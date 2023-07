SPD-Politiker in Rotenburg: Wohnen wird zum Luxusgut

Von: Tom Gath

Bernadette Nadermann, Sören Bartol, Lars Klingbeil und Bauamtsleiter Roman Lauchart (v.l.) begutachten die Probleme der Goethestraße. © Gath

Staatssekretär Sören Bartol und SPD-Chef Lars Klingbeil haben in Rotenburg die Entwicklung der Innenstadt und den Mangel an Wohnraum diskutiert. Zwei große Ziele konnte Bartols Bauministerium bisher nicht erreichen.

Rotenburg – Beim Wort „Quartier“ bekomme er Gänsehaut: Der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesbauministerium Sören Bartol (SPD) hat am Montag Rotenburg besucht. Gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil (SPD) informierte er sich über die Rotenburger Stadtentwicklung und diskutierte anschließend mit Stadtplanern, Architekten, Hausbesitzern und Kommunalpolitikern über bezahlbares Wohnen im ländlichen Raum.

„Mir ist wichtig, dass Sören Bartol mal sieht, was hier passiert und wir gemeinsam überlegen, wie die Politik unterstützen kann“, sagte SPD-Chef Klingbeil nach dem Spaziergang durch die Innenstadt und das „Innovationsquartier“ der Rotenburger Werke.

Besuch der Rotenburger Innenstadt und des „Innovationsquartiers“ der Werke

Denn die Vorbereitungen für den Umbau Rotenburgs laufen auf Hochtouren: 30 Millionen Euro erhält die Stadt von Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung. Ab dem Herbst will die Stadt erste Ziele erarbeiten, die schon nächstes Jahr in die konkrete Planung gehen könnten. Ganz oben auf der Liste: die Umgestaltung der Goethestraße. „Das ist eigentlich eine sehr schöne Straße, aber der Begegnungsverkehr führt zu Problemen“, erklärte die Erste Stadträtin Bernadette Nadermann den beiden Bundespolitikern.

Werke-Mitarbeiter Henrik Pröhl (r.) nutzt die Gunst der Stunde, um Sören Bartol für das Youtube-Format „Sag Bloss!?!“ zu interviewen. © Gath

Die Entwicklung des „Innovationsquartiers“ auf dem Gelände der Werke ist von einer konkreten Planung noch weit entfernt. Die Werke suchen nach passenden Investoren. Werke-Sprecher Rüdiger Wollschlaeger betonte aber das Potenzial des Areals: „Wir haben hier einen wunderbaren Ort mit viel Baumbestand und keiner Durchgangsstraße. Es wäre eine Schande für Rotenburg, das nicht zu nutzen.“

Das sieht auch Bartol so, der sich in Berlin tagtäglich mit Konzepten der Quartiersentwicklung befasst: „Wir müssen ganzheitlich denken und aus Fehlern der Vergangenheit lernen.“ Klimaanpassung durch mehr Wasser, mehr Grün und mehr Frischluftschneisen, aber auch eine soziale Durchmischung und die nachhaltige Aufwertung von Altbeständen seien dafür wichtige Bausteine.

Bartols Ministerium verfehlt Ziel von 400000 neuen Wohnungen pro Jahr drastisch

Rotenburg präsentierte seine Prestigeprojekte und Bartol zählte die Förderprogramme auf, die sein Ministerium unter der Leitung von Bundesministerin Klara Geywitz (SPD) auf den Weg gebracht hat. Als Staatssekretär steht Bartol in der Hierarchie des Ministeriums auf Platz zwei und ist somit aber auch für das Verfehlen der großen Ziele verantwortlich: 400 000 neue Wohnungen jährlich hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Wahlkampf versprochen, nicht mal 200 000 wurden vergangenes Jahr gebaut.

Auch dieses Jahr werden es nicht viel mehr sein. „400 000 war der wissenschaftlich ermittelte Bedarf, deshalb haben wir das als Ziel ausgegeben“, ruderte Bartol zurück. Ein offensichtlich unrealistisches Ziel. Die Schuld für dieses Scheitern schiebt Bartol auf externe Faktoren wie den Ukrainekrieg, gestiegene Bauzinsen und explodierende Materialkosten.

Gemeinnützige Wohngesellschaften im Kampf gegen Wohnraumkrise

Der Wohnungsmangel ist auch im Landkreis Rotenburg immer spürbarer. „Die Frage nach Wohnraum, insbesondere bezahlbarem Wohnraum, stellt sich mittlerweile auch in ländlichen Regionen“, so Klingbeil. In der Diskussion am Montagabend machte Ulrich Steinmeyer, Aufsichtsratsmitglied einer Wohngenossenschaft in Verden, auf einen Grund für die Misere aufmerksam: Sozialwohnungen werden meist von privaten Investoren gebaut, vom Staat für 20 oder 30 Jahre subventioniert und anschließend dem freien Markt überlassen.

Kaum sozialer Wohnraum in Rotenburg Laut dem Wohnraumversorgungskonzept vom Landkreis Rotenburg aus dem Jahr 2022 gelten 15,3 Prozent der Rotenburger Haushalte als einkommensschwach – das sind rund 11 600 Haushalte. Dem gegenüber stehen 171 öffentlich geförderte Wohnungen, Tendenz sinkend. Würde kein neuer preisgebundener Bestand geschaffen werden, wird der Landkreis bis 2030 noch zehn Sozialwohnungen haben. Mit einem Anteil von 0,2 Prozent geförderter Mietwohnungen am gesamten Wohnungsbestand ist Rotenburg Niedersachsens Schlusslicht. Insbesondere in der Stadt Rotenburg, wo mehr als jeder fünfte Haushalt als einkommensschwach gilt, fehlt es an gefördertem Wohnraum mit niedrigeren Mieten.

„Wir brauchen Wohnungsgesellschaften, die dauerhaft vom Kapitalmarkt gelöst sind“, sagte der Experte für sozial-ökologisches Bauen. Dann könnten Mieteinnahmen von abbezahlten Häusern vollständig in den sozialen Wohnungsbau investiert werden und würden nicht in die Taschen von privaten Investoren fließen.

Vor dem massiven Privatisierungsschub ab den 1990er Jahren gab es in Deutschland bereits das Modell der Wohngemeinnützigkeit: Gemeinnützige Unternehmen, die dauerhaft günstigen Wohnraum bereitstellten, wurden mit Steuerbefreiungen belohnt. Ein wichtiges Ziel von Bartols SPD ist die Wiedereinführung einer „Neuen Wohngemeinnützigkeit“, sein Ministerium hat vor drei Wochen ein erstes Eckpunktepapier vorgelegt.

Eigentlich ist das Vorhaben auch im Koalitionsvertrag fest vereinbart, doch wie so oft stellt sich die FDP quer. In Christian Lindners Finanzplan für 2024 sind keine Gelder für das Projekt vermerkt und auch Bartol rechnet damit, dass die „Neue Wohngemeinnützigkeit“ früher oder später im Koalitionsausschuss landen wird. Eine Umsetzung in dieser Legislaturperiode erscheint vor diesem Hintergrund unrealistisch.

Keine kommunalen Wohnungsgesellschaften in Rotenburg

Ein weiteres Instrument, von dem Bartol schwärmt, an dessen Umsetzung es in Rotenburg aber scheitert: Kommunale Wohnungsbaugesellschaften. „Die Kommunen können sich dort vielfältig einbringen, es gibt tolle Konzepte aus anderen Landkreisen“, sagte Bartol. Weder die Stadt noch der Kreis Rotenburg verfügen aber über dieses Instrument.

Der Landkreis wollte die Gründung einer eigenen Wohnungsgesellschaft nach einem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion bis Mitte dieses Jahres prüfen. Ein Ergebnis soll dem nächsten Wirtschaftsausschuss im Herbst präsentiert werden. Gerd Hachmöller von der Kreisverwaltung dämpfte auf Nachfrage aber die Erwartungen: „Man darf keine Organisationseinheiten gründen, die voraussichtlich Defizite erwirtschaften werden. Die hohen Baukosten und gestiegenen Zinsen machen das Ganze sehr schwierig.“ Die Stadt Rotenburg plane generell keine Schritte in diese Richtung, wie Stadträtin Nadermann erklärte.

Ein Lichtblick könnte die geplante Landeswohnungsgesellschaft der Koalition in Hannover sein. 100 Millionen Euro plant das niedersächsische Wirtschaftsministerium unter der Leitung von Olaf Lies (SPD) für die neue Gesellschaft ein. Ab Anfang 2024 soll sie ihren Betrieb aufnehmen und laut eines Sprechers Wohnungen bauen, sanieren und eventuell auch kaufen. Der Fokus soll sich auf Regionen mit einem besonders angespannten Wohnungsmarkt richten – also vielleicht auch auf den Landkreis Rotenburg.