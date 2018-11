Sparkassenhaus im Rotenburger Stadtkern: Post zieht ins Gewerbegebiet Ost

Plan nimmt wieder Fahrt auf

+ © Goldstein Auf dem Gelände dieser alten Werkstatt an der Rotenburger Industriestraße soll das neue Verteilerzentrum der Deutschen Post entstehen. © Goldstein

Rotenburg - Von Michael Krüger. Die Fusion mit den Kollegen aus Osterholz, der Abschied des Vorstandschefs, Umbauten in Zeven und Bremervörde: Die Sparkasse Rotenburg Osterholz hatte in diesem Jahr viele Großprojekte auf der Agenda. Eines geriet dabei etwas in Vergessenheit: Der Umbau der bisherigen Postimmobilie im Rotenburger Stadtkern zum sogenannten Sparkassenhaus. 2019, so hieß es einst, soll alles fertig sein. Zwei Jahre länger wird es mindestens dauern. Ein großer Brocken ist nun aber aus dem Weg geräumt.