Kahlschlag: Sparkasse Rotenburg Osterholz schließt Filialen

Auch die Sparkassen-Filiale an der Harburger Straße in Rotenburg schließt im Sommer.

Rotenburg – Die Sparkasse Rotenburg Osterholz schließt sieben ihrer 25 Geschäftsstellen mit Schalterbetrieb. Dazu gehören auch die beiden Filialen in Rotenburg an der Verdener und Harburger Straße.

Am Mittwochmittag will der Vorstand der 2018 fusionierten Sparkasse in Zeven die Bilanz 2019 vorstellen. Dann kommen auch die Veränderungen bei den Geschäftsstellen auf den Tisch. Bereits am Dienstag waren die Pläne in einem Pressegespräch im Landkreis Osterholz verkündet worden. Dort hatte Vorstandsmitglied Stefan Kalt betont, dass man sich nicht aus der Fläche zurückziehe, wohl aber auf das sich verändernde Kundenverhalten und die Digitalisierung reagiere.

Sparkasse Rotenburg Osterholz: Klassisches Geschäft bricht ein

60 Prozent der Sparkassenkunden erledigten ihre Geschäfte weitgehend online. Klar ist aber auch: In Zeiten der Niedrig- oder Minuszinsen ist das klassische Geschäft der Sparkassen eingebrochen – und Personal ist teuer. Mit noch mehr als 650 Mitarbeitern betreut die Sparkasse Rotenburg Osterholz derzeit ihre rund 130.000 Kunden. 2019 seien mit 104 Mitarbeitern „Verträge im Rahmen der geplanten Personalreduzierung geschlossen“ worden, heißt es. In der Kundenbetreuung habe die Sparkasse keine Mitarbeiter abgebaut.

Neben den beiden Filialen in Rotenburg sollen die Geschäftsstellen Trupermoor, Lintel, Ihlpohl, Osterholz-Scharmbeck Innenstadt und Wilstedt zum 1. Juli geschlossen werden. Außer in Osterholz würden alle Filialen zu reinen Automaten-Geschäftsstellen umgebaut werden. In Rotenburg bündelt das Kreditinstitut seine Beratertätigkeit in der Hauptstelle am Pferdemarkt – bei verlängerten Öffnungszeiten, wie es heißt. Zuletzt war im Altkreis Rotenburg Kirchwalsede zu einer solchen SB-Filiale umgebaut worden. Die Sparkasse Rotenburg Osterholz ist damit in ihrem Geschäftsgebiet nach eigenen Angaben mit 18 mitarbeiterbesetzten Geschäftsstellen, 33 SB-Standorten und einer mobilen Geschäftsstelle vertreten.