Stadt plant eine bienenfreundliche Grünanlage an der Mühlenstraße

Stauden, Kräuter, Rasenfläche und Sitzgelegenheiten

+ © Menker Der Bereich zwischen dem sich hier aufspaltenden Fuß- und Radweg soll eine Aufwertung erfahren. Stauden. Grasflächen und Natursteinblöcke sind vorgesehen. © Menker

Rotenburg - Schon seit mehreren Jahren überarbeitet die Stadt Rotenburg an vielen Stellen im Stadtgebiet das sogenannte Straßenbegleitgrün. Flächen also, die nahe den Straßen liegen, früher allerdings eher stiefmütterlich behandelt worden sind. Inzwischen ist an zahlreichen Stellen dafür gesorgt worden, dass es auf eben diesen Flächen an vielen Tagen im Jahr nicht nur grün ist, sondern auch reichlich blüht. Jetzt hat sich Helga Straube, im Rathaus für diesen Bereich mit zuständig, an die Flächen gegenüber dem Burger-King-Restaurant an der Mühlenstraße herangemacht und eine Planung dafür entworfen.