020 ergibt sich daraus allein ein Anteil von 36,88 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche.“ Diese Kosten seien mit in den Verkaufspreis einzubeziehen, und dabei gehe es nicht nur um Schulen und Kindergärten, wenn von Infrastruktur die Rede ist, so Bruns. Volkshochschule, Stadtbibliothek, Spielplätze, aber auch Sportstätten werden ebenfalls von der Stadt vorgehalten.

200 Namen auf der Warteliste

Zurzeit entsteht in Rotenburg im Anschluss an das Baugebiet am Stockforthsweg das Neubaugebiet An der Rodau. Die Erschließungsarbeiten dort sollen bereits im Frühjahr beginnen. Im Anschluss kann der Verkauf der Grundstücke starten. Parallel dazu hat die Verwaltung an der Brockeler Straße eine weitere Fläche im Anschluss an das jüngste Baugebiet ins Auge gefasst, um weitere Eigenheimbauten zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang war dann auch Kritik am Vorgehen der Stadt laut geworden, weil sie eben nur bereit ist, 25 Euro pro Quadratmeter zu zahlen, obwohl laut Bruns der Preis zurzeit zwischen 25 und 30 Euro liege. Grund sind die schlechten Erfahrungen mit dem Torf im Boden, der nebenan für reichlich Ärger gesorgt hatte.

Bis 2020 soll übrigens noch ein Baugebiet in Rotenburg hinzukommen. Wo das sein wird und wie groß es werden kann, steht allerdings noch in den Sternen. Fakt ist aber, dass der Bedarf an Grundstücken immer noch enorm ist. Gerade erst hatte Bürgermeister Andreas Weber (SPD) noch einmal darauf hingewiesen, dass auf der Warteliste immer noch rund 200 Namen stehen. Und das, obwohl am Stockforthsweg und an der Brockeler Straße zuletzt schon viele Neubauten entstanden sind. Der Run auf Rotenburg ist also ungebrochen – und ein Ende zeichnet sich dabei auch nicht ab.