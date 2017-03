Sparkasse Rotenburg-Bremervörde und Osterholz planen Vereinigung

Die Rotenburger Sparkassen-Zentrale am Pferdemarkt: Was bleibt nach der Fusion?

Rotenburg/Osterholz - Von Michael Krüger. Nach der Sondierung folgen nun konkrete Fusionsverhandlungen: Der Zusammenschluss der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde und der Kreissparkasse Osterholz rückt näher. Beide Verwaltungsräte haben grünes Licht gegeben.

Die Rotenburger Sondierungskommission aus Trägervertretern, Bedienstetenvertretern und Vorstand hat in mehreren Sitzungen mit den Vertretern der Osterholzer Seite die Eckpfeiler und Rahmenbedingungen eines möglichen Zusammenschlusses anhand verschiedener sogenannter Fusionseckpfeiler beraten, heißt es in einer Mitteilung. „Die Arbeitsatmosphäre war gut und sachlich. Natürlich herrschte nicht in allen Punkten sofortige Einigkeit“, sagt Vorstandsmitglied Stefan Kalt zu den Verhandlungen.

Aber: „Durch Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten konnte ein nach Ansicht der Sondierungskommission tragfähiger Vorschlag erarbeitet werden.“ Reinhard Krüger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rotenburg-Bremervörde, bestätigt: „Es gab einen jederzeit spürbaren Willen zur Einigung. Alle Beteiligten waren sich Ihrer Verantwortung bezüglich der Zukunft der beiden Häuser stets bewusst.“

Noch keine Details zur Struktur

Mitte Februar hatte die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde die Bereitschaft zur Fusion mit Osterholz und auch mit den Nachbarn in Scheeßel erklärt. Die anhaltende Niedrigzinsphase, zunehmende regulatorische Anforderungen und ein steigender Kostendruck machen ein Handeln notwendig, hieß es. Treffen alle Annahmen zur Entwicklung in den kommenden Jahren so wie geplant ein, wäre das Betriebsergebnis 2021 für Rotenburg-Bremervörde als einzelnes Haus nicht mehr auskömmlich.

Die Kreissparkasse Osterholz passt perfekt zu Rotenburg-Bremervörde, hieß es. Anfang März hatte die Sparkasse Scheeßel den Ausstieg aus den Gesprächen erklärt. Man wolle eigenständig bleiben, wurde bekundet. „Die im Sondierungsgespräch ermittelten Vorteile einer großen Fusion sind unserer Ansicht nach für unsere Region nicht so gravierend und weitreichend, dass sie uns zu einem weiteren Sondierungsgespräch veranlassen würden“, teilte der Scheeßeler Sparkassenvorstand Jürgen Lange mit.

Details zur künftigen Großsparkasse mit einer gemeinsamen Bilanzsumme von rund drei Milliarden werden indes noch nicht genannt: aus Rotenburg und Osterholz keine Angaben zur Mitarbeiterstruktur, zur Zahl der Filialen oder zum Hauptsitz der Verwaltung. Das sei alles noch Gegenstand der laufenden Gespräche, hieß es zuletzt. Wenigstens ist der Zeitplan abgesteckt: In den kommenden Monaten werde gemeinsam das regulatorisch erforderliche Fusionskonzept erarbeitet. Die rechtliche Fusion beider Häuser soll – eine entsprechende Beschlusslage vorausgesetzt – zum 1. Januar 2018 erfolgen, so die Mitteilung am Freitag.