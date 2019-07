Sparkasse schüttet 182 100 Euro aus

166 Vereine und Institutionen aus Rotenburg und Osterholz profitieren

+ Verkehrssicherheitsberater Christoph Steinke von der Rotenburger Polizei berichtet über das Verkehrserziehungsprojekt „Roller-Fit“. Foto: Sparkasse

Rotenburg/Osterholz – Die Sparkasse Rotenburg Osterholz hat im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 166 Vereine und Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet mit 182 100 Euro unterstützt. Das hat das Unternehmen auf einer Veranstaltung in der Filiale in Osterholz-Scharmbeck vor rund 140 Gästen bekannt gegeben.