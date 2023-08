Gefährliches Liegenbleiben: Spendenaktion für Ukraine-Transporter bei 13 400 Euro

Von: Andreas Schultz

13.400 Euro auf dem Konto und Zusagen für weitere rund 12.000 Euro: Das DRK Scheeßel und das Team Königskamp in Rotenburg sammelt erfolgreich für Transporter, die in der Ukraine bei der Verteilung humanitärer Güter zum Einsatz kommen sollen.

Rotenburg/Scheeßel – Wenn es läuft, dann läuft’s: Das Rotenburger Team Königskamp (Köka) und der DRK-Ortsverein Scheeßel organisieren eine Spendenaktion, die einen Verlauf nimmt, von der andere Einrichtungen nur träumen. Rund 13 400 Euro haben großzügige Geber auf das Konto des Roten Kreuzes in den zurückliegenden Wochen überwiesen, damit die Logistikkette der humanitären Hilfe auf ukrainischer Seite weiter funktioniert.

„Und dann wären da noch die weiteren Zusagen“, sagt die Scheeßeler DRK-Vorsitzende Claudia Schramm. Ungefähr 25 000 Euro stehen damit potenziell im Raum. Damit dürfte das ursprünglich selbst gesetzte Ziel von 18 000 Euro geradezu gesprengt sein. Diese Summe hatten die Ehrenamtlichen von der DRK-Köka-Kooperation für ihre Spendenaktion ins Visier genommen. Das Geld dient den Grundlagen der humanitären Hilfe im Kriegsland Ukraine. Genauer gesagt soll es der Anschaffung zweier gebrauchter, aber zuverlässiger Lieferwagen dienen, die das DRK seinerseits der Kirchengemeinde im ukrainischen Tsuman spendet.

Von dort aus werden deutsche Hilfs- und Lebensmittel, unter anderem aus der andauernden Sammlung in der Halle am Rotenburger Köka, ins Landesinnere verteilt. Unser Reporter hat einen Transport von Deutschland in die Ukraine schon einmal begleitet. Interessierte hatten sogar Gelegenheit, die Reise live zu verfolgen.

Per Lieferwagen bringen Mitglieder der Kirchengemeinde Tsuman, unter ihnen auch Pastor Viktor Hromnyk, diese Mittel zu im Land verstreuten Menschen. Sie sind von der Versorgung abgeschnitten oder haben nicht die Mittel, um sich während des Kriegs über Wasser zu halten.

Zumindest funktioniert das im Normalfall so – nach mehr als einem Jahr Krieg im Land sind die dafür eingesetzten Fahrzeuge am Limit. Das belegen nicht nur die von Pawel Matura, Mit-Initiator der Transporte, angefertigten Aufnahmen der notdürftig geflickten Sprinter. Inzwischen soll eines der Transportfahrzeuge tatsächlich liegengeblieben sein, wie Schramm mitteilt. Wie gefährlich das sein kann, zeigt der Fall eines der Kirchengemeinde nahe stehenden Mannes, der mit seinem Transport unter Beschuss geraten, aber verletzt davongekommen sei.

Spenden: Geld und humanitäre Güter

Das Team Köka benötigt nach wie vor Sachspenden: Neben haltbaren Lebensmitteln gehören dazu Verbandszeug, medizinisches Material, Medikamente. Ehrenamtliche sind freitags von 15 bis 17 Uhr in der Halle an der Werkstatt Königskamp aktiv und nehmen die Sachen entgegen. Aktuell kann die Halle trotz Arbeiten an der Soltauer Straße regulär angefahren werden. Ortskundige können die Halle ansonsten über die Straße Therkornsberg erreichen.

Die Spendensammlung des DRK-Ortsvereins Scheeßel läuft über das Konto bei der Sparkasse Scheeßel, BIC: BRLADE21SHL, IBAN: DE05 2915 2550 0000 1261 85. Auf Wunsch stellt das DRK eine Spendenbescheinigung aus. Beträge, die nach Anschaffung der Wagen übrig sind, kommen dennoch den Transporten zugute: Laut DRK-Vereinsvorsitzender Claudia Schramm braucht ein Lieferwagen für die rund 1 400 Kilometer hin und zurück 700 bis 800 Euro Spritgeld – vom Überschuss könne Diesel getankt werden.