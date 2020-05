Sprechen gegen die Angst

Rotenburg – Vieles, was das Coronavirus betrifft, ist noch unbeantwortet. Wie die Wissenschaft noch nicht entschlüsselt hat, auf welchem Weg es bekämpfbar ist, so gibt es viele unterschiedliche Antworten darauf, wie politisch und gesellschaftlich mit den Folgen umgegangen werden sollte. Diejenigen, denen jeden Tag ganz viele Fragen gestellt werden, sind Eltern. Und Kinder leiden ganz besonders unter der sozialen Isolation, seitdem sie Kitas, Schulen, Freunde und Großeltern nicht mehr besuchen dürfen. Das ergibt ganz neue Probleme in den Familien. Wie man diese bewältigen kann, haben wir Psychologin Sarah Mai-Berckmann und Kinderarzt Dr. Heinrich Hahn aus dem Rotenburger Diakonieklinikum gefragt.

Kann man die Gefahr einer Pandemie wie aktuell Kindern erklären?

Das ist altersentsprechend möglich und sinnvoll. Bezogen auf die aktuelle Corona-Pandemie gibt es bereits gute medienunterstützte Erklärungen: Erklärungen sollten zum Alter, zum individuellen Entwicklungsstand und zur psychischen Verfassung der Kinder passen. Während ältere Kinder ab dem Schulalter auch Informationen aus dem Fernsehen verstehen können, benötigen kleinere Kinder weniger, klarere und beruhigende Worte. Auch eine spielerische Nutzung von Puppen/Tieren kann für Jüngere eine ansprechende und ausreichende Erklärungsmethode bieten.

Bislang gelten Kinder gar nicht als gefährdet vom Coronavirus. Ist das richtig?

Nein, es gibt auch schwere Verläufe, diese sind allerdings relativ selten. Kinder infizieren sich genauso häufig mit dem Coronavirus und können diesen auch weitergeben, Erkrankungen sind aber seltener und die Krankheitsverläufe sind milder. In Frankreich sei ein zwölfjähriges Kind daran gestorben – solche Fälle sind aber sehr selten. Risikogruppen wie Behinderte und Kinder mit Vorerkrankungen sollten großzügig geschützt werden.

Ab wann sollte man schwierige Themen grundsätzlich mit Kindern besprechen? Und sollte man aktiv auf Kinder zugehen, oder nur antworten, wenn sie fragen?

Generell sollten schwierige Themen bei Fragen besprochen werden. Bei Einschränkungen im Alltag, die auch die Kinder betreffen, sollten Kinder rechtzeitig und kindgerecht im geschützten Rahmen von Erwachsenenseite aus informiert werden, um auf Situationen vorbereitet zu sein. So kann möglichen Ängsten frühzeitig entgegengewirkt werden. Wenn wir uns unsicher sind, was die Kinder schon wissen oder welche Sicht sie auf die Dinge schon haben, kann man diese einfach fragen. So kann man dann Erklärungen an die Gedanken und Vorstellungen der Kinder anpassen. Man kann auch herausfinden, welche Sorgen beim Kind bestehen, um entsprechend darauf einzugehen und das Kind aufzufangen.

Kann man Kindern die Tagesschau zumuten?

Eher nein, die Vielzahl der Informationen und die inhaltliche und bildliche Belastung stellt schon Eltern vor Herausforderungen. Es gibt Nachrichtenformate unter anderem von Kika, bei denen auf belastende Bildinformationen verzichtet wird. Es bleibt eine Frage des Alters und besonders der Fähigkeit der Reflexion. Auch ältere Kinder müssen die Möglichkeit haben, die Inhalte mit Erwachsenen zu besprechen.

Sollte ich bei Kindern den Zugang zu Informationen zum Beispiel im Internet begrenzen?

Ja, aus oben genannten Gründen. Dies sollte auch grundsätzlich erfolgen. Der Zugang zum Internet sollte altersentsprechend ausgestaltet werden.

Wenn wir doch selbst als gut informierte Erwachsene nicht alles verstehen – wie sollen wir dann Kindern alles erklären können?

Wichtig ist es, ehrlich zu bleiben und dem Kind mitzuteilen, dass wir das Geschehen selbst noch nicht richtig verstehen. Wenn es Eltern gelingt, vernünftig und besonnen, mitfühlend und solidarisch zu handeln, erleben die Kinder das als wertvolle Ressource und Modell für eigene, künftige Herausforderungen. Ich kann beispielsweise gut sagen: „Wir wissen noch nicht genau, wie sich Corona nun weiter entwickelt. Deshalb bleiben wir zu Hause und schützen uns. Dann warten wir ab, was die Wissenschaft sagt, und entscheiden nächste Woche neu.“

Hilft auch Ablenkung? Welche würden Sie empfehlen?

Ablenkung ist nicht verkehrt. Ablenken ist nicht nur „weg von“, sondern auch „hin zu“, da gibt es in jeder Familie etwas (wieder) zu entdecken, wozu sonst nicht genug Zeit bleibt. Es geht um Schaffung eines strukturierten Tagesablaufes mit altersabhängigen Beschäftigungsinhalten. Diese Zeit der Reduktion der außerhäuslichen Sozialkontakte bietet eine Chance für eine gemeinsame aktive Gestaltung des Familienlebens. Nicht umsonst sind viele Bastel- und Malangebote sowie Gesellschaftsspiele bei einem großen Onlinehändler rar. Telefonisch können Kontakte zu erweiterten Familienmitgliedern wieder ausgebaut werden. Langeweile erzeugt Kreativität, die durch Lenkung der Erwachsenen positiv gestaltet werden kann.

Was verlieren Kinder, wenn sie nicht mehr mit Altersgenossen spielen können?

Das natürliche Bedürfnis nach Sozial- und Spielkontakten kann nicht befriedigt werden. Das Wichtigste ist, dass Eltern selbst da sind und die Chance nutzen, beispielsweise unerledigte Dinge anzupacken, gemeinsam zu spielen, zu kochen, zu backen, das Zimmer umzuräumen. Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, kann die Zeit auch zur Entspannung genutzt werden. Die Kinder haben bestimmt auch viele Ideen, wie sie einen gemeinsamen Tag mit der Familie gestalten können. Diese kann man gemeinsam, beispielsweise beim Essen oder einem „Familienrat“, besprechen.

Und die Frage aller Fragen für Eltern in Homeoffice: Wie kann ich mal in Ruhe daheim arbeiten, wenn die Kinder auch zuhause sind?

Klar, das ist eine Herausforderung, diese erfordert eine gemeinsame Lösung mit den Kindern. Sprechen Sie offen darüber, dass die Situation es momentan nicht anders erlaubt, aber vor allem sprechen sie gemeinsam über Möglichkeiten der Umsetzung. Visualisieren Sie die benötigte Zeit mit einer Uhr. Alleinerziehende haben es hier besonders schwer, ohne die Möglichkeit, sich in der Zuständigkeit für die Kinder zumindest abwechseln zu können geht es unserer Meinung nach nicht. Für Kinder ab dem Schulalter sollte es ausreichen, mit Bausteinen, Zeichenpapieren, Stiften, Kartons oder Stoffresten als Material zum Basteln ausgestattet, sich für einige Stunden intensiv und kreativ ohne Eltern zu beschäftigen. Für Größere gibt es Hörspiele, Bücher, die Möglichkeit zu telefonieren usw. Vielleicht deklariert man das Kinderzimmer ebenso als Homeoffice, in dem die Hausaufgaben gemacht werden. Bei manchen Familien funktioniert das sehr gut. Die Kinder sehen nun direkt, was ihre Eltern arbeiten und fühlen sich durch ein eigenes Homeoffice vielleicht auch groß und wichtig.

Was hilft, um den Alltag möglichst „normal“ zu gestalten?

Strukturen beibehalten, den Kindern nach wie vor Aufmerksamkeit schenken, auf sich selbst achten und das eigene Stresslevel im Blick behalten. Es wäre gut, dass man sich nicht selbst durch permanente Informationen zum Thema herunterziehen lässt. Die wichtigste Information für alle Kinder und Jugendlichen ist, dass die Eltern gut auf sich selbst und die Kinder aufpassen, damit alle gesund bleiben. Dazu ist es dann auch manchmal nötig, vernünftig zu sein und Entscheidungen zu treffen, die niemandem wirklich gefallen.

Ganz grundsätzlich: Haben Kinder heute mehr Ängste als früher?

Ganz grundsätzlich haben wir dies bei unserer Arbeit nicht festgestellt, und uns liegen dazu keine Vergleichsdaten vor.

Was kann man machen, wenn die Kinder Angst- oder Panikreaktionen zeigen?

Selbst ruhig bleiben, auf entsprechende Gefühle der Kinder unbedingt eingehen und diese anerkennen, im Gespräch mit den Kindern eine positive Denkweise fördern, den Fokus darauf legen, welche Maßnahmen bereits initiiert werden und auch schon geholfen haben, die Kinder unterstützen die Hygieneempfehlungen umzusetzen, weil sie dadurch auch aktiv etwas gegen das Virus unternehmen können. Kinder orientieren sich an ihren Eltern und an dem, wie diese handeln, und stellen ein Vorbild dar. Da haben Zusammenhalt, Vernunft, Solidarität, Vertrauen und gegenseitiges Verständnis einen hohen Stellenwert.

Die Experten:

Psychologin Sarah Mai-Berckmann und Dr. Heinrich Hahn, Kinderarzt und Neuropädiater, arbeiten am Sozialpädiatrischen Zentrum des Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg. Dort kümmert sich ein 25-köpfiges interdisziplinäres Team seit 2006 unter Hahns ärztlicher Leitung um Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen, drohenden und schon vorhandenen Behinderungen sowie mit Verhaltens- oder seelischen Störungen jeglicher Ursache. Zusätzlich werden chronisch kranke Kinder (Diabetes, Adipositas, Neurodermitis, Asthma) betreut. Jährlich gibt es rund 1 500 Patienten. Anerkennung fand das Programm „Kidstime“ durch den Niedersächsischen Gesundheitspreis 2016 und den Signal-Iduna-Innovationspreis 2017.

Weitere Infos

Wie Sie Schulkindern das Coronavirus erklären können, ist in diesem Video erklärt. Weitere Anregungen und Unterstützungen erhalten Eltern unter https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/medienkompetenz/medienkompetenz-staerken/75350