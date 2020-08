Stadt plant Balkon-Konzert

Sitzplätze für 100 bis 150 Zuschauer. Kostenlose Tickets. Absperrungen, damit die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden. Und vom Rathaus-Balkon aus unterhält der Rotenburger Pianist Peter Paulitsch die Besucher mit Werken von Mozart, Beethoven, Schubert, Bach und Chopin. Das Balkon-Konzert soll am 15. September um 19 Uhr beginnen.

Rotenburg – Es ist ja nicht so, dass es in den vergangenen Wochen gar keine kulturellen Angebote in der Kreisstadt gegeben hat. Aber gemessen an dem, was sich normalerweise in Rotenburg abspielt, herrscht relativ „tote Hose“. Angeregt von den Initiativen vieler Künstler bundesweit, will nun auch der in Rotenburg lebende Pianist, Dirigent und Komponist Peter Paulitsch einen Beitrag leisten, um den Menschen die Corona-Zeit ein wenig angenehmer zu machen. Er hat der Stadt daher vorgeschlagen, ein Konzert vom Balkon des Rathauses aus zu geben. Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hat sofort zugeschlagen und eine Planung in die Wege geleitet. Nach nur drei Tagen steht fest: Das läuft. Benjamin Roolfs als Leiter der Touristinformation sowie Tobias Harms, Abteilungsleiter im Haupt- und Schulamt, haben sich an die Arbeit gemacht. Das Konzept steht. Und wenn das Wetter mitspielt, erklingen am Abend des 15. September von 19 Uhr an klassische Klänge auf dem Pferdemarkt.

Die von der Corona-Pandemie ausgelöste Krise treibt nach mehreren Auto-Konzerten in Hohenesch also weitere Blüten. Und das mitten im Herzen der Kreisstadt. „Schöner wäre es natürlich ohne Corona“, sagt Peter Paulitsch. Aber Musik aus der Konserve hätten wir schon genug – er ist ein Freund von Live-Konzerten. „Wenn ich den Menschen eine Freude machen kann, dann freue ich mich auch“, unterstreicht er in einem Gespräch mit der Presse. Er sieht das Konzert auch als Anregung für andere.

Bei freiem Eintritt sollen etwa 100 bis 150 Menschen einen Sitzplatz auf dem Pferdemarkt erhalten. „Wir müssen es noch einmal genau ausrechnen, damit wir die erforderlichen Abstände einhalten“, sagt Andreas Weber. Die Tickets – maximal zwei pro Person – sind von Montag an kostenlos im Info-Büro der Stadt zu haben.

Benjamin Roolfs und seine Kollegen registrieren bei der Ausgabe der Eintrittskarten die Namen der Gäste. Zugleich bereitet er gemeinsam mit Tobias Harms die Absperrungen mit Flatterband auf dem Pferdemarkt vor. Für die Musik von Peter Paulitsch organisieren sie außerdem eine Verstärkeranlage. Ursprünglich hatte Paulitsch die Idee, aus dem Rathaus-Turm heraus zu spielen – doch das ist schwierig. Auch, weil die Zuschauer ihn dann gar nicht sehen würden. Daher nimmt er nun eine Etage tiefer an seinem Piano Platz. Kostenlos ist es für die Zuschauer zwar, aber sie werden nach der Veranstaltung um Spenden gebeten. Dafür stehen an den Ausgängen Sammeldosen bereit. Der Erlös fließt in die Rotenburger Hospizarbeit, so Weber.

Peter Paulitsch wurde 1945 im österreichischen Graz geboren. Er studierte Klavier, Musiktheorie und Dirigieren an den Musikhochschulen und Universitäten in Frankfurt am Main, Freiburg und Hamburg. Viele Jahre lang war er Leiter der Rotenburger Kreismusikschule. Als Gastdirigent, Pianist und Gastdozent war er in vielen europäischen Ländern, aber auch in Ägypten, Japan, Guatemala, Mexiko, Nigeria und in den USA tätig. Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie Orchesterarbeit in Hamburg sowie im In- und Ausland runden seine Arbeit ab. Seine Kompositionen umfassen Kammer- und Klaviermusik, Lieder und Musical-Songs.