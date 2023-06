Special Olympics: Die Flamme ist in Rotenburg

Von: Andreas Schultz

Teilen

Matthias Haack dürfte als Träger der olympischen Flamme am Dienstag zu den meistfotografiertesten Menschen Rotenburgs gehören. © Schultz

Die Flamme der Special Olympics ist entfacht – und zwar in Rotenburg: Die Kreisstadt und ihre Athleten haben als Gastgeber die Abordnung aus Portugal begrüßt.

Rotenburg – Als die portugiesische Athletin mit der Gartenfackel stilecht die Flamme der Special Olympics entfacht, verdrückt der sichtlich gerührte Matthias Haack die eine oder andere Träne. Der mit Edelmetall dekorierte Schwimmer aus dem Team Lebenshilfe Rotenburg-Verden trägt an diesem Dienstag das Feuer mit der silbernen olympischen Fackel durch die Rotenburger Innenstadt. Menschen treten aus Geschäften und Restaurants auf die Straße und winken der großen Abordnung portugiesischer und deutscher Sportler zu, die durch die gesperrte Fußgängerzone ziehen.

Vom Pferdemarkt geht es für die deutschen und portugiesischen Athleten der Special Olympics durch die Innenstadt. © Schultz

Wenn man von einem „großen Bahnhof“ sprechen kann, dann wohl im Fall des feierlichen Empfangs im Rotenburger Rathaus mit anschließendem Fackelzug. Die mehr als 60 Köpfe zählende Delegation aus Portugal war am Tag zuvor am Hamburger Flughafen eingetroffen, mehr als die Hälfte von ihnen Sportler mit Behinderungen. Sie werden während Special Olympics World Games von 17. bis zum 25. Juni in Rotenburg und Sottrum wohnen. Die beiden Kommunen dienen als „Host Towns“ – die etwas peppiger klingendere und offizielle Variante von „Gastgeberstadt“.

Bis sich die Athleten in Sportarten wie Leichtathletik, Basketball und Schwimmen und vielen anderen mehr messen werden, folgen sie der Einladung der Kommunen, die jeweiligen Orte kennenzulernen. So geht es zum Beispiel am Dienstag mit der olympischen Flamme erst einmal zu den Rotenburger Werken, auch am Mittwoch ist neben dem Sportfest in Sottrum noch ein vielseitiges Rahmenprogramm geplant. „Vieles davon steht und fällt mit dem Wetter“, sagt Volker Heinze. Der Trainer verschiedener Abteilungen im TV Sottrum scheint mit der Planung Glück zu haben, wenn man sich den Wetterbericht vor Augen führt.

Begrüßung mit motivierenden Worten: Marco Mohrmann (v.l), Vizepräsident Politik der Niedersächsischen Special Olympics, sowie die Bürgermeister Holger Bahrenburg und Torsten Oestmann wünschten den Sportlern viel Erfolg. © Schultz

„Etwas Wind wäre nicht schlecht gewesen“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann und blickt zu den Fahnenmasten hinauf, wo unter anderem portugiesische und deutsche Flagge schlapp hinab hängen. Ansonsten scheinen aber alle guter Dinge zu sein. Das zeigt sich bei dem klingelnden Handy während einer Ansprache, aber auch beim Vorpreschen der Übersetzerin, die mit der Rede offenbar schneller fertig sein will als der Bürgermeister der Stadt selbst: Kleine Fauxpas werden gemeinsam weggelacht.

Die Stimmung ist so gut wie die Sache. „Wir haben die einmalige Gelegenheit, zu zeigen, wie wichtig Inklusion ist“, richtet Oestmann das Wort an den mit Athleten gefüllten Ratssaal. „Teilhabe ist nicht nur ein Wort, Teilhabe wird hier gelebt“, fügt er hinzu. Ähnlich sieht es auch Marco Mohrmann als Vizepräsident von Special Olympics Niedersachsen: „Unsere wichtigste Botschaft ist, dass Menschen mitbekommen, was wir hier machen und was für tolle Athleten wir haben“. Genau wie sein Vorredner Oestmann wünscht er den Gästen viel Erfolg: „Wir alle drücken Portugal fest die Daumen in Berlin. Kämpft und gewinnt!“