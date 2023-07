Spaß, Spannung,Glück: Schwalbenrennen in Unterstedt

Von: Ulla Heyne

Noch-Junggeselle Dennis aus Schneverdingen (2.v.l.) schreckte auch vor dem Wassergraben nicht zurück. © Heyne

42 Fahrer messen sich auf Oldtimern auf dem Parcours: Das Unterstedter Schwalbenrennen bot wieder einige Hingucker.

Unterstedt – Wassergraben, Amazonenrennen und getunte DDR-Kleinkrafträder: Das Schwalbenrennen am Samstag in Unterstedt erwies sich einmal mehr als kultiges Vergnügen und Hingucker für alle, von der Familie bis zur Bikertruppe.

42 Fahrer hatten sich bei den Organisatoren des Schwalbenclubs Unterstedt angemeldet, die meisten „Eigengewächse“, aber auch Einzelfahrer und Clubs aus der Region, darunter Ahausen und Oyten. Der einige hundert Meter lange Parcours auf einer (am Ende nicht an allen Stellen mehr grünen) Wiese hinter dem Friedhof: gut vorbereitet, wobei die Gitter und Strohballen nur selten gebraucht wurden.

Das lag auch an der leicht entschärften Strecke: Vor dem Wassergraben eine kleine Kurve zum „Herausnehmen von Tempo“, „das ist materialschonender“, so Präsident Eike Lüttjohann zur leicht geänderten Streckenführung. Das führte dazu, dass weniger Rennmaschinen „absoffen“ – zur Freude der Fahrer. So mancher der mehreren hundert „Zaungäste“ des Spektakels bedauerte das allerdings. Auf der Strecke: viele Kettenburgs, Lüttjohanns – auch Bürgermeister Uwe fuhr bei den „gestandenen Semestern“.

Das gab dem wie immer gut aufgelegten, ob seiner enthusiastischen Kommentare zum Ende hin stimmlich schwächelnden Moderator Volker „Volli“ Emshoff jede Menge verbalen Zündstoff: von Fahrstil-Frotzeleien über Tipps („Schnell durchs Loch, sonst säufst du ab!“) bis zu kundigen Hintergrundinfos („Als junger Vater nimmt der den sicheren Weg außen rum“).

Neben den „Youngers“ und den „Amazonen“ (erst seit wenigen Jahren sind Frauen am Kickstarter erlaubt), zeigten die Starter der „offenen Klasse“ mehr PS, qualmende Reifen und jede Menge Hackengas. Bestaunt wurden in der Pause die Trial Show des MSC Wörpetal, die seit 15 Jahren erstmals wieder ihre Stunts über Hindernisse, von der Palette bis zum Kleinlaster zeigten.

Die Atmosphäre stimmte: Auch die Letztplatzierten der rund 50 Läufe wurden beklatscht und erhielten, wie Otto Kettenburg, mit 56 einer der älteren Fahrer, noch eine zweite Chance als „Lucky Loser“.

Einen brandenden Sonderapplaus gab es für Dennis aus Schneverdingen und seine Entourage: Der Bräutigam in spe hatte seinen Junggesellenabschied zur Veranstaltung verlegt und wurde bei seinem Parcours mit wehendem Brautschleier am Helm von rund einem Dutzend der insgesamt 42 Starter eskortiert. Er sollte sich auch den Hauptgewinn der Tombola, einen curryfarbenen Kult-Bomber, sichern.

Bei der Neuauflage des legendären „Ost-gegen-West“-Rennens unterlag einmal mehr der Osten, der kurzerhand einen Neuzugang, einen NDR-Redakteur, ins Fahrerteam aufgenommen hatte. Den Gesamtsieg beim Finalrennen aller Sieger holte sich „Youngster“ Jan Abeling.