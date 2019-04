Spiele erleichtern Übergang

Rotenburg - Von Farina Witte. Die neue Schule und vielleicht auch den ein oder anderen zukünftigen Klassenkameraden kennenlernen, die Gelegenheit bekommen die zukünftigen Erstklässler der Stadtschule einmal im Jahr während der Frühlingsspiele an der Stadtschule. Zwölf Stationen haben Schüler der Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg sich dafür überlegt.

„Es geht vor allem darum, dass die Kinder alles spielerisch ausprobieren“, erklärt Claudia Goldschmidt. Die Sportlehrerin der Stadtschule ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathrin Holsten Gastgeberin. Sie informieren auch die Kindergärten. „Die Organisation liegt ansonsten in den Händen der BBS.“ Seit mehreren Jahren finden die Frühlingsspiele statt, diesmal unter dem Motto „Fit in den Frühling“. Nicht nur der Kennlernaspekt spiele eine wichtige Rolle. „Ziel ist auch, dass der Übergang in die Schule leichter fällt“, sagt Holsten.

„Mit so viel Mühe und Liebe habe ich das selten erlebt“, meint Goldschmidt. Denn die BBS-Schüler haben ihre Stationen jeweils mit gebastelten Blumen, bunten Ballons und Bändern dekoriert. Viel Arbeit haben sie aber auch in die eigentliche Entwicklung der Stationen gesteckt. Die einzelnen Teams haben ein Thema vorgegeben bekommen, zu dem sie sich eine passende Aufgabe überlegen mussten. Insgesamt fünf Sportstunden haben sie für die Entwicklung und Planung benötigt.

Eine Gruppe sollte zum Beispiel das Thema „Fliegen“ umsetzen. An der Station dürfen die Kinder in der Sporthalle der Stadtschule schaukeln, an Ringen schwingen und dabei ein Ball in ein Tor schießen. Direkt daneben geht es um Geschicklichkeit. Die Kinder sollen eine Bank, die an einer Sprossenwand aufgestellt ist, hochklettern, auf der anderen Seite herunterrutschen und eine Vorwärtsrolle machen. Tamara Brandt leistet den Kindern Hilfestellung. Einen nach dem anderen nimmt sie die Kinder in Empfang. Während ein Mädchen direkt klarstellt „Ich brauche keine Hilfe“, ist ein Junge dabei, der sich nicht hochtraute. Für einige Kinder sei die Höhe ein Problem, berichtet Brandt von ihren Beobachtungen. Die meisten würden es aber gut meistern. Um Geschicklichkeit geht es auch an einigen anderen Stationen, an denen sie auf dem Schwebebalken balancieren oder einen Seil-Parcours bewältigen müssen. Eine weitere Gruppe BBS-Schüler hat sich für die Kinder „Die Reise unter dem Regenbogen“ ausgedacht. Die Aufgabenstellung ist, unter ein buntes Tuch zu krabbeln. Dort gibt es verschiedene Dinge zu erfühlen und zu riechen.

Für die Schüler des ersten Jahrgangs der Sozialpädagogischen Assistenten geht es dabei sogar um Noten. Sie entwickeln die einzelnen Stationen nicht nur selbst, sondern der gesamte Prozess wird auch von den beiden Lehrern Ulf Becker und Hiltrud Wehling bewertet.