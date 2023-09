Spendenlauf am Weichelsee als Auftakt der Hospizwoche

Von: Holger Heitmann

„Enges Miteinander“: Johannes Scherfling (Fidelius, v. l.), Kathrin Harms, Laura Badenhop (beide Hospiz Zum Guten Hirten), Claudia Liebau (Rotenburger Werke) und Michael Rindfleisch (Sparkasse) engagieren sich für den Spendenlauf am 8. Oktober am Weichelsee. © Holger Heitmann

Mit einem Spendenlauf zugunsten der Einrichtungen, die sich in für sterbenskranke Menschen einsetzen, startet die zweite Rotenburger Hospizwoche.

Rotenburg – Claudia Liebau, Laura Badenhop und Kathrin Harms ziehen zusammen los, sie wollen die 1,4 Kilometer lange Strecke rund um den Weichelsee abgehen. Denn am Sonntag, 8. Oktober, veranstalten sie dort einen Spendenlauf zugunsten der Einrichtungen, die sich in Rotenburg für sterbenskranke Menschen einsetzen.

Badenhop und Harms sind vom Hospiz Zum Guten Hirten, Liebau von den Rotenburger Werken, ebenso dabei ist der Verein Fidelius mit seinem ambulanten Hospizdienst und seiner Trauerbegleitung. „Die Unterschiede zwischen dem stationären Hospiz und uns kennt nicht jeder“, sagt Johannes Scherfling von Fidelius. Badenhop und Harms bekräftigen, man wolle die vermeintlichen Tabus Sterben und Tod in die Gesellschaft bringen und die vorstellen, die sich in Rotenburg dem Thema annehmen.

Sparkasse gibt fünf Euro pro Kilometer

Dazu gehören die Werke. „Früher sind die meisten Leute bei sich zu Hause gestorben“, erklärt Liebau, das sei auch heute noch der Wunsch von vielen. Im Hospiz sterben Menschen nicht zu Hause, aber in einer Atmosphäre, die einem Zuhause nahekommt, möglichst im Kreise ihrer Zugehörigen. Harms sagt Zugehörige statt Angehörige, weil nicht nur Familienmitglieder, sondern auch beste Freunde Zugehörige sein können. Bei den Werken, deren Bewohner manchmal keine Angehörige mehr haben, könnten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugehörige sein, die die Sterbenden seit 30, 40 Jahren kennen.

Unterstützer des Spendenlaufs sind der Deutsche Olympische Sportbund und die Sparkasse Rotenburg-Osterholz, die pro Läufer und Runde 5 Euro ausgelobt hat. „Es gibt die Erfahrung, dass man sich erst mit dem Thema Sterben beschäftigt, wenn die eigene Familie betroffen ist, aber man sollte sich vorher damit beschäftigen“, so Michael Rindfleisch von der Sparkasse, „Hospizdienste leisten tolle Arbeit.“

Format für alle Generationen

Diese Arbeit wollen sie während der 2. Rotenburger Hospizwoche vorstellen, die am 8. Oktober beginnt und am Welthospiztag, 14. Oktober, endet. „Wir sind keine Konkurrenten, sondern haben ein enges Miteinander“, sagt Badenhop. An der Veranstaltungs- und Vortragswoche nehmen außer den Spendenlauf-Organisatoren auch das Haus Stadtgarten, die Palliativstation des Agaplesion Diakonieklinikums und der Verein Palliativstützpunkt Rotenburg und Umgebung teil. Der Auftakt ist der Spendenlauf am 8. Oktober zwischen 10.45 und 16 Uhr.

Sportliche Läufer starten um 11.30 Uhr, um 14 Uhr folgen die, die es gemütlicher angehen. Beim Anmelden unter 04261/773949 oder per E-Mail an sekretariat@diako-hospiz.de soll man angeben, ob man Runde 1 oder 2 wählt. Die Strecke ist auch mit dem Rollstuhl befahrbar. Scherfling hat Schulen eingeladen, es dürfen sich ganze Klassen anmelden. „Es ist ein Format für alle Generationen“, meint Badenhop.

Ailton dabei

Es werden Helferinnen und Helfer gesucht. Der ASB hat den Sanitätsdienst übernommen, Bürgermeister Torsten Oestmann ist Schirmherr und der TuS Rotenburg um seinen Vorsitzenden Andreas Weber engagiert sich. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, die Musikgruppe Wildes Blech spielt und Werder-Bremen-Legende Ailton kommt.

Harms hat bemerkt, dass die Rotenburger Bürger durchaus ein Ohr fürs Thema Palliativ- und Hospizarbeit hätten. Es sei wichtig, dass jede und jeder wisse, wohin und an wen man sich wenden kann, wenn sie oder er mal betroffen sei. 2022 gab es in Rotenburg fünf Hospiztage, nun wird es eine ganze Woche.

Das ganze Programm der vom Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung geförderten Hospizwoche erscheint unter anderem auf www.hospiz-zum-guten-hirten.de.