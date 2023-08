Sportgerät Stahlklinge: TuS Rotenburg bietet Schwertschaukampf

Von: Andreas Schultz

TuS-Vorsitzender Andreas Weber (l.) und Spartenleiter Joschka Hoops bieten Interessierten die Gelegenheit, Schwertschaukampf zu erleben und zu erlernen. © Schultz

Schwertschaukampf kommt nach Rotenburg. Spartenleiter Joschka Hoops und Vorsitzender Andreas Weber erzählen von der neuen Sportart im TuS.

Rotenburg – Foto in der Fußgängerzone? Besser nicht, man will mit dem blanken Stahl, den Joschka Hoops aus seiner Trainingstasche zieht, lieber keine schlafenden Hunde wecken. Das waffenähnliche Metall trägt er nicht ohne Grund bei sich: Hoops ist Leiter der frisch gegründeten Sparte Schwertschaukampf im TuS Rotenburg.

Die Nachfrage ist da

„Die Leute haben Lust darauf“, sagt der Visselhöveder. Das habe das Anmeldeverhalten für die VHS-Kurse im Frühjahr gezeigt – und auch mit Blick auf die ersten Stunden in der Bodo-Räke-Halle ab Donnerstag ist der Übungsleiter eher entspannt: Schon mit einer Handvoll Teilnehmer lasse sich gut Arbeiten, auch graduelles Wachstum sei in Ordnung.

Eigentlich würde der 29-Jährige seinem Hobby, dem mittelalterlichen Schwertschaukampf, am liebsten beruflich nachgehen. Die Gründung einer wohnortnahen Sparte könnte für den Kaufmann im Einzelhandel ein Pflasterstein auf dem Weg dorthin sein.

Aber auch abseits von Karriereplänen ist der Schwertschaukampf für ihn Leidenschaft – und der TuS profitiert davon. „Das ist eine gute Ergänzung“, sagt Vorsitzender Andreas Weber zum Neuzugang im Portfolio des Vereins. Neben American Football und Wing Tsun ist der Schwertschaukampf der nächste eher exotische Neuzugang unter den Sportarten im vielseitigen Programm der inzwischen 1 577 Mitglieder.

Kombination aus Fitness, Teamplay und Show

Und die können sich auf eine Sportart freuen, die Teamplay und Fitness vereint. Zum Training gehört das Warmlaufen und Dehnen – und das Miteinander, sehr zur Freude von Weber: „Wir wollen Gemeinschaft fördern und Menschen helfen, fit zu bleiben. Mit Schwertschaukampf können wir dieses Programm um einer Facette erweitern.“ Hoops, der selbst als begeistertet Mittelalter-Fan zu dem Hobby gekommen ist, legt ebenfalls besonderen Wert auf das Gemeinschaftsgefühl. Dieses ist Quelle seiner Begeisterung: „Das große Ding am Schwertschaukampf ist für mich, dass man gemeinsam da rausgeht und zusammen eine gute Show macht“, sagt der 29-Jährige. So etwas wie Wettkampfcharakter gebe es nicht. Bei den Schaukämpfen gebe es stets ausschließlich Gewinner, solange das Publikum unterhalten wird – alles andere, etwa wer im Duell „unterliegt“, ist Nebensache. „Wer Wettkampfcharakter sucht und sich unbedingt mit anderen messen will, der wird bei uns vielleicht nicht gerade glücklich“, sagt Hoops.

Wer dagegen Freude daran hat, Bewegungsabläufe zu perfektionieren und sein Gegenüber anhand seiner Bewegungen zu lesen, kommt jedoch voll auf seine Kosten. Schwertschaukämpfer erlernen keine Choreografien, sagt Hoops. „Wir arbeiten mit Aktion und Reaktion“, verdeutlicht er. Eine bestimmte Haltung deutet etwa einen Angriff an, der Trainingspartner kann sich dann etwa auf eine Parade oder aufs Ausweichen einstellen. „So entstehen Module. Und irgendwann wird daraus ein Kampf“, erklärt Hoops.

Schweißtreibend und anstrengend

Der wiederum kann anstrengend sein. Anfänger hantieren zu Beginn noch mit einer Schaumstoff-Attrappe – die Erfahrung zeige jedoch, dass viele schnell auf die Stahlschwerter umsteigen wollen, viele würden bereits nach der ersten Stunde wechseln. Die Klingen wiederum wiegen schon etwas mehr. Das Bastardschwert mit dem Hoops gerne hantiert, wiegt etwa anderthalb Kilo. Diese Masse laufend in Bewegung zu halten, kostet Energie. „Nach drei Minuten Kampf ist man auch richtig platt“, berichtet der Spartenleiter. Von Shows, etwa auf mittelalterlich angehauchten Veranstaltungen mit entsprechenden Camps, weiß er aus eigener Erfahrung: „Nach 20 Minuten Schaukampf muss ich mich auch mal hinsetzen. Zur Show gehört dann auch, viel zu reden. Danach schone ich meine Stimme – und bin hinterher froh, auch mal die Klappe halten zu können“, sagt Hoops und lacht.

Das Training startet Donnerstag Die Sparte Schwertschaukampf im TuS Rotenburg geht am Donnerstag, 17. August, offiziell an den Start. Ab diesem Abend trainieren alle Interessierten von 20 bis 22 Uhr in der Halle am Ratsgymnasium, die Bodo-Räke-Halle an der Gerberstraße. Anmeldungen bei Joschka Hoops sind möglich unter joschka@schwertschaukampf.de oder telefonisch unter 0160/90373281, sind aber nicht zwingend notwendig. Wer mitmachen möchte, sollte Sportzeug und ein Getränk mitbringen. Für Neuzugänge hält Hoops Trainingshandschuhe, Übungsschwerter aus Schaumstoff und eine kleine Auswahl stumpfer Stahlschwertern bereit.

Das Training in der Sparte erfordere aber auch die entsprechende Vorsicht. Sicherheitsregeln im Umgang mit dem schweren Stahlschwert erlernen die Sportler von der Pike auf – jeder soll sich darauf verlassen können, dass sein Gegenüber die Sportart möglichst gewissenhaft ausübt. Das klappe aus Erfahrung gut: „Die Verletzungsrate ist verschwindend gering. Etwa 98 Prozent der Kämpfe verläuft verletzungsfrei.“ Dafür sorgt unter anderem eine einfache Grundregel: Das Schwert berührt niemals den Körper – und ist verfügt immer über eine abgerundete, stumpfe Klinge. „Niemand soll Angst haben, getroffen zu werden“, erläutert der Übungsleiter.

Ab 14 Jahren kann jeder mitmachen

Mitmachen könne jeder ab 14 Jahren, die Altersskala ist nach oben offen. „Da kann jeder mitmachen, der sich fit fühlt“, sagt Hoops. Aus seiner Tätigkeit in Cuxhaven kennt er auch Schwertschaukämpfer, die um die 60 Jahre alt sind. Am unteren Ende der Skala sei wichtig, – und da kommt wieder die Sicherheit ins Spiel – dass Teilnehmer geistig weit genug sind, Gefahren abschätzen zu können und den entsprechenden Respekt vor den Risiken mitbringen. Von dem Punkt aus können die Klingen im Prinzip schon aneinander klirren.