Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Am ersten Advent ist meteorologischer Winteranfang. Da ist es höchste Zeit, die Frage nach der Qualität der kalten Jahreszeit zu stellen: Erleben wir einen extrem milden Winter, wie es einige Klimamodelle berechnen, oder treiben Frost und Schnee die Heizkosten in die Höhe wie schon lange nicht mehr?

Um es vorweg zu nehmen: Was der Winter wirklich macht, weiß keiner genau. Allenfalls die Berechnung von groben Temperatur- und Niederschlagstrends über einige Monate hinweg sind modelltechnisch derzeit möglich. So geht der Deutsche Wetterdienst in seinen Jahreszeitenprognosen für Deutschland, im Vergleich zum Klimamittel 1981 bis 2014, von einem ein bis zwei Grad zu mildem Winter aus. Dabei soll stabiles Schmuddelwetter vor allem Norddeutschland mit stürmischen Winden und erhöhte Niederschläge aus Westen quälen. Deutlich krasser berechnet das Klimamodell des amerikanischen Wetterdienstes NOAA die Wintertemperaturen. Gemessen an der Vergleichsperiode 1999 bis 2010 sollen Dezember, Januar und Februar bei uns jeweils sogar um zwei bis drei Grad wärmer werden als normal, bei ebenfalls leicht erhöhten Niederschlägen. Damit kämen wir in den Bereich des Rekordwinters 2006/2007, der im Altkreis Rotenburg um 3,6˚C zu warm war.

Für viele gehört Schnee zu einem perfekten Weihnachtsfest einfach dazu. Damit konnte Petrus im norddeutschen Flachland von jeher nur selten dienen. Das letzte Mal geschah dies 2010, als ganz Deutschland unter einer geschlossenen Schneedecke lag. In Rotenburg und umzu erreichte die weiße Pracht bei leichtem bis mäßigem, nachts zum Teil sogar strengem Dauerfrost eine sagenhafte Höhe von 22 bis 25 Zentimeter. Was an Weihnachten wirklich passiert, wissen Meteorologen – je nach Wetterlage – seriös erst sieben bis zehn Tage vor dem Fest.

Unter den Großstädten sind die Chancen auf Schnee zum Fest im 500 Meter hoch gelegenen München naturgemäß am größten, in den Niederungen von Köln am geringsten. Hamburg belegt in dieser Kategorie einen Mittelplatz. Zwischen 1951 und 1980 verzeichnete die Hansestadt zehn komplette weiße Weihnachten, durchschnittlich also alle drei Jahre. Zum Vergleich: Von 1981 bis 2010 konnte das Hamburger Christkind im Hinblick auf die Klimaerwärmung den Schlitten lediglich acht Mal anspannen, also nur noch etwa jedes vierte Jahr – mit weiter sinkender Tendenz bis heute. Fazit: Die globale Erwärmung wird weihnachtlichen Schnee immer öfter verhindern. Nüchtern betrachte sind Winterfreuden zum Fest damit zumindest im Flachland in weite Ferne gerückt.