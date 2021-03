Sparkasse hofft auf einen fröhlichen Blickfang für Rotenburg

Rotenburg – Der Umbau der alten Post im Rotenburger Stadtkern zum Sparkassenhaus beginnt in diesen Tagen. Ein paar Bäume mussten bereits weichen, der Beginn der Abrissarbeiten ist für Anfang April terminiert. 2015 hatte die Sparkasse Rotenburg Osterholz das Postgebäude gekauft. Anfang 2023 will sie mit weiteren Mietern dort einziehen. Auf 18 Millionen Euro wird das Projekt taxiert.

Dass die Baumaßnahmen eine große Belastung für Anwohner, Passanten und Geschäftstreibende in der Umgebung sein werden, weiß man im Haus der 2018 fusionierten Sparkasse. Und deswegen will man mit einem Kreativ-Wettbewerb das Vorhaben etwas schöner gestalten – beziehungsweise gestalten lassen. 70 Meter Bauzaun werden schon bald entlang der Großen Straße die Baustelle absichern, rund 50 Meter sind es an der Nödenstraße. Der soll aber nicht langweilig daherkommen, sondern optisch ansprechend gestaltet. Die Sparkasse bittet dafür um Mithilfe: Vereine, Kindergärten, Schulklassen, private Gruppen und alle, die gerne kreativ sind, sind dazu aufgerufen, einzelne Elemente zu gestalten. Die Sparkasse stellt dafür die rund 50 Holzplatten und jeweils 30 Euro für die Beschaffung von Farben und Pinseln. Auf alle Teilnehmer wartet am Ende der Aktion ein Wettbewerb um die kreativste Fläche. Die ersten drei Platzierten erhalten jeweils 300 Euro für Ihre Klassen-, Vereins- oder Gruppenkasse.

„Wir glauben, dass viele Menschen froh sind, in Corona-Zeiten kreativ werden zu können“, sagt Unternehmenssprecherin Ellen Bade. Das Bauvorhaben werde über lange Zeit das Bild der Innenstadt mitprägen. Und des halb möchte man „einen aktiven Beitrag leisten, dieses unter Einbindung der Rotenburger Bevölkerung optisch schöner zu gestalten“. Die 120 Meter Bauzaun könnten so zu einem „bunten und fröhlichen Blickpunkt für Rotenburg“ werden. Natürlich wisse die Sparkasse um die zwischenzeitlichen Belastungen. Aber: „Wir glauben, dass wir mit unserem Bau zu einer lebendigen Innenstadt und zu einer Stärkung des Standortes beitragen. Das Gebäude wird in einem hohen energetischen Standard hergestellt und bietet moderne Arbeits- und Verkaufsflächen. Auf der Rückfront entstehen zudem großzügige öffentliche Parkflächen. Die positiven langfristigen Effekte übersteigen die kurzfristigen Einschränken damit deutlich.“